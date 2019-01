Sam Smith & Normani presentan su colaboración “Dancing With a Stranger”

"Dancing With a Stranger" es una suave pieza de pop con influencias de RnB, donde las voces de Sam y Normani se deslizan con fluidez. La colaboración entre los dos surgió a través de un encuentro casual en un estudio en Los Ángeles: mientras Sam escribía con las leyendas del pop Stargate y Jimmy Napes, Normani estaba en el estudio de al lado. Ambos artistas eran fanáticos a largo plazo el uno del otro.

Sam Smith ha pasado el último año viajando alrededor del mundo en una gira que vendió más de 1 millón de tickets tras el lanzamiento de su segundo álbum "The Thrill of it All". "Dancing With a Stranger" es la primera canción inédita de Smith en 2019.

"Estoy muy emocionado de que todos escuchen “Dancing With a Stranger”, que escribí en la gira de The Thrill Of It All el año pasado. Para mí, embotella todo lo que estaba sintiendo mientras hacía malabares con mi vida personal y recorría diferentes ciudades. También es un momento hermoso para mí, ya que soy un gran admirador de Normani y todo lo que ella es. Estoy tan emocionado de ver su luz brillar. Espero que todos disfruten escuchando esta canción tanto como yo”, comenta Sam Smith.

Normani lanzó su carrera en solitario el año pasado con "Love Lies" con Khalid. "Love Lies" alcanzó el #1 en el Top 40 de radio en los Estados Unidos y fue el primer sencillo luego de su éxito global con el grupo multi-platino Fifth Harmony. Desde entonces, ha lanzado varios temas nuevos, incluyendo dos con Calvin Harris y su reciente single, "Waves” feat. 6LACK. Además de trabajar con Calvin Harris, Khalid y 6LACK, Normani también ha colaborado recientemente con Quavo y Kehlani. Normani está trabajando actualmente en su álbum como solista y este marzo la verá unirse a Ariana Grande en la etapa norteamericana de la gira mundial The Sweetener World.

Normani continúa: “Estoy verdaderamente bendecida por la oportunidad de crear con uno de los mejores vocalistas de esta década. Pienso en los artistas que escucho con frecuencia a diario y Sam Smith definitivamente ha sido uno de ellos desde hace algún tiempo. Nunca pensé en un billón de años que podría afirmar que tengo una canción con este ser extremadamente dotado. Estoy muy orgullosa de compartir esta canción con Sam y no puedo esperar a que el resto del mundo la experimente. Desde el primer momento en el que escuché la canción, supe lo especial que era. Estoy profundamente enamorada de este cuerpo de trabajo y espero que todos ustedes también lo estén. Estoy muy agradecida de que Sam haya confiado en mí para ayudarlo a darle vida a esta canción. A mis fans, gracias por todo su apoyo continuo. ¡¡¡Los amo a todos!!!”.