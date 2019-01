En protección de jóvenes para un futuro mejor

La fundación "Alas de Águila" que promueve en la provincia de Jujuy acciones dirigidas a los jóvenes a fin de encaminarlos y nutrirlos de valores, brindó una importante reflexión e incentivó a los adultos a estar más cerca de ellos para orientarlos.

La institución realiza talleres, seminarios y conferencias orientadas a adolescentes, jóvenes, matrimonios y padres de familia.

"El 2018 fue un año complejo, difícil, con muchos cambios en distintas áreas como las educativas, legislativas, políticas, económicas y sociales. Nuestro país sufrió mucho y quienes lo integramos también sufrimos, algunos más y otros menos. Y esto no escapa a la problemática social que viven los adolescentes y jóvenes que viven flagelos como alcoholismo, adicciones, promiscuidad, embarazo adolescente, suicidio, entre otros", sostuvo Alejandro Goyechea, presidente de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, aseguró que para ellos la juventud no está perdida y por ese motivo realizan año tras año acciones concretas para acompañarlos. Ellos consideran que están desorientados "por falta de modelos a seguir, y para ello los adultos debemos hacer un mea culpa", mencionó.

"En este 2019 que se inicia, los jóvenes tienen la gran posibilidad de ser protagonistas y para ello lo importante es que se desarrollen en valores y principios. Ellos tienen la capacidad innata de ser solidarios. Los valores de la igualdad y la justicia los tienen bien alto y hay que seguir estableciéndolos y desplegándolos en cada uno de ellos", añadió.

Para lograr esto, indicó que "hay un desafío inmenso desde la educación, esto incluye al Estado, docentes, padres y sociedad en su conjunto, de cambiar la historia. Debemos generar una educación atractiva y seductora para los estudiantes, no solo los que ya están sino a las generaciones que se van a sumar al sistema educativo. Vivimos tiempos muy especiales, antes un niño elegía ser policía, docente, abogado, etc., profesiones que él veía y existían; hoy por el contrario, un niño va a desarrollar una profesión que quizás hoy no existe y para ello como sociedad, debemos estar a la altura de las circunstancias".

Desde la fundación consideran que se debe potenciar la solidaridad en la juventud, "del argentino en general se dice que es solidario, pero en realidad es caritativo. ¿Cuál es la diferencia? El caritativo ayuda únicamente en el momento más álgido del tema, ejemplo: Ante una inundación, la caridad es dar colchones, agua, ropa, etc. Ser solidario tiene dos facetas: es darle el pescado al que tiene hambre, pero simultáneamente enseñarle a pescar".

"Desarrollar la solidaridad en los jóvenes, nos asegura un presente y un futuro de una sociedad en que preocuparse y ocuparse en el otro sea lo común y eso forjará una sociedad con valores y principios que piensa, vela y actúa por el que está próximo, sosteniendo el valor del amor por encima de todos", finalizó Goyechea.

Por más información, los interesados en sumarse a la fundación pueden ingresar a www.fundacionalasdeaguila.org o buscar en Facebook, Instagram y Twitter "Fundación Alas de Águila".

"Alas de Águila" está ubicada en Independencia 875, teléfono 4222883, correo electrónico www.fundacionalasdeaguila.org.

Propuestas desarrolladas en 2018

MURALES / DIFUNDEN MENSAJES ALENTADORES.

En el mes de febrero pasado “Alas de Águila” cumplió 8 años de existencia, para ello realizaron un video institucional que se difundió por redes sociales y se puede encontrar en su página de Facebook. En marzo, con la participación de jóvenes egresados de la “Escuela de Liderazgo” 2017, restauraron un mural ubicado en barrio Coronel Arias. También, comenzaron a grabar la tercera temporada de los micros “Entendiendo los tiempos que vivimos”.

En abril, firmaron un convenio con Ramiro Pretrizzi, director ejecutivo de Consejo de Planificación Estratégica de Jujuy (Copej). Por segundo año consecutivo se ejecutó el programa “Aviv Semillas Maduras”, la “Escuela de Liderazgo” para empoderar a jóvenes de entre 15 y 25 años en el mes de mayo.

Durante junio y julio continuaron con el desarrollo de la “Escuela de Liderazgo Aviv” en la sede de la institución. También inauguraron una nueva propuesta del equipo “Jóvenes en Acción”, denominada “#DesafíoAlasdeAguila” la cual consiste en invitar a toda la comunidad digital a subir fotografías relacionadas a un tema que se propone cada mes.

Dentro del programa “Murales que Hablan” realizaron otra pintada, esta vez en un espacio cedido por Lawn Tenis Club.

Mientras que en el mes de septiembre, la fundación participó del segundo encuentro de voluntarios en Jujuy , informando al público en general las distintas tareas que desarrolla a lo largo de estos ocho años de vida.

En octubre, se desarrolló “Aviv va a la Escuela”, un programa de empoderamiento para adolescentes, en el Bachillerato Provincial 16 “Paso de Jama”.

Participaron en el Pacto Social por la Educación, dictaron el taller “Vida”, brindaron un taller sobre identidad y propósito a estudiantes, entre otras actividades.