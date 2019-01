Boca ya tiene a Díaz y se sumarán más refuerzos

Marcos Díaz se sumó a la pretemporada de Boca en Cardales y se entrenó con los colores del "xeneize" por primera vez.

"El arco de Boca es una exigencia muchísimo mayor a la que uno siempre tuvo. Llegar a un club tan importante en el mundo es un premio a un esfuerzo de tantos años. Va a estar bueno cuando me toque salir al campo de juego por primera vez. Uno conoce lo que es 'La Bombonera' y la mística que tiene. Voy a disfrutar el momento y ojalá llegue pronto". Con esas palabras tras la revisión médica, Marcos Díaz dejó en claro que tiene una gran ilusión y está listo para afrontar este nuevo desafío en su carrera.

En tanto que el mediocampista Jorman Campuzano, proveniente de Atlético Nacional de Medellín, se mostró feliz de llegar "al club más grande de la Argentina" antes de sumarse a la concentración del plantel de Boca Juniors en el Sofitel La Reserva de la localidad de Los Cardales. El colombiano, de 22 años, no dudó en calificar esta transferencia como "el paso más importante" de su carrera, tras iniciarse en Deportivo Pereira y jugar el año pasado en el equipo de Medellín bajo la dirección técnica del argentino Jorge Almirón.

Asimismo Marcone habló antes de viajar a Buenos Aires y confía en que llegar a Boca le abra las puertas a mejores objetivos. "Para jugadores argentinos, éstas son propuestas muy grandes. La decisión fue personal, era una propuesta muy importante en mi carrera. Ellos (por Cruz Azul) me acompañaron en la decisión, me apoyaron. Soy consciente de que era importante para el club, que no querían que me fuera pero tomó la decisión para que sea lo mejor para mi carrera", explicó el volante Iván Marcone en el aeropuerto, antes de tomar el vuelo a Buenos Aires para transformarse en nuevo jugador de Boca.

Luego aclaró que "para los jugadores argentinos, éstas son propuestas muy grandes, importantes. Si uno puede hacer las cosas bien, detrás pueden venir cosas más grandes todavía", concluyó. En tanto que Nahitan Nández está tan decidido a irse al Cagliari que le ofreció a Angelici dar una conferencia para explicarle al hincha los motivos de salida.

Central y Belgrano

Rosario Central, con la presencia de los refuerzos Fabián Rinaudo y el colombiano Jarlan Barrera, recibirá hoy a Belgrano de Córdoba en un partido amistoso en el que ambos equipos buscan la puesta a punto para la reanudación de la Superliga.

El cotejo se jugará en el Gigante de Arroyito, desde las 22.10, y será televisado por Fox Sport Premium.

Rosario central, dirigido por Edgardo Bauza, se reforzó con Rinaudo (Gimnasia), Barrera (Junior de Colombia), Jonas Aguirre (Belgrano) y Pablo Becker (regresó de Antofagasta de Chile), en tanto que entre los que emigraron está el goleador Marcos Ruben, quien pasó al Atlético Paranaense de Brasil.

En Belgrano, con Diego Osella como entrenador, los nuevos son varios: Marcelo Meli (Racing), Mauricio Cuero (Santos Laguna de México), Marcelo Herrera (Lanús), el paraguayo Juan Patiño (Racing), Christian Almeida (Defensa y Justicia), Gabriel Gudiño (San Lorenzo) y Antonhy Uribe (Zamora de Venezuela).

El “canalla” en la continuidad de la Superliga jugará el 26 de enero ante Huracán, como visitante y el “pirata” que está en zona de descenso, será local el 27 ante Unión.

Otros amistosos jugados

El ídolo de Lanús José Sand, quien retornó al club este año, marcó el primer tanto de su nueva etapa en la institución del sur bonaerense durante el amistoso que su equipo le ganó a Arsenal por 3-0 en la cancha auxiliar del estadio “La Fortaleza”.

El correntino abrió el marcador tras una habilitación de Marcelino Moreno y más tarde Matías Donato redondeó la goleada frente al rival que milita en la Primera B Nacional.

Posteriormente, Lanús se impuso 1-0 en un segundo ensayo, con tanto del uruguayo Sebastián Ribas.

Mientras que Independiente le ganó a Temperley, que actúa en la Primera B Nacional, por 3 a 1 en un partido amistoso que tuvo como objetivo acentuar la preparación de ambos equipos ante la inminente reanudación del fútbol oficial.

El partido, que se jugó en el estadio “Libertadores de América” en Avellaneda, tuvo una duración de 60’ y los goles del equipo que dirige Ariel Holan fueron convertidos por Silvio Romero, Fernando Gaibor y Braian Romero, descontando Santiago Giordana.

Y Newell’s Old Boys sin la presencia de su máxima figura, el retornado mediocampista Maximiliano Rodríguez, empató sin goles ante San Jorge del Federal B, en un amistoso jugado en el “Marcelo Bielsa”.

Triunfo de Unión

Unión de Santa Fe, con gol del defensor Claudio Corvalán, le ganó a Aldosivi 1 a 0 en un amistoso de pretemporada en el predio de Punta Mogotes, en Mar del Plata.

El conjunto dirigido por Madelón, formó con Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Corvalán y B.Pittón; Zabala, Acevedo, M.Pittón y Álvarez; Fragapane y Troyansky.