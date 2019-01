Peluquerías aumentaron sus precios hasta un 30%

Peluquerías y centros de estética de la capital jujeña incrementaron sus precios entre un 25 y 30%. Algunas lo hicieron en Navidad, otras en los primeros días del año. El corte de pelo ronda entre los $ 170 y $ 250 según dónde se encuentre ubicado el local, habiendo subido $ 40 y $ 50 de su precio anterior.

El precio más alto que se maneja entre los estilistas es de $ 500 y $ 1.000, que son los valores de un shock keratínico y la realización de una base. En diciembre no tuvieron mucho movimiento y esperan que la clientela crezca.

Esta variación está fundamentada en el incremento de tarifas, alquileres de locales y el precio final de los químicos que se utilizan para la coloración de cabello. La mayoría tiene sus clientes fijos al saber qué estilo quieren y tratan de sumar a otros con promociones.

El Tribuno de Jujuy consultó a cuatro peluquerías: tres de la zona centro y una del barrio Alto Comedero, para saber sobre las subas.

Un local que se encuentra sobre calle Alvear incrementó el corte de cabello a $ 250. Ofrece un precio diferencial para menores de edad $ 200 y uno especial para niños: $ 180.

Otra peluquería de calle Santiago del Estero casi esquina Iguazú subió el corte de cabello de $ 130 a $ 170. A su vez, realizan trabajos estéticos en el que se trabaja coloración, baño de crema, bases de rulos y depilación, entre otros pedidos.

Los precios más altos son: desde $ 350 a $ 500 en el caso de nutrición a vapor, reflejos, laminado de cabello, tintura con iluminación, botox capilar o un shock keratinico.

Los dueños dijeron que "desde Navidad que aumentamos".

Un centro de estética y perfumería que se encuentra sobre calle Güemes, entre Ramírez de Velazco y Senador Pérez, tiene el corte de cabello en $ 200 (unisex), la tintura sale $ 500, keratina desde $ 450 y bases desde $ 600.

Araceli Lorena Britos, empleada del local, comentó que "subimos 50 pesos a todo, porque la distribuidora con que trabajamos también subió mucho, entre ellos los tratamientos químicos de las keratinas, botox, sin contar la competencia de Facebook, en diciembre hicimos promociones por la Cena Blanca y no tuvimos mucho movimiento".

"Por ahora mantendremos los precios, como estamos en el centro y tenemos competencia, los precios los tenemos bajos y nos estamos haciendo un poco más conocidos, tenemos una temporada en que nos movemos mucho, entre el 5 y 15 de cada mes por la tarde, contando a nuestros clientes fijos que van todos los meses", indicó Araceli.

En Alto Comedero

Los precios son diferentes en el barrio Alto Comedero e interior de la provincia. Las peluquerías tienen un costo que ronda los $ 70 a $ 150.

El precio más bajo que se observó es de $ 70 que se cobra en la Policía. La Unidad Regional Nº 7 y una de sus dependencias que se encuentra entre calles Olimpia Barrionuevo y Forestal realizan esos tipos de corte con el cobro más accesible.

Otra peluquería que se encuentra en el sector de las 30 Hectáreas mantiene su precio en $ 100 para todos. En lo que varía es en estilismo que tiene como costo una base de $ 450, alisados $ 600 a $ 1.000, tintura $ 700, perfilado y modelado de ceja $ 200, masajes $ 400, depilación facial $ 250 y de axilas y piernas $ 300.

Cristian Renán Farfán, dueño y peluquero del local, expresó que "tengo accesibles y muy considerados los precios, y es porque trabajo en mi domicilio, los del centro o zona terminal tienen un precio alto por los impuestos, y como yo recién comienzo entonces es la forma de atraer clientes y de a poco ir sumando". Otras cifras que se hicieron llegar a este medio indican que en Palpalá y Perico, los precios que se manejan en la mayoría rondan los $ 150. (Luis Caraballo)

Las opiniones

José Osorio

Yo me corto el pelo cada mes y medio, pero con el aumento de ahora está carísimo, es mucho lo que cobran en algunos lugares, más en el centro. Hoy está cada vez más lejos hacerse cortar el pelo, todos sentimos lo mismo.

Carlos Iturre

Hay veces que me corto entre un mes y medio, depende. Donde voy yo no aumentó, ahí sale cien pesos y es en el barrio Gorriti. Me hago cortar con un peluquero que me conoce hace años y sabe el corte que quiero, mi estilo.

Cecilia Fernández

Yo me corto el pelo dos veces al año y no me cuesta nada porque yo tengo del Pami que no me cobra. Aunque yo no necesito cortarme muy seguido porque tengo el cabello corto y no me crece rápido, ese aumento no me repercute.

Morena Hoyosx

Cada dos meses, más o menos, me hago cortar el pelo y no sabía de ningún aumento, aunque no influiría en el tiempo que me hago cortar. Voy a la misma peluquería desde chiquita y no sé cuánto sale porque paga mi mamá o papá.

Belén Tapia

Yo me corto cuando quiero porque yo misma lo hago, sabía de algunas peluquerías que aumentaron sus precios, pero eso influiría en otras personas como mi familia, ellos se cortan más seguido, salvo mi mamá que yo le corto.