"Lavagna tiene cualidades para ser presidente"

La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador (FR), Graciela Camaño, afirmó ayer que Roberto Lavagna es una persona que "tiene cualidades" y que es "perfectamente competitivo" para ser candidato a presidente con vistas a las elecciones de este año, pero aclaró que sigue trabajando por la postulación de Sergio Massa y la consolidación del espacio como una "alternativa a la polarización" entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

"Roberto Lavagna siempre es una persona de consulta, con excelentes reflexiones. Lo veo perfectamente competitivo, es una persona que tiene cualidades" para ser candidato a presidente, dijo la diputada, en diálogo con radio Mitre, al ser consultada sobre la reunión que el exministro de Economía mantuvo en las últimas horas con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Camaño dijo que no le "sorprendió para nada" ese encuentro ya que Lavagna "siempre está recibiendo gente", y agregó: "No me extraña esa foto, pero Roberto no es un hombre que especula con una foto, seguro no pensó que iba a causar tanto revuelo".

No obstante, la legisladora del FR afirmó que "el mejor candidato para la Argentina es Sergio Massa", y que sigue "trabajando para eso", así como para la consolidación del Frente Renovador como una "alternativa a este proceso de polarización que generan Macri y Cristina (Kirchner)".

Sin embargo, la dirigente indicó que "falta mucho aún para que se definan las candidaturas y las fórmulas, y se vea con claridad la preferencia de la gente", y consideró que "va a pasar mucha agua debajo del puente todavía" .

Camaño volvió a disparar, en tanto, contra el dirigente Alberto Fernández, quien esta semana dijo que "Cristina y Massa tienen una misma visión sobre la Argentina", y consideró "inaceptable" que desde el kirchnerismo "nos quieran imponer una agenda o una hoja de ruta al Frente Renovador".

Negri, Baldassi y Juez, en equipo

Dos precandidatos a gobernador del espacio Cambiemos, los diputados nacionales Mario Negri (UCR) y Héctor Baldassi (PRO), se manifestaron ayer “convencidos de que viene el cambio en Córdoba”, donde enfrentarán al peronista Juan Schiaretti, quien irá por su reelección, en las elecciones que se realizarán el 12 de mayo próximo.

En una declaración, que también suscribe el principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, expresaron que trabajan en equipo “para ofrecerles a los cordobeses -con mucha responsabilidad y seriedad- la posibilidad de gobernar para todos, poniéndole fin a 20 años de un gobierno que ya no tiene ideas”.

Sostuvieron además que “para cambiar no alcanza con animarse, sino que además es necesario comprometerse”, y por ello -agregaron- escuchan “las inquietudes de los cordobeses y estando junto a ellos podemos construir un proyecto que enamore a todos, por una Córdoba que imaginamos y queremos”.

Postulan además la necesidad de “refundar un sistema en el que el esfuerzo del trabajador y el empresario sea compartido y no, como sucede ahora, un botín fiscal en el que el Estado asfixia de manera voraz a través de sus impuestos”.

“Pensamos una Córdoba real en la que podamos reconstruir los valores y volver a confiar en las instituciones. Necesitamos una Córdoba honesta, transparente, que diga la verdad”, remarcaron los dirigentes en sus declaraciones.

Las elecciones bonaerenses

Constitucionalistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp) opinaron que no hay impedimento para que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, adelante la elección bonaerense, aunque aclararon que sí es inconstitucional que los municipios desdoblen sus elecciones en una fecha distinta a la que se eligen cargos provinciales.

“La provincia de Buenos Aires puede válidamente llevar a cabo un proceso de elección de autoridades provinciales y municipales en forma separada e independiente, reafirmando su autonomía política y electoral”, concluye el informe del Observatorio de Asuntos Federales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Unlp.

En el informe, que fue entregado a la Comisión Bicameral legislativa que analiza la factibilidad de realizar elecciones para cargos provinciales y municipales desdobladas de la convocatoria nacional, se destaca que desdoblar la elección provincial permitiría a los partidos políticos y al electorado “la oportunidad de focalizar su interés desde una perspectiva de propuestas de las problemáticas provinciales y municipales”.

Remarca el informe, como puntos en contra de este desdoblamiento, que hace 60 años que la provincia de Buenos Aires no desdobla la elección de cargos provinciales de los nacionales, lo que supone no tener experiencia en el desdoblamiento electoral, a la vez que destaca que el distrito no ha reglamentado un recurso judicial de revisión, por lo que las decisiones de la Junta Electoral no son revisables por el Poder Judicial, lo que generaría “situaciones de arbitrariedad y/o legalidad”.

Con respecto al desdoblamiento municipal, expresa que es inconstitucional, ya que “el régimen constitucional y legal actual de los municipios no cuentan con esa potestad”, ya que el mismo “obliga a realizar las elecciones municipales conjuntamente con la convocatoria electoral para senadores y diputados provinciales.