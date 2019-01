Las lluvias continuarían toda la semana en Jujuy

Desde el jueves pasado las precipitaciones se mantienen en el territorio jujeño.

"El tiempo que tenemos actualmente está siendo influenciado por tres factores: en primer lugar el Océano Pacífico Cálido en contexto Niño influye en la atmósfera, esto provoca que no presente temperaturas por encima de su promedio histórico", dijo el meteorólogo Ignacio Nieva a El Tribuno de Jujuy.

Agregó que "en segundo lugar la circulación de aire cálido y húmedo proveniente de las costas africanas también posee una gran incidencia. Este aire realiza un desplazamiento por la banda ecuatorial, hasta llegar al norte y noreste de Sudamérica. Muchas veces son tan intensas estas correntadas que llegan hasta el centro-sur de la Patagonia".

Y completó que "en tercer lugar, ‘la Alta Boliviana’ también incide en el factor climático. Es decir que estas zonas de altas presiones influyen en los niveles de la tropósfera alrededor de los 12 mil metros de altura. Cuando se generan nubes de tormenta en el sudoeste de Bolivia, esta circulación generará vientos que van del noroeste al sudeste del país, trayendo consigo núcleos de tormentas".

"Hasta el fin de semana no se aprecia un gran cambio, para que tengamos una brusca modificación tendría que entrar a la zona un frente frío muy elevado que disminuya la temperatura. Mientras esto no suceda todo continuará como hasta ahora", finalizó.

Las temperaturas

Hoy la temperatura en la "Tacita de Plata" podría alcanzar una máxima de 25º y una mínima de 19º, se prevén probables precipitaciones para la noche. Mañana el termómetro rondaría los 26º y 19º, se prevé una leve mejoría. Para el jueves se espera que la máxima alcance los 27º, la mínima será de 16 e ingresarán al extremo noroeste de la región (Jujuy-Salta) vientos provenientes del sector sur, se presentarían lluvias y tormentas que rondarían los 15 y 25 milímetros. El viernes las marcas descenderían hasta los 21º y 14 grados, con un cielo totalmente nublado, existe la posibilidad de que caigan algunos chubascos y tormentas durante el día. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que el panorama para el interior de la provincia sería el mismo: se prevén chubascos y tormentas aisladas para los departamentos de Palpalá y Perico, en ambas ciudades la temperatura rondaría los 25 y los 29 grados de máxima, mientras que en San Pedro el termómetro podría alcanzar los 34 grados, a diferencia de Humahuaca donde la temperatura apenas alcanzaría una máxima de 19º. (Eduardo Ochoa)

¿Cómo se prepara para los días de lluvia?

El comerciante Alejandro Alabar manifestó que “durante esta semana saldré de vacaciones e iré con mi familia para el norte de la provincia. Para realizar estas actividades tenemos la expectativa de que las condiciones climáticas mejoren y que salga el sol, sino tendremos que acudir al paraguas y a la campera de lluvia”.

Por su parte, el estudiante Lautaro Guardia expresó que “voy a jugar al Dota 2 en la computadora, además entrenaré con pesas, practicaré kick boxing y pasaré el tiempo con mi novia y los días que llueva llevaré solamente un buzo en la mochila ya que no estoy acostumbrado a cargar con un paraguas”.

Por otro lado, Luis Flores, turista oriundo de La Rioja, destacó que “vine a visitar a mis familiares de Ledesma, me quedaré en la provincia hasta el 26 o 27 de este mes. Mi actividad será conocer todo el interior de Jujuy. Con lo que he observado hasta el momento puedo decir que es una provincia muy linda, pero lastimosamente el clima no está acompañando porque está lloviendo constantemente, para estas situaciones preparo el buzo, paraguas y camperas. Diferenciándolo con mi provincia puedo decir que el calor es mucho más húmedo y se siente más ya que en La Rioja es más seco”.

En igual sentido, Nilda Balcedo, que es empleada de turismo, afirmó que “voy a recorrer San Salvador de Jujuy con mis familiares que vinieron de La Rioja. Después la idea es ir hasta la zona norte de Orán y la otra semana si mejora el tiempo iremos hacia la Quebrada y Puna. Antes de salir somos de observar el pronóstico del tiempo. El domingo recorrimos el Parque Nacional Calilegua, pensábamos ir al norte pero nos recomendaron no viajar por cuestiones climáticas”.