Halsey lanza una nueva versión de “Without me” con Juice Wrld

Halsey, la artista multiplatino y nominada a los premios Grammy se unió a Juice Wrld para lanzar una nueva versión de su éxito doble platino "Without Me".

"Without Me" es el primer sencillo de Halsey en llegar al #1 del Billboard Hot 100. En 2016, la estadounidense colaboró con The Chainismokers en "Closer", nominado a los Grammy y certificado Diamante por la RIAA.

"Without Me" superó los 700 millones de streams y anteriormente encabezó la lista de ventas de canciones digitales de Billboard durante 6 semanas. Rolling Stone dijo: “La nueva canción es desafiante y cuenta con una mezcla atmosférica de sintetizadores que giran alrededor de la percusión. Halsey ofrece un potente rendimiento vocal". El video oficial, acumula más de 65 millones de vistas.

Lanzado por Capitol Records, la canción marca el primer nuevo material en solitario de Halsey desde el álbum platino de 2017, Hopeless Fountain Kingdom.