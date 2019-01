Podrían interrumpir un embarazo de 23 semanas

El caso de la menor que quedó embarazada tras ser víctima de una violación, dio un giro de 180 grados en la mañana de ayer, cuando los estudios realizados, determinaron que la menor no presentaba un embarazo de 2 meses, certificando que estaba cursando las 23 semanas y media de embarazo.

Autoridades del Ministerio de Salud, sostuvieron que de acuerdo a lo que estipula la ley, la interrupción legal del embarazo puede realizarse hasta la semana 24, pero que es la justicia quien debe determinar, por lo que se enviaron los escritos a la fiscalía interviniente.

Por su parte, el agente fiscal de turno, José Alfredo Blanco, subrayó que el tema no es de su competencia, que la decisión debe tomarla la familia y los médicos, por lo que la fiscalía no intervendrá.

Por otro lado, autoridades sanitarias, indicaron que por el riesgo, la práctica de la interrupción legal del embarazo, no se realizará en el hospital Paterson y que la menor sería trasladada hoy al hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital provincial.

Nuevos estudios médicos

Momentos de gran tensión se vivieron ayer en horas de la mañana en el hospital Guillermo Paterson de esta ciudad, cuando los estudios que se le realizaron a la menor que fue víctima de una violación, determinaron que cursaba las 23.5 semanas de embarazo, por lo que hasta ese momento se supo que quedó descartada totalmente, la posibilidad del aborto que solicitó la familia. Presa de un ataque de nervios, la madre rompió en llanto y se lanzó contra el vidrio de protección de un matafuego ubicado en el pasillo de la Maternidad, sufriendo heridas cortantes en una mano y abundante pérdida de sangre, fue trasladada hasta la Guardia, donde fue sedada y asistida por personal del servicio y por un médico cirujano.

En tanto que la niña quedó internada en Maternidad, recibiendo la contención de profesionales del Servicio Social y Salud Mental.

Tras conocerse el resultado de los estudios, hubo un movimiento incesante en el nosocomio. El director se ocupó personalmente del tema, reuniéndose con los profesionales para evaluar la situación, que tuvo un giro total, ya que desde el viernes, todos consideraron la posibilidad de la realización del aborto, y esperaban que se realice justamente en la mañana de ayer.

Internada en Pediatría

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director del hospital Guillermo Paterson Marcelo Villa, sostuvo que la paciente ingresó el viernes, primariamente por el Puesto de Salud del barrio y después por Guardia, fue asistida, atendida, quedó internada en Pediatría, luego en el Servicio de Ginecología, y se activó el protocolo para estos casos, dando conocimiento del mismo al fiscal de turno.

Apuntó que la víctima seguirá internada, que está contenida por la parte médica psicosocial, "están todos trabajando, está activado el protocolo para estos casos y va a quedar internada hasta que tengamos resuelta la situación" dijo.

Tras ser consultado si tras conocerse los resultados de los estudios sería la justicia quien tendría que determinar, apuntó que están en los dos procesos, "ya se hicieron los laboratorios, la ecografía, hay que terminar algunos estudios más y la justicia está acompañándonos con esto. No podemos brindar más detalles, hay que preservar a la paciente, cuidarla y fundamentalmente no olvidarnos que el secreto de la historia clínica es de sumario", dijo el director médico.

Al cierre de esta edición se supo que desde el Ministerio de Salud de la Provincia, se aguarda la decisión del fiscal de la causa, para llevar adelante la interrupción legal del embarazo, la que de realizarse, se cumpliría en el hospital Materno Infantil de la capital provincial.

Al respecto la Sub Secretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud Verónica Serra, expresó a El Tribuno que desde el Gobierno no se tomará decisión alguna al respecto y aguardan la decisión de la justicia para realizar la interrupción legal del embarazo.

"Nosotros nos ajustamos a lo que dice la justicia y a lo que dice la ley. La ley dice que si es menor de edad, los padres solicitan el aborto y nosotros debemos garantizar que se haga una interrupción legal del embarazo. Algunas asociaciones ponen límites de edad y otras no, el tema es la cuestión técnica, hay un gris entre la semana 22 y la semana 24, pero la capacidad dice que hasta las 24 semanas no habría inconveniente", dijo la funcionaria.

Acotó que la niña sería trasladada hoy al hospital Materno Infantil, "ya se elevaron a la justicia todos los escritos que corresponden y la determinación la toma la justicia. Además hay que tomar muestras para poder trabajar el ADN, para que la justicia pueda actuar sobre el violador".

Por su parte, el titular de la Fiscalía de Investigación Nº 11 de turno, el agente fiscal José Alfredo Blanco, indicó que la fiscalía no tiene que autorizar, "es legal que los médicos lo hagan, es decisión de ellos y de la familia de la víctima. No tengo nada que autorizar, no es mi trabajo, no es de mi competencia", recalcó el fiscal José Blanco.