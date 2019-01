El mercado inmobiliario jujeño está paralizado

"Desde que subió el dólar no hay ventas. Puede haber consultas pero no se llega a concretar", dijo Susana Marino.

El mercado de ventas de bienes inmuebles en la provincia se encuentra totalmente paralizado, mientras que en el sector de alquileres se mantiene y tratan de cuidar tanto al inquilino como al propietario, dijo Susana Marino, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, de Comercio y Servicios de Jujuy, y directora de la Federación de Inmobiliarias de la República Argentina (Fira).

"Estos meses de verano también son muy difíciles para el sector, no ayuda mucho", señaló la vicepresidente de la Cámara.

En relación a los motivos de esta situación señaló que las altas tasas están perjudicando al mercado inmobiliario y que el sector se ve perjudicado desde el año pasado.

Detalló que "en el tema venta está totalmente paralizado. Desde que subió el dólar no hay ventas. Si bien por ahí puede haber algunas consultas, no se llega a concretar ningún tipo de operación en general. De todas maneras, estamos esperanzados en los que dicen que van a cambiar todo este sistema de créditos hipotecarios por cuanto eso nos ayudaría".

Contrariamente a la actual situación, recordó, "a principios del año pasado trabajamos maravillosamente con el tema de la venta, pero después con la suba del dólar se paralizó todo eso. Tal es así que si hablan con la Cámara de la Construcción les van a decir que también está todo paralizado. En general, en el país también estamos viviendo la misma situación".

Asimismo consideró que "estos meses de verano también son muy difíciles para el sector, no ayuda mucho, o sea que estamos esperando a ver cuáles son las nuevas normas que van a implementar desde la parte economía del país a ver si podemos empezar a trabajar algo, porque estamos pasando un momento sumamente difícil. Normalmente, la Cámara Inmobiliaria va haciendo un seguimiento de los movimientos con lo cual rápidamente nos damos cuenta de la situación".

En cuanto al tema alquileres subrayó que si los valores están normales, se alquila; y ejemplificó en cuanto a que "si nosotros vemos los avisos de los diarios u otro tipo de sistema que hay muchísima cantidad de ofertas en este momento pero las propiedades no se alquilan, es porque están sobrevaluadas, directamente". Y confirmó que "hay gente buscando alquileres, eso no se ha paralizado, pero si no se llega a alquilar es porque están excedidos en sus valores".

En cuanto al tema de los aumentos de renovación y demás, Susana Marino apuntó que se está haciendo con un 30 % anual de aumento. "De todas maneras, en estos momentos, estamos todos abocados a tener un análisis minucioso de nuestros clientes. O sea, ponemos de nuestra parte también, para poder mantener nuestros clientes porque no es tan fácil para nadie, ni para el que alquila, ni para el propietario, ni para nosotros que somos los profesionales que manejamos el tema".

En relación a las expectativas de un aumento promedio de venta para este año, la vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria indicó, "en este momento no podemos tener una visión determinada de cómo serán las ventas. Y si no tenemos cambios en el tema principalmente de créditos hipotecarios, no va a haber movimientos, porque hoy la gente no tiene un poder adquisitivo como para salir y comprar una propiedad".

"En general -dijo- las personas que compran o están haciendo todo este tipo de operaciones normalmente, quienes están buscando, por ejemplo en nuestra provincia, son profesionales o chicos jóvenes que tienen un mínimo de ahorro y tienen que complementar el costo de lo que buscan. Por lo tanto, si no tenemos créditos hipotecarios no va a haber posibilidades de nada".

En ese sentido, en cuanto al tema de los alquileres, Susana Marino advirtió que se van a mantener, porque "nosotros en general vamos a tratar de trabajar en conjunto con los inquilinos, de mantenerlos. Ese es el trabajo que debemos hacer estos primeros meses del año, porque no podemos estar disponiendo cuando dicen que hay una inflación del cuarenta y pico por ciento en general, pero en los alquileres no se puede. Hay que pensar, quién aumenta los sueldos en la misma proporción de la inflación".

Para concluir, puntualizó que "es importante poder llegar a las personas y a toda la población para llevar un mínimo de tranquilidad, porque sé que estamos viviendo una situación muy difícil en todos los sectores y hay que ser pacientes y tratar de ver cómo salimos. En todos los aspectos desde nuestra profesión, nosotros vamos a tratar de contener y de ayudar lo más que podamos para poder salir adelante, tratándose de un año electoral, que nos afecta a todos".