Zambrana esbozó plan de acción social

En conferencia de prensa realizada en la Liga Jujeña de Fútbol, Ismael Zambrana dio a conocer algunas acciones realizadas en beneficio de los árbitros afiliados y sus familias.

Augusto Cardozo hace unos días firmó contrato con la Asociación del Fútbol Argentino para dirigir Federal A y B Nacional.

Comenzó diciendo ante El Tribuno de Jujuy: "Después de ganar las elecciones en diciembre, donde los árbitros afiliados nos ratificaron la confianza, nos pusimos manos a la obra en algunas cuestiones sociales que antes teníamos un poco descuidadas. Como por ejemplo, hicimos una cena de fin de año y el festival de Reyes destinado a los hijos de afiliados y niñez en general en el anfiteatro del parque lineal. Fue todo un éxito".

Siguió diciendo: "Estamos cerca de conseguir la personería jurídica en Fiscalía de Estado, lo que nos abrirá muchas puertas. También en estos días, hablaremos con autoridades de Osde para ver si cierran los números, podremos conseguir la obra social para los árbitros y sus familias, un anhelo de siempre que estamos cerca de concretar".

También reconoció que tienen muchas ideas en mente, pero que irán a paso seguro, como es la de gestionar viviendas para los afiliados que no posean casa propia, pero todo a su debido tiempo.

Contrato profesional

El árbitro de la Liga Jujeña Augusto Cardozo regresó de Buenos Aires, donde fue convocado por AFA para la rúbrica del contrato profesional que lo habilita a dirigir Federal A y categorías superiores.

A su turno dijo emocionado: "Siento una alegría inmensa por haber firmado el contrato con AFA, antes estuve dos años con pasantía y ahora di un paso importante en mi carrera como árbitro nacional".

Agregando: "Ya no puedo participar en el Regional, estoy para dirigir Federal A y categorías superiores, Debo ir de a poco esperando cada designación y cuando me toque debo hacerlo con la mayor profesionalidad porque en forma permanente seré evaluado".

A los jóvenes que se incorporaron en la Liga les dejó este mensaje: "El arbitraje es una profesión muy linda, se debe asumirla con responsabilidad, con esfuerzo y dedicación se puede llegar como yo pude. Se viene el Regional y estoy a disposición para lo que necesiten, yo pasé por lo mismo en mis inicios y ahora volcar mi experiencia de dirigir partidos en la Liga, ex Federal C y B, y Federal A, en cuestiones administrativas como es el manejo de la documentación exigida en cada partido, etc. y cómo manejarse en el campo de juego".