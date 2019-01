La Viuda Negra llegará a los cines, y podría ser clasificación "R"

Luego de la próxima película de Los Vengadores (Avengers:End Game) que se estrenará en el próximo mes de abril, que cerrará la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, iniciará una nueva etapa para la Marvel Studios, llevando nuevos personajes a la pantalla gigante, o ampliando la historia de los que ya han sido presentados, tal es el caso de la Viudad Negra (Black Widow) que llegará a la pantalla gigante interpretado por Scarlett Johansson, y que sería la primera en tener clasificación "R", para mayores de 18 años.

Viudad Negra será la segunda la segunda película del UCM protagonizada por una superheroína, después de que lo haga Capitana Marvel con Brie Larson en el papel de Carol Danvers.

Charles Murphy, de That HashTag Show, compartió en su cuenta de Twitter dicha noticia, aunque se encargó de afirmar que se trata de un rumor.

A while back, I revealed that Marvel Studios was in fact working on a Black Widow movie and that it wasn't just noise... (https://t.co/kYplf3gSaX)