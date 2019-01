"Usaron a los jueces y fiscales en mi contra"

Milagro Sala aprovechó una desinteligencia de quienes coordinan en la sala de audiencias donde se lleva a cabo el juicio oral y público de "Pibes Villeros" para atacar al gobernador Gerardo Morales y a los jueces. "Usa a los jueces y a los fiscales Liliana Fernández de Montiel, Diego Cussel y a Lello Sánchez, a todos ellos" afirmó Sala al hablar con periodistas que se encontraban en tribunales.

"Ya que tanto dice que yo me enriquecí y compré casas para mi familia, ¿porqué los periodistas de Jujuy o de otras provincia no dicen la casa que se compró Cussel, Lello Sánchez, o Pullen Llermanos la tremenda casa que se compró en Los Perales cuando vivía en San Pedrito en una pocilga, porqué no van a ver la casa que tiene?".

Milagro Sala se preguntó "¿Dónde está la Oficina Anticorrupción, cuando los funcionarios se han enriquecido y se siguen enriqueciendo?", agregando, "¿Por qué no averigua los fondos que salen de la provincia y de los que menos tienen para que ellos se sigan enriqueciendo?.

Sin ser interrumpida, se preguntó: "¿Por qué no se investiga a Isidoro Cruz después de ellos haber denunciado que mensualmente cobra 150 mil pesos? Nadie salió a investigar nada", aseguró.

Remarcó que "sí se investiga a la negra, a la chola, a la coya, a ella sÍ se la investiga".

Vehementemente se refirió al secuestro de los bolsos. "Que gracioso, sacan bolsos que dicen que estuvieron cargados de dólares y pesos", señaló. Y agregó: "No encontraron un peso en ningún lado ni lo van a encontrar". Además, acotó que en definitiva ese dinero se utilizó para "pagar sueldos, para trabajar y trabajar".

Recordó que como consecuencia de la crisis del 2001 se crearon "estos monstruos" como dicen ellos "que son la organizaciones sociales, porque dejaron a muchos compañeros en la calle, con hambre, sin trabajo, niños desnutridos, la salud y la educación era de lo peor, lo mismo que hoy está pasando".

Sala manifestó, "sin embargo nosotros nos hicimos cargo de salud, de educación, de vivienda, nosotros nos hicimos cargo". "Nos acusan por hacer cosas, nuestras obras se miran y se tocan", afirmó la dirigente imputada. "Qué fácil es acusar a esta negra, a mis compañeros, pero espero que se termine de una vez este circo y muchos de los que son inocentes vuelvan a su casa y que se termine este hostigamiento de la justicia y de algunos sectores de la prensa", señaló Milagro Sala.

Para finalizar la imputada indicó, "tenemos familia que mantener, a mi marido se lo está llevando una enfermedad provocada por Pablo Pullén Llermano y este tribunal, ellos son los responsables de destruir nuestra familia, de destruir nuestra provincia", Para finalizar, indicó, "son ustedes señores de la prensa los que tienen que decir de una vez por todas la verdad".

“Esperábamos más”

“Para nosotros hay una contradicción en la pena que le dieron a las hermanas Condorí, no fueron condenadas por extorsión, sino por amenazas coactivas y les dieron la misma pena a los otros imputados, condenados por asociación ilícita, que sí los condenaron por extorsión, pero una vez que conozcamos los fundamentos del fallo, vamos a valorar punto por punto la pena que le correspondió a cada uno de los imputados”, dijo anoche la fiscal de Cámara Liliana Fernández de Montiel ante la prensa.

Sobre la condena al extitular del Ivuj “nosotros entendemos que no se ha expedido el veredicto sobre toda la acusación. Nosotros habíamos pedido que se lo condene por dos hechos concursados realmente y el Tribunal no se ha referido si fue condenado por dos hechos o por uno y le han aplicado nada más que tres años de prisión condicional, entonces entendemos que ahí habrá que revisar cuáles son los fundamentos que dice la sentencia”, dijo la fiscal, que en la producción de alegatos pidió 8 años para Abregú.

“Un fallo importante”

“Desde que se empezaron a investigar hechos de corrupción y violencia en la provincia de Jujuy, marca un inicio en cuanto a la actitud que tiene la justicia, pero de todas maneras vamos a esperar los fundamentos de este fallo para analizar punto por punto, lo decidido por la justicia”, dijo a la prensa el Fiscal de Estado Mariano Miranda, querellante en la causa.

“Creo que este fallo es muy importante, en el sentido que ya establece condena para los miembros de una asociación ilícita, que en su oportunidad habíamos denunciado que funcionaba y que por mucho tiempo defraudó al estado de manera millonaria. No nos olvidemos que también existe la “megacausa, donde también se investigan hechos graves de corrupción y de violencia”, dijo Miranda.

“Lo que se analiza es un fraude al estado por más de 60 millones de pesos, destinados a la construcción de soluciones habitacionales”, hizo mención el fiscal de Estado.

“Un juicio lleno de irregularidades”

“Se acreditaron las irregularidades de la investigación, es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público de la Acusación lo que ha ocurrido en esta causa, se trajo a juicio a 30 personas sin incorporar documentación original, sin incorporar cheques, sin incorporar expedientes administrativos y principalmente se trajo a debate bajo la acusación de asociación ilícita y extorsión, donde manifestaron y reconocieron en el debate que no conocían las fechas en que supuestamente se habrían sucedido estos hechos. Se terminó de comprobar una serie de irregularidades que definieron este proceso”, le dijo a nuestro diario Matías Duarte, uno de los abogados defensores de Milagro Sala.