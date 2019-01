Linchan a un sujeto que intentó abusar de una niña

Un sujeto fue linchado por familiares y posteriormente detenido por personal policial tras haber acosado a una menor de edad. La madre de la nena pidió que le siguiera el juego y el hombre la citó en una plaza donde la invitó a subirse al auto, momento en que aparecieron los familiares para lincharlo.

Lorena Romero, madre de la joven de 13 años que fue acosada en la vía pública por un hombre de 50, afirmó que en la tarde noche del lunes, alrededor de las 19, el sujeto interceptó a su hija proponiéndole salir a tomar algo o a dar una vuelta, a lo que su hija le respondió que ella no sale, que viene de la peluquería a la casa, agregando que sin el permiso de su madre ella no salía, por lo que el hombre le solicitó que no dijera nada de la sucedido.

Mencionó que la hija aprovechó que una señora salía del local comercial para retirarse del lugar y dirigirse rápidamente a la casa de una vecina a la cual llega con miedo y nerviosa por lo sucedido, que luego otra de sus hijas la llamó al celular para comentarle lo que le había pasado a su hermana enviándole la captura de pantalla del celular del mensaje que le envió el sujeto.

"Le pedí a mi hija que le siguiera el juego diciéndole que ya nos trasladábamos a la casa y lo llamé al padre de mi hija y a mi hijo. A eso de las 8.15 llegamos al lugar en donde estaban, le pedí a mi hija que le escribiera que estaba yendo para la plaza del barrio Ledesma y el hombre le respondió que lo espere allí. Nosotros fuimos a la plaza, nos escondimos y vimos cuando estacionó y le envía un mensaje a mi hija, el celular lo tiene la policía, con el mensaje de texto donde él le pide que suba al auto", expresó.

"Acá no se está cuestionando que mi hija tenga un celular, la pregunta es qué hace un hombre de 50 años pidiéndole el número de teléfono a una nena de 13 años, el otro tema es ¿si nosotros no hubiéramos estado?, ¿si no hubiera hablado con mi hija, qué habría pasado hoy?, ¿qué sería de mi hija hoy? Creo que la gente se equivoca a dónde se tiene que enfocar, él es un hombre de 50 años y mi hija una nena de 13", señaló.

Y agregó: "Hoy seríamos noticia en Libertador con una nena desaparecida o violada. Veo comentarios en la red social consultando sobre cómo obtuvo el número de celular de mi hija; mi hija se lo dio pero deben entender el estado de nervios de una nena de 13 años que es interceptada por un tipo mayor que la increpa y le pide el número, creo que hasta nosotras las mayores nos tildamos en momentos como este".

Lorena Romero se preguntó qué tenía para charlar un hombre de 50 años con su hija de 13, sobre qué iban a charlar o qué iban a tomar, que es allí donde la gente debe enfocar sus preguntas.

Respecto a que el sujeto podría quedar en libertad por no encontrarse un delito grave en este hecho, manifestó: "Soy consciente de que podría suceder pero que el antecedente está, que quizás lo que estoy haciendo, de salir en los medios de prensa, le sirva a otras nenas o a jovencitas que según publican en el Facebook este hombre las acosó y tal vez se animen a hablarlo, es tema de animarse a contarlo y demostrar lo que es esta persona porque presiento que este sujeto es un depredador de niñas".

Destacó que es consciente de que saldrá porque las pruebas no alcanzan pero quiere "que Libertador sepa la clase de tipo que es, este es el mensaje que quiero hacer llegar y por eso lo difundí".

Por último, informó que su hija se encuentra en la casa de la abuela y que no quiere ir a su casa porque el sujeto vive cerca. "Ahora nosotras tenemos que huir de él y no al revés como debería ser y pensar en mudarnos porque este sujeto vive a media cuadra de mi casa. A las chicas decirles que deben contar lo que les suceda a sus padres, que no deben sentirse culpables, mi hija se sintió culpable por haberle dado el número de celular", concluyó.