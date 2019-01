Novedades de River

Luego del regreso de Punta del Este, motivado por el mal estado de los campos de juego, River volvió a los trabajos y ahora juega de local. El resto de su pretemporada tendrá lugar en el predio de Ezeiza, donde entrena todo el año. Eso sí: el martes volverá a Uruguay para medirse con Nacional en su único amistoso antes del comienzo de la acción oficial.

El DT Marcelo Gallardo todavía no da pistas con respecto al equipo que arrancará como titular y el amistoso contra el "bolso" pinta para ser un buen anticipo. Los jugadores realizaron actividades físicas y técnicas en espacios reducidos, divididos en grupos, y los arqueros trabajaron al margen con su propia rutina.

A la espera de que se defina lo de Maidana (se iría al Toluca mexicano) y de la llegada de refuerzos (Luis y Paulo Díaz son los dos principales apuntados), River continúa a paso firme con la puesta a punto, luego de lo que fue la consagración en la Copa Libertadores.

Hoy el mercado le ofrecerá a Marcelo Gallardo una alternativa de selección para Jonatan Maidana que ya habló con el técnico, quien le dio el visto bueno para emigrar, y sólo le falta el "ok" del presidente Rodolfo D’Onofrio: dependerá de si termina de cerrarle la propuesta económica de Toluca. Porque River llegó a un principio de acuerdo con el Al-Ahli de Arabia Saudita para fichar a Paulo Díaz. El defensor, integrante indiscutido de la selección de Chile, llegaría al club a préstamo por 18 meses a cambio de 1.000.000 de dólares. Cifra que se descontaría de la opción de compra dispuesta por los árabes (asciende a u$s 6.000.000). El exdefensor de San Lorenzo es una opción para relevar cualquier puesto del fondo. Tanto en Boedo como en Al-Ahli, Palestino y Colo Colo -sus otros tres clubes- ha jugado tanto en la zaga (como primer o segundo central) y también en las bandas. Incluso, de juvenil fue volante central de marca. En las próximas horas se cerraría su llegada y se sumaría a la pretemporada del "millonario".

Mientras que la transferencia del mediocampista de River Plate, Exequiel Palacios, al Real Madrid parece estar "más fría".

"Por como está Real Madrid actualmente, el tema de la venta de Palacios está más frío. No lo van a comprar para que sea el salvador, están buscando un delantero que haga muchos goles" dijo Renato Corsi, apoderado del volante.

"Hablé con gente del Real Madrid y me blanquearon que la actualidad del equipo es muy mala. Igualmente siguen manifestando que les interesa mucho (Exequiel) Palacios", selló.

Cvitanich ya es de Racing

El delantero Darío Cvitanich se convirtió ayer en jugador de Racing, se mostró muy ilusionado con su nuevo club y elogió al capitán Lisandro López: “Vengo a aportar. Jugaré cuando y donde tenga que jugar. El referente e ídolo de Racing es Lisandro”.

Patronato de Paraná venció a Atlético Paraná, del Federal A, por 2-0, en el primer amistoso de la pretemporada, previo al debut. Olimpo de Bahía Blanca superó al también bahiense Liniers, del Torneo Federal Regional Amateur, por 3-1, en partido de preparación.

Cvitanich se sometió a la habitual revisión médica en el Centro de Diagnóstico Médico y luego firmó el contrato en presencia del presidente del club de Avellaneda, Víctor Blanco, y el secretario técnico, Diego Milito. El atacante de 34 años, que además jugó en Boca, Ajax de Holanda y Niza francés, entre otros equipos, llegó en condición de jugador libre y arregló con la “academia” un contrato por 18 meses, con opción a seis más si en ese momento Racing disputa la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Al pasar por el Centro de Diagnóstico Médico, el delantero contó que vive “como un duelo” su salida de Banfield, y explicó que “no fue pasional y sí racional. No quería ser más una carga para el club y lo mejor era mi salida”. Pero además expresó sus ganas de jugar en Racing y de compartir el plantel con Lisandro López. “Vengo a aportar. Jugaré cuando y donde tenga que jugar. El referente e ídolo de Racing es Lisandro. "Licha’ te demuestra que no hay límites. Lo conozco desde hace mucho tiempo y no voy a hablar de lo que es como jugador, yo valoro lo que es como persona”, expresó.

“Tengo claro la dimensión que tiene Racing y lo que significa como institución. Vengo a dar lo mejor y quiero disfrutar de esta nueva etapa”, agregó el goleador que usará la camiseta número 20.

Sobre la insistencia del técnico.

La llegada de Hernán Crespo al cuerpo técnico de Banfield pareció ser un buen punto de partida para el referente en el “taladro”, pero el delantero escogió por la oferta que se le presentó en el club de Avellaneda, que marcha como líder del torneo de la Superliga.

Fue empate del “pincha”

Estudiantes de La Plata empató ayer 1 a 1 con Tristán Súarez, de la Primera B Metropolitana, en el primer ensayo de la pretemporada con miras a la continuidad de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El delantero Gastón Fernández (9’ PT) abrió el marcador para el equipo conducido técnicamente por Leandro “Chino” Benitez, y Luis Salmerón (26’ ST) fue quien igualó las acciones para el equipo “lechero” en el encuentro disputado en dos tiempos de 30 minutos en el Country de City Bell.