Recrear sonrisas de personas con discapacidad

El grupo de voluntarios "Recrearte" es una institución que tiene el fin de contener a personas con discapacidad a través de actividades recreativas en diferentes espacios. Con esto pretenden que ellos se sientan uno más en la sociedad asistiendo a los lugares que cualquier otro puede asistir.

Se juntan dos veces al mes los fines de semana y quieren seguir avanzando en ese sentido, incorporando más días. La ong fue creada hace pocos meses, por eso se encuentran proyectando más acciones a futuro y piden colaboración para que las mismas cada vez sean más y tengan una mejor propuesta para las personas con discapacidad que asisten a "Recrearte".

“RECREARTE” / VOLUNTARIOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON CONTENIDOS EN CADA ACCIÓN QUE JUNTOS REALIZAN LOS FINES DE SEMANA.

Son más de 80 personas los que componen la institución, pero no todos son activos. Son aproximadamente 20 los activos, pero todos de alguna u otra forma participan colaborando.

Con esta iniciativa promueven la inclusión de esta población que en muchas ocasiones se siente discriminada en diversos ámbitos sociales por la poca predisposición que la mayor parte de la sociedad tiene con ellos ya que en vez de integrarlos, los excluyen.

En otros casos también sucede que las barreras arquitectónicas que poseen las diferentes localidades de nuestra provincia hacen que ellos no puedan incluirse en el ámbito social debido a las pocas posibilidades que tienen, por ejemplo, las personas con discapacidad motora para circular por las calles.

Sumado a esto, cabe mencionar la poca empatía de conductores de automóviles que estacionan su vehículo en las rampas que son usadas por ellos, impidiéndoles el paso. "Lo que hacemos es contener a dos grupos diferentes pero comunes de personas. Por un lado, brindamos actividades recreativas a las personas con discapacidad mayores de edad, por ahora no nos abocamos en una discapacidad en especial, sino que trabajamos con todas. Y el otro grupo que contiene la institución es el grupo de voluntarios que cada vez que realizan estas acciones se sienten felices y tienen un gran corazón", manifestó en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Federico Hansen, referente de la institución.

Los voluntarios que asisten a las ong estudian alguna carrera relacionada a este tema y en su mayoría ya participaron en otras instituciones realizando una actividad similar. También hay personas que tuvieron un contacto con la discapacidad con un familiar o ser querido y quieren dedicarle su tiempo colaborando con ellos.

INFALTABLE SONRISA / LA DE LOS JÓVENES QUE PASAN MOMENTOS DIVERTIDOS JUNTO A LOS VOLUNTARIOS DE LA ONG.

"Chicos que pertenecen a diferentes instituciones vienen a practicar la recreación con nosotros. La experiencia que tenemos es amplia porque la mayoría de nosotros ya trabajó en esto, antes lo hacíamos en Appace y ahí obtuvimos mucha experiencia", comentó Hansen.

Sobre el objetivo de "Recrearte", el voluntario explicó que "la idea principalmente es tratar de cambiar la mentalidad de la gente, que le empecemos a dar a la recreación la importancia que realmente tiene en el desarrollo integral de las personas. Todos nos recreamos habitualmente, pero a las personas con discapacidad y más a las que poseen la motriz, se les dificulta mucho hacer eso. Crear este espacio significa ser un motor de cambio y pretendemos que haya muchos recreartes más".

Siguió diciendo que "es impresionante el cambio que se nota después de un fin de semana de actividades. Inician la semana con todas las pilas, con una sonrisa y una felicidad que los desborda. En la familia se provoca un cambio también, ellos saben que los fines de semana tienen su tiempo también para distenderse sabiendo que sus hijos están bien".

Diversas actividades

"Recrearte" está dividido en cuatro ejes para trabajar, una de ellas son las actividades asistidas con caballos, "no es equinoterapia, pero sí trabajamos con personas con discapacidad y su contacto y comunicación con el animal", dijo Hansen.

Otra área son las actividades nocturnas, salen a locales bailables junto a ellos como cualquier joven que concurre a bailar los fines de semana. También promueven el turismo inclusivo llevándolos a visitar los diferentes lugares turísticos que posee nuestra provincia.

La capacitación también es otra área, "es importante capacitar a los voluntarios en todo lo que respecta a este tema, desde cómo se alimentan a cómo manejar la silla de ruedas", agregó.

Una acción que requiere del aporte solidario de toda la sociedad

FOMENTAR LA INCLUSIÓN / PROMUEVEN CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN PARA ROMPER LAS BARRERAS SOCIALES Y ARQUITECTÓNICAS.

La incidencia de la discapacidad a nivel mundial al día de hoy es del 15% según datos de la Organización Mundial de la Salud, por ello es sumamente importante que en la población haya una toma de conciencia por parte de todos a fin de colaborar con una recuperación progresiva de las personas con discapacidad.

Una ayuda que involucre a diferentes actores sociales: profesionales en lo que compete a lo terapéutico y a la comunidad en general dentro de lo que implica la inclusión y la lucha contra la discriminación.

Desde la OMS convocan a repensar “acciones innovadoras que permitan la creación de una sociedad que respete las diferencias, que se nutra de la diversidad y que proporcione los medios, apoyos y ajustes razonables para que todos los ciudadanos participen activamente de una vida social y plena”.

También aseguran que es erróneo pensar que la rehabilitación de una persona con discapacidad es solo de incumbencia médica porque la realidad muestra que debe ser tenida en cuenta por todos. A partir de esto, lo que se busca es la integración del individuo en el seno comunitario con la mayor independencia posible dentro de sus posibilidades con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Esto no puede ser delegado a un determinado sector porque requiere imperiosamente de la solidaridad y el compromiso de la población. Además, hay que tener en cuenta que ningún ser humano está exento a tener una discapacidad, por eso es sumamente importante involucrarse en un tema tan importante como este.

Barreras arquitectónicas

Son obstáculos físicos que imposibilitan que determinados grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un espacio urbano, un edificio o una parte de él.

Es frecuente observar a automovilistas descuidados, poco solidarios o apurados que estacionan sus vehículos justo en alguna rampa, actitud que genera indignación ya que obstaculizan el paso.

Esto provoca que se dificulte aún más el acceso por ahí de personas en sillas de ruedas, adultos mayores con bastones o madres y padres que circulan con bebés en coches. Esta dificultad también existe en los edificios.

Otra de las graves complicaciones que se le presenta a esta población es el uso del transporte público debido a que son muy pocos los que cuentan con la accesibilidad correspondiente para ellos.

Llamado para sumar voluntades

Para ayudar o sumarse como voluntario en la institución se puede comunicar al número: 388- 4199702.

“Necesitamos socios que se sumen a colaborar, también a empresas convocamos para que nos den una mano siendo nuestros sponsors, con eso se aliviana mucho más lo que hacemos para los chicos con discapacidad”, indicó Gabriel Paez, voluntario.

En ese sentido añadió que hay voluntarios que pagan una cuota mensual y ellos eligen a quien van a becar con eso. Porque hay algunos jóvenes que no pueden participar y gracias a esa ayuda ellos les permiten seguir asistiendo.

“También pedimos casas de fines de semana para que pasemos tiempo junto a los chicos ahí y hagamos actividades”, dijo Paez.

Pretenden tener participación plena en todos los eventos que haya los fines de semana en la provincia y durante este año estarán abocados a realizar los trámites pertinentes para crear una fundación y todo siga creciendo.

Invitan a todos los que quieran colaborar pagando una cuota mensual para becar a chicos para que puedan hacer las actividades de los fines de semana. Los beneficiados son chicos de escasos recursos.

Para sumarse se encuentra disponible la página de Facebook: Recrearte Jujuy.

“Hay esperanzas de que todo cambie”

Los voluntarios promueven fomentar la inclusión de las personas con discapacidad que muchas veces poseen barreras.

Los voluntarios que asisten a la institución concuerdan que realizar esta acción tan noble y altruista, es una forma de hacer bien a uno mismo, además de darles esa ayuda a los chicos con discapacidad.

Eugenia Terán, voluntaria de “Recrearte” contó que “yo hace 7 años que estoy ayudando, cuando ingresé pensaba que no recibiría nada a cambio, pero no es así. Pero uno como persona se llena haciendo esto, la sonrisa del otro nos hace muy bien. Estamos en una sociedad muy dañada en diferentes ámbitos y poder encontrar a este grupo de personas que tienen esa locura nos llena el alma y es hermoso”.

También sostuvo que “son personas que piensan igual que yo y me hacen pensar que el mundo no está tan mal y que hay esperanzas de que todo cambie. Es mágico lo que se vive y nos hace ver otra realidad. Al principio ves las sillas de ruedas, pero al paso del tiempo ves solamente a la persona”.

Por último, indicó que “no me voy a olvidar de una frase muy linda que me dijo una persona que está muy comprometida con este tema. Me dijo que ellos no son chicos especiales, porque no son verdes ni vuelan, son personas igual que nosotros”.