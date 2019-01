"El compromiso para afrontar la reválida"

El guardametas del elenco "merengue" no lamenta las salidas ni quedar diezmados pero lo ilusiona la seriedad del grupo en el día a día.

Exigente y sincero se mostró Juan Torralba ante El Tribuno de Jujuy, que a priori sería el "1" de Altos Hornos Zapla, tras el último amistoso con Mitre de Santiago, en la pulseada con el otro arquero, Sebastián Sánchez que en 2019 terminó siendo titular, en miras a la Copa Argentina y reválida que comenzarán a disputar en pocos días.

El plantel siderúrgico hoy a las 9 retomará los ensayos para probar el once tentativo que jugará el duelo del miércoles por Copa Argentina.

El golero marplatense que busca recuperar la titularidad admitió que "los errores son para aprender y todo futbolista sabe eso y estoy bien predispuesto para todo lo que diga el técnico y sumar desde donde me toque", acotando que "toque a quién le toque atajar el objetivo es grupal y es ganar la reválida. Hoy nos toca estar en un momento no tan bueno y encararemos este 2019 con todo empezando con los partidos de Copa Argentina que se vienen y trataremos de hacerlo de la mejor manera y creo que vamos por buen camino", señaló.

En el mismo sentido resaltó que "cuesta estando desde afuera y en lo personal lo vivo con mucho nerviosismo porque dentro de la cancha uno puede resolver de alguna manera y te da esa impotencia, pero en lo grupal todos estamos metidos por un objetivo que es clasificar en la reválida y alejarnos de lo que es el descenso", se explayó.

Torralba también aclaró que el cruce preparatorio con el "aurinegro" en Perico "son entrenamientos que te jerarquizan contra un rival de otra categoría y creo que lo hicimos bien, manejamos la pelota y tomando forma para lo que se viene", agregando que "más allá de que hubo jugadores que se fueron por diferentes circunstancias y a los que nos toca seguir afrontaremos el semestre de la manera más seria y hay con qué. Ya se sumaron a varios juveniles con muchas ganas para ser un plantel más largo. Tenemos compromiso y seriedad todo el plantel para afrontar la reválida", ratificó.

Imaginariamente se traslado hasta el 24 de marzo cuando se juegue la fecha 10 de la reválida donde a la vez Zapla quedará libre diciendo que "me imagino seguir adelante y no creo que nuestro torneo termine ahí. Más por el funcionamiento que se viene trabajando que nos ilusiona. El Federal A es un torneo parejo donde no se juegan tanto al piso, pero ya conocemos a los rivales", selló.