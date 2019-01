Rafa Sarmiento, la voz de los Critic’s Choice Awards

El Tribuno de Jujuy fue convocado a participar de una rueda de prensa telefónica que tuvo como protagonista al periodista y crítico de cine mexicano Rafa Sarmiento que conduce desde 2010 las transmisiones latinoamericanas de la señal TNT durante la llamada "Temporada de premios". El histórico host de las más importantes premiaciones de Hollywood hoy estará a cargo de los comentarios en la emisión de los Critic’s Choice Awards que podrá ser disfrutada por el público de Argentina desde las 21 por la pantalla de TNT. El encuentro con los medios contó con representes de México, Colombia, Chile y Argentina y en la oportunidad Rafa Sarmiento reflexionó sobre los grandes favoritos a ser galardonados durante las distintas premiaciones que concluirán con la entrega de los Oscar el 24 de febrero, vaticinó un buen desempeño para el filme mexicano "Roma" y se refirió a los cambios en los hábitos de consumo de los espectadores, entre otros temas que abordó en la ocasión.

Talento mexicano

En primer lugar Rafa Sarmiento habló sobre el lugar preponderante que ocupan los cineastas mexicanos ya que a lo largo de los últimos años se destacaron en distintos rubros de la industria hollywoodense, "si bien el cine mexicano no está bien posicionado, sí lo están los cineastas mexicanos. La producción mexicana ha sufrido recortes porque depende del Estado. Pero tenemos una generación interesantísima de cineastas con cuatro nombres muy poderosos que son: Alejandro González Iñárritu, Guillemo del Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki que dentro de sus películas impulsaron talentos inmensos como Eugenio Caballero, Adriana Barraza, Diego Luna, Gael García Bernal, etc. El drama del cine mexicano es el mismo que el de América Latina donde sobra el talento pero faltan recursos. Nuestra industria per se no está teniendo auge, sí los talentos mexicanos", afirmó.

Nuevas plataformas

Luego consultado sobre si la credibilidad de una película se ve afectada si se presenta en una sala de cine o en una plataforma de streaming, como Netflix, indicó que "creo que no se ve afectada, sí afecta la experiencia cinematográfica, no es lo mismo ver una obra en pantalla grande o en una chica. Estamos ante la punta de un iceberg que está por descubrirse, estamos viviendo un nuevo orden de producción, de consumo, de distribución", dijo. Y al respecto agregó que "el hecho que haya plataformas y que tengamos un acceso mayor a este tipo de contenidos ha hecho que los estrenos lleguen mucho más rápido. Antes y no hace muchos años, a principios de los 2000, era muy difícil ver las películas antes que llegaran las premiaciones. Hoy la misma globalización de contenidos ha hecho que los estrenos sean paralelos en todos los territorios. Y también influye la aparición de la piratería digital. Pero evidentemente quienes consumen esto se pierden de la experiencia de ver la película como se debe, en el formato adecuado, con las condiciones técnicas adecuadas y demás". Y aseguró que estamos aprendiendo a consumir estos productos de forma diferente, "estamos viviendo una revolución que no hemos terminado de entender, las plataformas digitales están abriendo puertas a ciegas y están dando voces a cineastas independientes. Amazon financió una película chiquita como "Manchester by the sea", Netflix, una película hablada en castellano y en mixteco como "Roma" pero que hace alguien con oficio como Cuarón. "Roma" es una película cara pero Netflix tiene el dinero, las ganas y la visión para hacerla y no tiene mucho que perder, se dan el lujo de perder económicamente pero crean marca. No tengo idea cómo esto se seguirá desarrollando, ni ellos mismo saben hasta dónde vamos a llegar", afirmó.

"Roma"

En los Critic’s Choice Awards "Roma" recibió 8 nominaciones entre las que se destacan sus candidaturas a Mejor Película, Mejor Actriz (Yalitza Aparicio) y Mejor Película Extranjera. Al respecto Sarmiento indicó que "recordemos que "Roma" está compitiendo en la categoría principal y honestamente no descarto que pueda ganarla, aunque esta vez a diferencia de los Globos de Oro, "Roma" compite con la polaca "Cold War", una película divina, perfecta cautivadora de pies a cabeza que podría ser una seria contendiente". Sobre Yalitza Aparicio que interpreta a Cleo en la obra de Cuarón, dijo que "aunque suene trillado la sola nominación de Yalitza -una no actriz -, es un reconocimiento importante. Y está en medio de un grupo muy selecto de actrices con trayectorias muy pesadas y con un camino andado en esta industria (Emily Blunt, Glenn Close, Toni Collette, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy). Creo que el trabajo de Glenn Close en "The Wife" es mejor dramáticamente hablando, pero ver a alguien como Jalitza en este rubro es un gran reconocimiento a Alfonso (Cuarón) como director por sacarle emociones a alguien que no tiene las capacidades adquiridas para actuar y a ella como intérprete porque no tuvo una formación dramática", indicó.

Cine latinoamericano

En otro tramo de la charla Rafa Sarmiento destacó la participación del cine latinoamericano en este tipo de premiaciones, "si revisamos los últimos 10 años ha habido presencia latina. Con "La teta asustada" de Perú (2010), "Una mujer fantástica" de Chile (2018), de Argentina "El secretos de sus ojos" (2009) y "Relatos salvajes" (2014), de Colombia "El abrazo de la serpiente" (2014). Ha habido presencia y no hay que perder de vista que estamos compitiendo literalmente contra todo el mundo, este año se rompió el récord de revisión de extranjeras para el Oscar (86 películas) y en la lista corta quedó "Pájaros de verano" de Colombia. América Latina pelea con el bloque escandinavo, con la unión europea, etc., con cineastas inmensos, esta es una competición muy complicada y creo que la presencia latina ha sido muy digna, muy decorosa dada nuestras carencias presupuestarias. Espero que la región siga creciendo para tener más empuje y calidad", aseveró.

"Pantera Negra"

Seguidamente se mostró sorprendido con la cantidad de nominaciones que alcanzó el filme "Pantera Negra" (12) en los Critic’s Choice Awards, "no entiendo la fascinación por "Black Panther", que es una buena película pero nada más. Creo que en este afán de ser inclusivo se pierde el límite entre lo inclusivo y lo condescendiente. Había otros proyectos con afroamericanos que merecían mucho más reconocimiento pero terminó siendo para esta película que no me parece un filme para nominarlo como "Mejor película del año". Si había películas de superhéroes para alcanzar esta distinción estaban las "Batman" de Christopher Nolan", dijo.

¿La antesala del Oscar?

Y se mostró en contra de aquellos que hablan de premios como el Globo de Oro o los Critic’s Choice como "la antesala de los Oscar", "estos premios son un termómetro, no una antesala porque cada premio tiene una concepción determinada los dos primeros, son unos premios de la prensa, de la crítica y los otros premios son de la industria, de sindicatos. Es decir la gente que ve y critica cine contra la gente que hace y crea el cine, son votaciones diferentes. Pero por supuesto que hay recurrencias, pero no creo que las nominaciones o los ganadores marcan una tendencia en el resto de los premios", aseveró.

Transmisión por TNT

Asimismo Sarmiento, cuya voz y comentarios expertos son muy reconocidos en esta época del año por los seguidores de la temporada de premios, se refirió a la emisión de esta noche por TNT durante la cual estará acompañado por Ileana Rodríguez, "esta es una transmisión para Latinoamérica, daremos nuestros puntos de vista, con comentarios puntuales y demás. Pero sobre todo vibrando con el resto de Latinoamérica, nuestro apoyo estará con los latinos con "Roma", con Yalitza Aparicio y Diego Luna, nominado por "Narcos". Así que como en otras ediciones apoyamos a "El abrazo de la serpiente" de Colombia, a "Relatos Salvajes" de Argentina, "Una mujer fantástica" de Chile, este año estaremos trepados en el "tren" de México, para vibrar como bloque latino."

“La favorita” y “Pantera Negra” lideran las candidaturas



"ROMA” / EL FILME DE ALFONSO CUARÓN TIENE OCHO NOMINACIONES.

“PANTERA NEGRA” / LA PELÍCULA SE ALZÓ CON DOCE CANDIDATURAS EN LOS CRITIC’S CHOICE AWARDS.

Los filmes “La favorita”, con 14 nominaciones y “Pantera Negra”, con 12, son los máximos candidatos a los Critic’s Choice Awards, los galardones de la crítica cinematográfica norteamericana que se entregan hoy y son una suerte de anticipo de los Oscar, cuyas candidaturas se anuncian el martes 22.

Dirigido por el griego Yorgos Lanthimos, “La favorita” -filme de época sobre la corona inglesa a comienzos del siglo XVIII con estreno pautado en Argentina para febrero- opta entre otros por los premios como Mejor Película, Actriz en Comedia (Olivia Colman, que ya ganó la categoría en los Globos de Oro), Actriz de Reparto (Rachel Weisz) y Director. En la lista siguen “Pantera Negra”, con 12 (Película, Fotografía, Producción, Guion Adaptado, Actor Secundario), “El primer hombre en la Luna”, de Damien Chazelle con 10, “El regreso de Mary Poppins”, “Nace una estrella”, debut cinematográfico como director de Bradley Cooper; y “El vicepresidente: más allá del poder” con 9.

La producción de Alfonso Cuarón para Netflix, “Roma”, que en los Globos de Oro se alzó como Mejor Director y Película Extranjera posicionándose fuertemente para los Oscar, tiene en los premios de la crítica 8 nominaciones y “Green Book”, llega con 7.

La gala de premiación de los Critic’s Choice Awards se desarrollará hoy desde las 21 en el Barker Hangar en Santa Mónica y la ceremonia será transmitida en vivo por TNT.