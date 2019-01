"No se debe utilizar al perro para llenar vacíos afectivos", advierten

Los perros emanan un soporte emocional en la persona que es innato en ellos, pero no deben ser usados como objetos que sólo sirvan para llenar vacíos emocionales sin tener en cuenta lo que realmente necesitan por naturaleza y para ser felices, indicaron instructores caninos, recibidos en la academia internacional "Falco K9".

"El ser humano al tener vacíos afectivos, trata de ver sus necesidades solamente y no las del perro. Lo tratan como si fueran su hijo o su bebé y le ponen objetos en su cuerpo, que a ellos no les gustan. Haciendo eso llenan sus vacíos afectivos y sus necesidades, pero no están viendo lo que ellos requieren realmente para vivir bien, por eso no se debe utilizar al perro para llenar vacíos afectivos", mencionó Silvana Velázquez, instructora canina, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Explicaron que las personas que tienen problemas de vacíos emocionales pasan un límite y sólo ven lo suyo. Acomodan la crianza del can a su antojo, como ellos prefieren que sea y acorde a la situación por la que ellos pasan. En otras palabras, exageran en su cuidado y terminan perjudicándolo, no lo hacen sentir lo que realmente son: perros.

El perro necesita su tiempo de juego, de educación, de alimentación, de descanso, de cariños, "y con eso son felices, les hace mal que se los confunda con algo que no es. De ahí vienen muchas inconductas, por ejemplo, en ciertas situaciones, al sacarlo a pasear nadie puede saludar a su dueño porque el perro ladra y quiere morder", afirmó Velázquez.

En ese sentido comentó que también hay quienes hacen que los canes duerman en la cama y se sientan dueños de la misma, entonces "cuando la persona quiere tenderla, el perro gruñe porque piensa que la cama le pertenece", dijo.

"No hay que darle el liderazgo de la familia al can, no hay que ponerlo en un lugar que no puede estar. Necesita estar equilibrado y estar subordinado al ser humano, eso está en su naturaleza", remarcaron.

Sobre eso, Franco Gerónimo, instructor y representante de "Falco K9"

en Jujuy, manifestó que "al ser subordinado se quita un peso de encima, porque sabe que el dueño le va a dar de comer, lo va a cuidar, sacar a pasear, etc. Pero si el perro posee liderazgo no se siente protegido y duda, eso desencadena malas conductas e inseguridad".

No se debe aparentar que el perro es un humano, "la gente confunde al animal con un humano, duerme en la cama, come en la mesa familiar, etc. Eso hay que analizarlo porque no es así, el perro no tiene que estar arriba del dueño. Una cosa es atenderlo y cuidarlo bien, pero no hay que humanizarlo", añadió el instructor.

Descendientes de lobos

Asimismo, sostuvo que los perros son descendientes de lobos, por eso hay que considerarlos como animales que tienen instintos de caza, de correr o patrullar, y eso, a través del juego es lo que hay que brindarles. "Todo lo que hacía el lobo, pero nosotros lo humanizamos y eso les hace mal", añadió. Además, aseguraron que mucha gente se molesta cuando le dan consejos para cuidar a sus mascotas y no se dan cuenta que le hacen un mal humanizándolos o usándolos como soportes emocionales. A todos ellos los invitan a informarse y pedir ayuda profesional.

"Me tocó que mi perro se me rebeló una vez. Él cuida mucho de mi hija y un día que yo estaba jugando con ella, él pensó que yo la estaba atacando y se puso a la defensiva. Eso me sorprendió y son conductas que no tienen que pasar", contó Claudio Téllez, instructor canino.

“Una responsabilidad muy grande”

“Un perro equilibrado es un perro feliz, un perro feliz hace a una familia feliz y una familia feliz hace a una sociedad feliz”, es el lema de los adiestradores caninos.

Sobre la importancia que implica el cuidado de una mascota, Gerónimo comentó que “cada vez que veo un perro en la calle sufro y cuando lo veo con malas conductas también sufro. Por eso les decimos a las familias que eduquen a su perro y si no saben hacerlo que nos pregunten. Tener un perro es una responsabilidad muy grande y no hay que dejarlo en la calle para que se críe solo”.

En ese sentido, Velázquez explicó que “en la actualidad hay un elevado índice de maltrato y abandono en la provincia, y eso tiene mucho que ver con la inconductas. Cuando el perro presenta una conducta negativa, lo abandonan o maltratan. Por eso hay tantas protectoras desbordadas que necesitan ayuda”.

“Con respecto a las autoridades les pedimos que hagan cumplir las normativas que ya existen porque eso podría combatir esta problemática”, agregó.

Por su parte, Claudio Téllez afirmó que “las personas tienen que tomar conciencia cada vez que tienen una mascota porque muchos la abandonan por una mala conducta y eso provoca superpoblación de animales en la vía pública. También les pedimos que castren a sus mascotas para evitar todo eso”.

Otra recomendación es que cuando lo saquen a pasear que sea con correa para evitar peleas o que se pierdan y es muy importante que visiten al veterinario regularmente.

En ese contexto, promueven que es necesario para la sociedad incluir la enseñanza canina en la educación porque refuerza los valores en los chicos y adolescentes. Desarrollan más su capacidad de empatía y “por ende se irán formando pilares en la sociedad”, concluyó Silvana Velázquez.

Respetar las reglas biológicas del can

Aldo Cecchi es un adiestrador cordobés que dedicó su vida a trabajar en el comportamiento animal, fue así que se sumó a la academia “Falco K9” para seguir formándose y capacitar a más personas.

El hecho de trabajar en Estados Unidos le permite acceder a más capacitaciones con profesionales muy especializados y mediante eso, lleva sus estudios a diferentes puntos de Latinoamérica, en especial Argentina.

Desde Estados Unidos y en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Aldo Cecchi mencionó que “después de más de 20 años de trabajo logró crear un método científico que ayude a la relación que la persona tiene con sus perros y de esa forma prevenir y solucionar sus problemas de conducta para lograr que vivan armónicamente”.

En cuanto a recomendaciones para los dueños resaltó que es “importante lograr la felicidad del perro respetando los patrones instintivos que también regulan los emocionales y conductuales de relación entre perro y hombre. Eso debe hacer todo dueño responsable del animal, seguir sus patrones y no equivocarse intentando satisfacer las necesidades del perro desde un punto humano”.

“Los perros son miembros no humanos de la familia y tienen algunos puntos que son diferentes a los humanos en cuanto a sus necesidades y debemos respetar. A través de los educadores queremos enseñarle a la gente a respetar este tipo de reglas biológicas que nos permiten armonizarnos con los perros”, concluyó Cecchi.

El programa “Delta”

Es un curso en el que se aplica un programa destinado a perros callejeros. La experiencia de Cecchi con canes rescatados que viven en refugios lo hizo crear el mismo que es destinado a estos animales y tiene el fin de convertirlos en canes de compañía, terapia o de servicio.

“Con esto se logra que personas que se encuentran hospitalizadas o en situación de asilo logren tener un vínculo con el perro y puedan adiestrarlo. Se benefician tanto el animal como la persona”, explicó.

Curso de instrucción canina

Recientemente finalizó el curso de “Educador Canino” que lanzó la academia internacional “Falco K9” en Jujuy, el mismo fue dictado por el especialista en adiestramiento Aldo Cecchi y por Franco Gerónimo, referente de esa institución en la provincia.

Fueron 3 los instructores que se recibieron en esta capacitación.

Sobre el curso, Franco Gerónimo mencionó que el mismo se basó en enseñar un método creado por Cecchi que tiene el fin de regular el comportamiento del perro. Se llama el método “Sinotec”. Consta en equilibrar al animal, “cada perro tiene su temperamento, por ejemplo hay algunos que son agresivos y mediante esta técnica el animal sale adelante y se comporta mejor. También puede aplicarse en perros miedosos, hiperactivos, etc.”, explicó.

Es una técnica muy efectiva que se está aplicando en universidades. Mediante la misma buscan equilibrar al can, y su eje principal es tener en cuenta al animal como un ser físico, psíquico y social.

Trata al perro como ser en todas sus dimensiones haciendo hincapié en la parte emocional para poder corregir sus conductas, “en lo emocional conductual es donde se encuentra la solución”, sostuvo Velázquez.

Sobre ese aspecto indicaron que, una vez que el perro posee una conducta equilibrada, recién ahí puede realizar otras tareas como ser entrenarlo para detección de sustancias, búsqueda de persona, seguridad o terapia.

