¿De locomotora a vagón de carga?

Los ojos de los analistas políticos van y vienen sobre los cuatro puntos cardinales de la actividad política. En Venezuela, hoy, hay dos presidentes: Nicolás Maduro, autoedificadopresidente sobre un fraude electoral monumental, la colonización de la Justicia y la compra del poder militar mediante la tradicional fórmula de entregar a los generales el control de las empresas y ministerios principales del Estado. Y Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional parlamentaria, autoedificado como presidente interino del país sumadas las voluntades de toda la oposición. Casi todo el mundo, la Unión Europea, la OEA, los países de la región reconocen a Guaidó, entre ellos Argentina. Maduro tiene el apoyo de los socios del chavismo clásico, El Salvador, Bolivia, Cuba, Uruguay (con fuerte polémica interna), y tibias demostraciones de Rusia, México y China. La crisis económica y social sólo es comparable a la crisis política.

Como era de esperar, el Papa inclinó su apoyo hacia Maduro y envió un representante a la parada militar que rodeó la reasunción del dictador, como contraparte, y también como era de esperar, la jerarquía y el clero venezolano se pusieron inmediatamente en la vereda de la oposición rebelándose frente a la posición política de Francisco.

El dictador reaccionó también como era de esperar: ayer las fuerzas de seguridad bolivarianas detuvieron a Juan Guaidó, y hasta el cierre de esta columna había sido liberado, pero no se conocían detalles del procedimiento. Nada nuevo en Venezuela, solamente resta rogar que la insensatez no se transforme en tragedia y agregue más dolor al pueblo venezolano.

Visita al socio

Otras miradas se vuelven hacia Brasil. El presidente Mauricio Macri pondrá fin a sus semivacaciones en el sur y concretará una visita oficial al flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al que desairó no concurriendo a su acto de posesión.

El jefe del país más grande e importante del continente, y principal socio estratégico y comercial de Argentina lo recibirá con diplomacia, y hasta ahora solamente anticiparon que coincidirán en una declaración conjunta sobre el caso Venezuela. No es difícil imaginar el tono del documento. Bolsonaro arrancó con mano dura, enfrenta a los colectivos que reivindican políticas de género, dará más poder a las fuerzas de seguridad y buscará reinstalar un sistema educativo más rígido. Muchos militares y policías profesionales integran su gabinete y ello marca el tono de una gestión que no trepidará en encontrar "orden y progreso" a su manera, para cumplir con el lema de la bandera nacional brasilera. Será un tiempo complicado.

¿Adelantan o no?

Los ojos políticos de Jujuy estuvieron volcados hacia Villa La Angostura, donde en el umbral del paraíso, el Presidente de la Nación citó a Gerardo Morales, y al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien es además presidente nacional de la UCR. El motivo anunciado era conversar sobre el desdoblamiento de las elecciones en ambas provincias. ¿Por qué llamó a GM y a Cornejo? Lo del mendocino se entiende, es el presidente del principal socio de Cambiemos y su palabra puede volcar decisiones. También porque Mendoza es un distrito electoral trascendente a la hora de sumar votos. El caso de Jujuy es muy distinto. Es ínfimo el aporte de votos que nuestra provincia puede aportar al caudal nacional. Sin embargo, el alto predicamento del GM en la vida política nacional hace que su palabra suene fuerte y cale hondo. Como era de esperar, nada se decidió en el sur. Todos hablaron de la cordialidad del encuentro y sólo trascendió que volverán sobre el tema a fines de febrero o marzo. Nada nuevo. GM ya había dicho que para entonces daría su decisión.

En estas líneas aventuramos que sería apenas acallados los sones carnavaleros de la purmamarqueña comparsa Los Chanka Chanka, donde GM suele transcurrir los días carnestolendos. De la reunión en la Patagonia también participó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Caba y alter ego de Mauricio. Vale presentar algunas sensaciones ya que las informaciones concretas todavía se esconderán unas semanas.

De locomotora a vagón

Pareciera que MM acaba de mostrar un importante grado de temor que le estarían generando las encuestas, en los que la rival favorita, Cristina Elisabet Fernández, está más cerca de lo deseado y más fuerte de lo imaginado. En este contexto, hasta el pelo más delgado hace sombra en el suelo, diría Martín Fierro, y por eso, es tiempo de recurrir a los amigos y galvanizar un proceso electoral para evitarse sorpresas ingratas. ¿Qué piensan los gobernadores?: cómo están los números hoy, Macri ya no es la locomotora que arrastraba todo el convoy como fue en el 2015 y en el 2017. Hoy MM, si bien está lejos de haberse convertido en furgón de cola, retrocedió al medio de la formación, como un vagón de carga bastante pesado. Diez provincias se han separado ya de la elección de octubre. Cuidan su quinta, y hacen bien. Lo más riesgoso para Cambiemos, hoy es la voluntad expresa de María Eugenia Vidal de desdoblar en provincia de Buenos Aires. Y hay un choque de conceptos: los que quieren anticipar sus elecciones, argumentan que pondrán cada triunfo -que tienen como muy seguro- como anticipos de un efecto cascada a favor del Presidente, que culminará con todos ya ganadores y tranquilos, sumados a una gran cabalgata final que desembocará en la ansiada victoria final.

Marcos Peña tiene otro argumento: desbordante de optimismo como siempre, asegura que los números de la economía volverán a revertir la crisis y las tormentas en una saludable meseta, a mediados de año y que así, todos juntos empujados por un renovado viento de cola, alcanzarían un triunfo histórico en la primera vuelta de las elecciones. Lilita Carrió, volviendo a su rol de primera espada de MM, ya se sumó a esta cruzada y dijo con claridad: "Cambiemos no se desdobla". Claro, para eso, hay que estar profundamente consustanciado con lo que es Cambiemos. Y tanto Cornejo como el GM, hace rato, aunque sin romper con sus acuerdos, vienen planteando graves y profundas diferencias con la cúpula del PRO, y si María Eugenia Vidal, la dirigente fundadora y la más fulgurante del PRO, está bregando por desdoblar, ¿qué se les puede exigir a GM, a Cornejo y a los demás socios radicales? Pero todo está por verse.

La cuestión parlamentaria

El GM tiene sus ojos puestos en Jujuy, en primer lugar. Las encuestas dicen que ya ha licuado gran parte de su capital político, producto del desgaste de la gestión, de un sistema de comunicación que fue mucho más allá de la realidad y terminó produciendo el lógico rebote contrario. Y lo que es más fuerte, la imagen de Cambiemos Nacional le patea en contra, cada vez que él ratifica su alineamiento al macrismo. Sin embargo, los guarismos todavía le alcanzan para volver a prenderse otra corona de laureles en las elecciones locales. Pero sus miradas van a la Legislatura. GM pasó tres años de gobierno con la suma del poder público y es allí donde apuntará la oposición. El peronismo trabaja para fortalecer su posición en el podio que quedó armado en el 2015, y en medio de desencuentros y rencores indisimulables, apela al espanto antes que al amor, para reencontrarse con los votos que perdió, y hace bien. Sólo le falta promover la inteligencia, endulzar -todo lo que pueda- los agrios sapos que deberán tragarse, y bregar por la unidad. La izquierda, que sorprendió hace dos años, y que no perderá ningún legislador este año, buscará ampliar su cabecera de playa parlamentaria. Las encuestas los ubican creciendo y todavía recogiendo heridos y desilusionados en cada esquina. Adelantar las elecciones, al GM le aseguraría mayor tranquilidad, sacarse de encima los fantasmas nacionales, y dar una pelea que hoy se parecería más a hacer sombra, como en un entrenamiento de boxeadores. De aquí a octubre, muchas cosas pueden cambiar. Es cuestión de fe. Y de disponer de varias decenas de millones para asumir el gasto de una elección provincial.

Cuestión de plata

Los ojos también se dejan caer sobre la cuenta banco de la provincia de Jujuy. Como todo es plata, se debe mirar que hoy, a pesar de notables avances en el tema y del importante apoyo económico nacional, Jujuy sigue siendo una de las cinco provincias que mantienen su rojo fiscal. Junto a Chaco, Córdoba, Corrientes, Santa Cruz todavía no cruzaron la línea roja, y asoman al menos cuatro patas de una mesa sobre la que se jugarán a suerte y verdad las finanzas locales.

1) Se deberán reabrir las paritarias con el personal del Estado, cuyos salarios han quedado demasiado lejos de los índices de inflación y demasiado cerca de los de pobreza y hasta de indigencia. Los gremios estatales fueron pacientes, al extremo que muchas dirigencias sobrevivieron el 2018 con serios cuestionamientos de sus bases.

2) El 1 de enero, el Gobierno nacional cortó los subsidios para las tarifas sociales de energía eléctrica. En el Ministerio de Hacienda, los técnicos se agarran la cabeza, recordando que en el año 2015, había poco más de 5.000 usuarios beneficiados por la tarifa social y que, como consecuencia de diversas concesiones que se fueron agregando, el número de beneficiarios hoy supera los 70 mil. En un conjunto de 230.000 medidores domiciliarios, imaginará el lector la crisis enorme que se avecina. Una crisis que pasa los 20 millones de pesos por mes, que el Gobierno del GM decidió mantener, al menos por tres meses hasta que revise los parámetros existentes y revea a quienes se brindará el subsidio.

3) El otro subsidio que la Nación quitó ya mostró los alcances potenciales del conflicto: el transporte urbano. Hoy el litro de gasoil -precio mayorista- que pagan las empresas llegó a $ 35,10, de los cuales la Provincia absorberá $ 22,10, y las empresas $ 13. Se estima que las arcas provinciales deberá erogar poco más de 30 millones mensuales para sostener el precio del boleto, siempre y cuando el precio del gasoil no vuelva a dar sorpresas desagradables. Si eso ocurre o si las empresas no pueden cubrir su parte, ocurrirán tres cosas: que se resienta el servicio de manera muy sensible, que haya pérdida de empleos en el sector y que, finalmente, sólo el aumento del precio del boleto traiga un respiro al transporte urbano de Jujuy. De hecho, ya se solicitó a las empresas una rediagramación de sus servicios para optimizar los dineros que se dedican al sector.

Igual que con la energía eléctrica, el Gobierno se juega con apuestas muy fuertes -y con mucha plata- pero todo queda prendido con un clip a los aciertos o desaciertos de la situación económica nacional.

4) Queda el gasto tremendo de mantener en producción al Ingenio La Esperanza. Agotada la instancia colombiana, y retomado el contacto con la empresa Budeguer, renació la expectativa de venta del complejo agoindustrial. Más limitada -más sensata- la oferta de los nuevos interesados se limita al establecimiento industrial y a la cantidad de hectáreas de caña hoy en producción. Se conoció que está en La Esperanza un grupo de técnicos y profesionales de Budeguer analizando in situ la posibilidad de profundizar la oferta. El Gobierno provincial sigue al frente de los compromisos. Y al menos por esta interzafra y seguro que hasta abril, seguirán los jujeños sosteniendo el flujo de fondos que mantenga al Ingenio. Después, se verá.

Éstas son las cuatro patas importantes que insumirán los esfuerzos de los jujeños para sostener la provincia viable y en calma. La quinta pata es, como dijimos, el gasto electoral. El ministro Carlos Sadir deberá dar las respuestas, dentro de las posibilidades de su caja, y claro, continuar atendiendo el fárrago de otros gastos que aseguran el funcionamiento del Estado.

"Pibes Villeros"

Se termina una historia. Hoy se conocerán las sentencias en el caso de los "Pibes Villeros". La principal protagonista es la dirigente tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, cuyo destino oscila entre pedidos de los fiscales que van de un extremo de 22 años de cárcel, a los reclamos de las defensas de una absolución lisa y llana. Hoy, Jujuy esperará con ansias conocer la decisión de la cámara y más adelante se sabrán detalles de la misma. Cabe destacar que casi todas las defensas de los más de 30 involucrados, pusieron el centro de gravedad de su trabajo en golpear al proceso judicial, acusándolo de haber cometido todos los excesos, errores y falencias que los códigos de procedimientos tienen disponibles. Mucho menos expresivas fueron las razones que negaron culpabilidad o responsabilidad de los acusados por las diferentes acusaciones que se les cargaron. Pero, nuestra Justicia es así. Ofrece estas posibilidades y los abogados, saben cómo manejarlas a favor de sus clientes. Y el jueves, en Buenos Aires y en Jujuy, se realizarán actos en favor de la diputada nunca asumida en el Parlasur, reclamando por los tres años que cumplirá presa por supuestos delitos de defraudación al Estado, integrante y organizadora de asociaciones ilícitas, desvío de fondos, etc, etc. En el Obelisco porteño se realizará un “piletazo” homenaje icónico a las 28 piscinas que la Tupac contruyó y que hoy la mayoría permanece en estado de abandono. Milagro Sala seguirá los homenajes desde su casa de barrio Cuyaya, donde se reúne con dirigentes sociales y políticos, y desde donde anuncia que insistirá en darle pelea a Gerardo Morales, por la gobernación de la provincia.