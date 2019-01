La necrópolis periqueña está colmada

Es tan grande la demanda de espacios en la necrópolis San José de Perico que los terrenos que la ciudad tenía previstos para los próximos años ya son escasos. "Se impone que la Cámara de Diputados vea urgente la posibilidad de otorgarle a la Municipalidad de Perico un nuevo terreno para un cementerio dentro de los lugares que tiene Finca El Pongo en cercanías de la ciudad. No nos olvidemos que estando en vida el doctor Plinio Zabala, Perico tuvo un primer cementerio en zona de ferrocarril y barrio Santa Rosa, luego el actual cementerio rodeado por los barrios Progreso, San Martín y San Roque. El campo santo ya no tiene más tierras para satisfacer a quienes quieren edificar, se están haciendo nichos en la fracción interna que da a la avenida Jujuy y no hay más lugares, si vemos la demanda tan grande que registra el cementerio el terreno que se consiga tiene que ser de buenas dimensiones", indica un parte de prensa de la Municipalidad de Perico.