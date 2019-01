La madre golpeadora ya se encuentra detenida

Llovía en la Puna jujeña, los quiaqueños disfrutaban de la entrada carnestendolenda de enero cuando alrededor de las 22 una publicación en las redes sociales comenzó a viralizarse.

Un video mostraba cómo una mujer agredía salvajemente a su propio hijo. Con la premura del caso El Tribuno de Jujuy consultó a la Policía sobre la veracidad y si en la Seccional 17º constaba alguna denuncia sobre el espantoso hecho.

"En estos momentos no hay nada" indicaron desde la fuerza, que también supo mediante los grupos de whatsApp, la bronca e impotencia de muchos vecinos que se hizo sentir cuando a las 2 de la mañana se dirigieron al domicilio de la implicada.

Los presentes querían saber el estado de la criatura, a esa altura la Policía implementó un importante operativo de seguridad para evitar incidentes entre las calles Paraguay y Jujuy del barrio San Salvador.

Posteriormente de oficio la Policía hizo comparecer a Natalia Rosa Martínez (29), quien reconoció la autoría del video además de ser quien golpeaba a su propio hijo de tan solo 3 años.

"Estaba borracha, lo hice para llamar la atención de mi marido", explicó friamente a los efectivos policiales, que comunicaron la novedad al ayudante fiscal Fernando Alancay, este último dispuso que la mujer quede en libertad.

Ya en la mañana de sábado, pudo saberse que el video tenía data del mes de mayo del 2018 y fue filmado por la propia madre.

Todo salió a luz por una tercera persona, aparentemente amante del padre del menor agredido, quien por despecho publicó el video, buscando la reacción de la comunidad y justicia.

Luego de que la noticia tuviera eco a nivel nacional, al mediodía el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, dispuso la detención de Natalia Martínez bajo la imputación de "lesiones graves agravadas por el vínculo".

La mujer fue examinada en el hospital "Jorge Uro" para posteriormente ser alojada en una celda de la Seccional 17º.

En todo ese ínterin desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya habían arribado hasta La Quiaca para aplicar el protocolo en estos casos de violencia familiar contra menores.

En lo estrictamente policial, fuentes cercanas a la investigación señalaron que la mujer declaró que "nunca más voy a hacerlo, fue un mal momento", al cierre de esta edición era inminente su traslado hacia la capital jujeña.

Para que le practiquen estudios psicológicos, es meritorio recordar que a pesar de la corta edad de Martínez, tiene 4 hijos, tres varones y una nena, los menores de entre 8 y 3 años.

Asistencia estatal

Ana Rodríguez, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien llegó personalmente a La Quiaca para supervisar in situ todas las actuaciones, afirmó que "los hermanitos Martínez serán entregados en custodia a una tía y abuela materna que residen en Tucumán, allí es donde ellos viven, son muy unidos, no queremos separarlos, hemos detectado que están en buen estado de salud, no tienen lesiones de ahora o vieja data".

Consultada sobre el padre del menor agredido respondió que "no tenemos conocimiento, nadie realizó ninguna denuncia, pero todos llevan el apellido materno, nosotros actuamos en el plano que nos compete, la Justicia se encarga de la situación procesal de la madre, estamos haciendo las evaluaciones a los familiares para asistir a los niños".

Sobre Natalia Rosa Martínez expresó que "es una mujer que tiene antecedentes, sabemos que es una mamá con algunas complicaciones de vida, haremos la guarda para que estén con la familia materna".

Por otra lado, señaló que el año pasado remitieron las actuaciones a sus pares de Tucumán y el lunes van a solicitar informes al respecto.

En tanto se refirió a cómo se conoció el hecho, "hay cosas que deben denunciarse en los organismos competentes para no exponer a los menores en las redes sociales, no estoy de acuerdo con la viralización del video, tampoco hubo nunca alguna denuncia, queremos llevarle tranquilidad a la comunidad que hemos actuado bien", culminó.

Durante octubre del 2018 los jujeños quedaron conmocionados al conocerse que una mujer dejó a su hijo en plena avenida El Éxodo a su suerte, vecinos dieron parte a la Policía y el menor estuvo varias horas en la Seccional 2º del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Hasta que finalmente apareció la madre, se trataba de la misma persona que actualmente está detenida.

Fundamentó que había perdido los documentos y todo pasó a la Secretaría de Niñez, que debía seguir el caso para conocer fehacientemente los pormenores del hecho, pasó el tiempo y todo quedó en el olvido.

Incluso nuestro medio realizó la guardia periodística en el domicilio donde debía realizarse el seguimiento por parte del organismo provincial, pero no hubo novedad en ese m