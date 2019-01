Macri y Bolsonaro realizarán un pronunciamiento conjunto sobre la situación de Venezuela

El canciller Jorge Faurie anticipó hoy que el presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, hablarán sobre la situación de Venezuela en la reunión que mantendrán el próximo miércoles porque "ambos tienen una posición muy nítida" frente al caso.

Macri realizará una visita oficial a Brasil para mantener su primer encuentro bilateral con Bolsonaro y de allí surgirá, según Faurie, un pronunciamiento conjunto sobre Venezuela, en momentos en que parte de la comunidad internacional desconoce a Nicolás Maduro como presidente reelecto mientras la Asamblea Legislativa proclamó a Juan Guaidó como presidente interino.

Al ser consultado en FM Milenium sobre la posibilidad de una declaración conjunta de Macri y Bolsonaro, Faurie afirmó: "No me cabe duda. Ambos presidentes tienen una posición muy nítida frente al caso de Venezuela, así que va a surgir en el diálogo bilateral y no dudo de que el tema estará primero cuando tengan contacto con los medios".

"La Asamblea Legislativa es la única autoridad que la Argentina y la mayor parte de la comunidad internacional reconoce como legítima en Venezuela", sostuvo el Canciller, quien subrayó que "la mayor parte de los países, entre los cuales está Argentina, desconoce la legitimidad del régimen que encabeza Maduro, que se auto eligieron en un proceso eleccionario amañado".

Al analizar el panorama general, Faurie indicó: "Tenemos un conjunto de autoridades que se han auto atribuido el poder al que no reconocemos y tenemos que el presidente de la Asamblea, que sí es reconocida, dice que va a ejercer la presidencia".

"Argentina ha mantenido contacto con Guaidó para respaldar la legitimidad del cargo como presidente de la Asamblea nacional y corresponde a los venezolanos validar ese cargo", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

El funcionario nacional sostuvo que "no hay previsiones constitucionales que permitan visualizar con nitidez el escenario de Venezuela en este momento" y agregó: "Que el pueblo venezolano salga a respaldar masivamente a Juan Guaidó es un elemento definitorio del reconocimiento de su legitimidad".

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, abundó: "Corresponde ahora a los venezolanos y a las fuerzas que constituyen Venezuela que pueda ejercer la autoridad en nombre de todos los venezolanos".

Por otra parte, Faurie se refirió a la relación que construirán Macri y Bolsonaro y definió: "No me cabe duda de que Macri ejercerá esa seducción personal que tiene con los líderes, la actitud abierta, el diálogo llano, la proposición de ideas de manera amigable".

El Canciller sostuvo que "Bolsonaro es un hombre cálido que responde a los gestos de amistad y tiene simpatía en el trato" y que "Macri ha hablado ya en tres oportunidades" con él, por lo que habrá "un desarrollo positivo de este encuentro".