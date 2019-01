River visita a Nacional

River Plate, flamante campeón de la Copa Libertadores de América, abrirá hoy el 2019 con un amistoso ante Nacional que le rendirá homenaje al técnico riverplatense Marcelo Gallardo por su pasado en el club uruguayo. El partido se disputará desde las 22.10 en el estadio "Domingo Burgueño Miguel", en la ciudad de Maldonado, y será televisado por Fox Sports.

Este será el primer y único amistoso del campeón de América antes de volver a la competencia oficial que será el próximo sábado ante Defensa y Justicia por un partido pendiente de la 8º fecha de la Superliga.

La primera prueba del año para los dirigidos por Gallardo será con un equipo sin refuerzos y con las bajas de Gonzalo "Pity" Martínez, transferido a Atlanta United de Estados Unidos; Jonatan Maidana, quien está próximo a cerrar su pase al Toluca de México; Ignacio Scocco, nuevamente lesionado en el gemelo derecho; y el capitán Leonardo Ponzio por precaución.

La pretemporada del "millonario" seguramente no fue la ideal para el cuerpo técnico del "Muñeco" ya que además de la falta de refuerzos se sumó el flojo estado de los campos de juego de Solanas y el clima lluvioso que los obligó a retornar para entrenar domingo y lunes en el predio del club en Ezeiza.

El plantel también sufrió un fuerte golpe anímico con la noticia del retiro del delantero uruguayo Rodrigo Mora perseguido por una lesión en la cadera. En este contexto, River volverá a la cancha luego de golear a Kashima Antlers, de Japón, por 4-0 en el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes, el pasado 22 de diciembre, tras caer derrotado en la semifinal por el local Al Ain. Mientras tanto, la dirigencia y el mánager Enzo Francescoli intentan avanzar en el mercado de pases.

Nacional, por su parte, comenzó la era Eduardo Domínguez el pasado 2 de enero de cara al torneo uruguayo, la Supercopa ante el clásico Peñarol, el 3 de febrero, y la participación en el grupo E de la Copa Libertadores de América. El ex DT de Huracán y Colón está invicto frente al River de Gallardo, ya que después de seis enfrentamientos obtuvo dos victorias y cuatro empates.

Sin final feliz

Un Díaz llegó a su fin. Y no fue feliz para Marcelo Gallardo, que andaba detrás de los pasos del colombiano Luis Díaz para que ocupara el lugar vacante del "Pity" Martínez pero no llegará a River. Así lo confirmó Antonio Char, presidente de Junior: "Ha sido una tarea dura tratar de mantener a este grupo humano que terminó con un alto desempeño deportivo el 2018. Y quiero informarles a todos que Luis va a continuar en el club. El jugador ha ampliado su vínculo contractual y estamos muy contentos y orgullosos por eso". Es decir que en Núñez deberán ir en busca de un plan B...

No hubo una sino que fueron dos las ofertas que River había realizado para poder quedarse con los servicios de este extremo diestro que el domingo cumplió 22 años y que fue el goleador del último torneo colombiano (10 tantos) que precisamente se llevó el Junior de Teo Gutiérrez y compañía. Sin embargo, ambas fueron rechazadas por la directiva del conjunto de Barranquilla, que se puso firme en cuanto a lo económico: sólo largaban al jugador por 10 millones de dólares por el 100% del pase, o sea el mismo valor por el que River se desprendió del "Pity". Una locura. O en su defecto, desde suelo cafetero estaban dispuestos a cederlo hasta vendiendo el 60 por ciento de la ficha en un valor de seis millones. Y todo cash, nada de cuotas. Pero la situación llegó al límite dado que en Núñez no creían viable desembolsar semejante suma.

Al-Ahli árabe cambió las condiciones y Paulo Díaz se aleja

Las idas y vueltas en torno a la llegada de Paulo Díaz a River hicieron que la transferencia se enfríe. El Al-Ahli árabe cambió en las últimas horas las condiciones económicas de lo que iba a ser un préstamo por 18 meses y el central está cada vez más lejos de Núñez.

Mientras se confirmó la continuidad en Junior de Luis, el otro de los Díaz pretendido por el "millonario", a Marcelo Gallardo se le sumó otro dolor de cabeza en la zona defensiva ante la casi cerrada partida de Jonatan Maidana al Toluca. Por eso, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas. El chileno de 24 años tenía todo acordado para arribar al campeón de América, pero los cambios en el número del pase lo alejan.

¿Y Lollo?

Ante la posible partida de Jonatan Maidana y la posible búsqueda de un zaguero central para reforzar la cueva, muchos se preguntan qué es de la vida del central cordobés por el que River pagó 3.500.000 dólares a mediados de 2016 y que llegó desde Racing.

Hoy, el zaguero de 31 años se encuentra en la etapa final de su recuperación de una lesión en el segundo metatarsiano del pie derecho, realizó la pretemporada junto a sus compañeros en Punta del Este y en los últimos días ya comenzó a ponerse los botines en el predio de Ezeiza. ¿Qué significa eso? Que de a poco va a sumar minutos en cancha. De todas maneras, no forma parte de la delegación que volvió a Uruguay para disputar el partido amistoso frente a Nacional de Uruguay. De a poco. Ahora bien, ¿qué será de su futuro? Pese a que lógicamente jugó muy poco el último año y por delante suyo está Martínez Quarta, por ejemplo, la realidad es que si no llega otro marcador central ante la inminente partida de Maidana, él seguirá en el club a pelear por un lugar. Semanas atrás se había hablado de un interés de parte de Gimnasia La Plata, pero las negociaciones no prosperaron y, por el momento, Lollo sigue en River. Y ahora también apareció otro equipo del fútbol argentino que lo tiene en la mira, en caso de que Lollo decida buscar otros rumbos. Habrá que esperar, aunque por el momento sigue en River y quiere pelearla.