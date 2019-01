Documentación necesaria para poder viajar seguro

El Registro Civil atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30. Recomiendan realizar los trámites con anticipación al viaje.

Con el inicio de las vacaciones de verano numerosas familias optan por viajar dentro o fuera del país, y para ello es necesario contar con la documentación necesaria, especialmente para poder movilizarse con menores de edad.

Así lo aseguró el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Julio Ferreyra, quien advirtió que para poder realizar viajes es necesario contar con partida de nacimiento, documento nacional de identidad actualizado y un permiso emitido por escribano público avalado con la firma de uno de los padres del menor.

"Es bueno que la gente sepa que cuando viaja con menores, siempre debe hacerlo con el DNI actualizado y una partida de nacimiento" dijo, ya que en muchas ocasiones este último es un documento que se exige de manera obligatoria en ruta.

En este sentido, recomendó que antes de salir se verifique bien la documentación a fin de evitar inconvenientes, ya que ante la ausencia de algún papel, se puede impedir que se continúe viaje en algún control.

"Es preferible sentarse y verificar bien que todos los papeles están actualizados, de manera que el viaje de vacaciones sea un viaje placentero y no haya necesidad de volver, por ejemplo, de Jama a Jujuy porque no llevaron una partida de nacimiento" sostuvo Ferreyra, haciendo mención a una situación frecuente.

Para poder viajar fuera del país con un menor, es necesario contar con una autorización firmada ante escribano público. "Cuando el padre o madre quiere viajar con su hijo al exterior, debe tener una autorización firmada por el otro progenitor del niño para poder hacerlo. Esto no es necesario cuando están los dos padres presentes" dijo y aclaró que "si el menor va con mamá o papá dentro del país, no necesitan orden de viaje y si viaja solo, debe tener la autorización de los padres. Si no ha cumplido los 13 años, el niño no puede viajar solo".

Renovación del DNI

La renovación de los documentos, cuyo uso en la actualidad es sólo el formato tarjeta, sigue siendo otro tema que moviliza a todos los Registros Civiles de las provincias, ya que debe realizarse indefectiblemente.

"Si hay alguien que no renovó, no es por desconocimiento, ya es por capricho, porque la difusión que se hizo fue muy grande y por otra parte, hace unos días ‘El Estado en tu barrio’, que es un programa que facilita el acceso al trámite del DNI, estuvo presente en la provincia yendo al Norte, al Ramal, en Alto Comedero, de modo que se le dio al ciudadano todas las opciones para que tenga su documento", manifestó el director.

Otro dato a tener en cuenta es la edad para las actualizaciones de los DNI. Esta debe hacerse a los cinco años y desde los catorce para la mayoría de edad.

En caso de pérdida del documento en los países extranjeros, la persona tiene que acercarse al consulado argentino del lugar donde se encuentre y allí solicitar la intervención pertinente.

Crece demanda de partidas de nacimiento

JAMA / EN EL PASO FRONTERIZO MUCHAS PERSONAS SE VEN IMPEDIDAS DE CONTINUAR VIAJE ANTE LA FALTA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO.

Actualmente, en el Registro Civil hay gran demanda de solicitudes de partidas de nacimientos de menores de edad, a fin de poder viajar.

Desde hace un tiempo, para agilizar la entrega de esta documentación, el organismo provincial realizó un trabajo de digitalizacion de las mismas, de modo que en la mayoría de los casos se entregan en el momento.

Cabe mencionar que únicamente las personas que están en edad escolar cuentan con partidas de nacimiento digitalizadas, pero aún así esto facilitó mucho la tarea.

Los interesados en solicitar partidas de nacimiento, solo deben presentarse con los datos de la persona y pagar un monto mínimo que ronda los 30 pesos.

Para aquellas personas que residen en Jujuy pero su partida está asentada en otra provincia, pueden realizar el trámite en el organismo local.

“Algunas provincias habilitaron un sistema informático y ya no la mandan por correo, pero hay otras que todavía siguen enviándola. Pueden venir hasta aquí al sector de despacho y le indican hacia dónde y cuánto tienen que girar; si es mediante el sistema informático la máquina los va guiando, pero si no se tienen los datos de la partida no va a dar resultados”, explicó.