Intenso trabajo solidario del Refugio "San José" en Perico

El Refugio "San José" de la parroquia homónima de Perico que asiste a personas en situación de calle, cuenta con la colaboración de Cáritas parroquial y de familias de la zona que ayudan con los gastos. Por otro lado, en la parroquia se dictan numerosos cursos de capacitación, y próximamente se inaugurará una casa de retiros espirituales denominada "La Porciúncula" en Santo Domingo, la cual se estima que podrá ser inaugurada para la fiesta de San José el 19 de marzo.

En relación a estos temas, el presbítero Germán Maccagno comentó los detalles del refugio destinado a la gente de la calle, donde generalmente se alojan varones, muchos de ellos con problemas de alcoholismo.

El sacerdote detalló los servicios que prodigan en él. "Se abre a las 19 y se les posibilita el aseo. A veces se les brinda el servicio odontológico, de asistencia de salud, o se los lleva al hospital; se los atiende, se les da la cena y se van a dormir; tenemos capacidad para unas dieciséis personas. A la mañana se les da el desayuno y se retiran cada uno a sus ‘ocupaciones’ porque algunos hacen changas, otros deambulan, pero tratamos de atenderlos no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Allí hay muchos voluntarios de Cáritas que trabajan diariamente en esta atención y también tenemos otros voluntarios y la cooperación del municipio con la guardia nocturna y algo de ayuda en lo que de comida se trata. La mayor parte de la alimentación la resolvemos con las donaciones que recibe Cáritas o también de algunas familias. Cada día de la semana hay una familia que ofrece su colaboración para la cena de ocho o diez personas, dependiendo la cantidad muchas veces del clima o de la época del año. Hay épocas en que aparece más gente de afuera que anda dando vueltas. El otro día tuvimos que alojar una familia y hacer un poco de piruetas porque no lo tenemos acondicionado para mujeres, porque la mayoría de la gente de la calle son varones. Cuando hay alguna mujer que está en la calle, vemos la forma de solucionar en alguna pieza que armamos rápidamente o buscamos alguna pensión barata que la pueda alojar esa noche. Vemos en cada caso. Pero la mayoría de los que están en situación de calle son varones y con problemitas de alcohol, que tratamos que vayan lo más sobrios posible porque ellos ya saben que no los dejamos entrar porque se causa todo un problema interno que no podemos manejar".

Describió luego que el refugio consiste en dos grandes piezas donde hay camas simples y cuchetas, un comedor y dos baños grandes donde pueden asearse, así que hay una buena atención para esas personas.

Asimismo, dijo que "también anexado tenemos un pequeño taller donde se hace pan y cursos de panadería para la gente. Con Cáritas damos cursos de durlock junto con la Fundación Educando, además de otros que se dan en la parroquia que son de computación, electricidad, y vamos a ver si para el 2019 implementamos otros cursos más".

Agregó que "estos cursos se dan todo el año para capacitar a los vecinos, porque creemos que la educación y la capacitación son el camino para que la gente se supere, no es solamente darle cosas, sino también brindarle herramientas para que la gente trabaje. La verdad que muchos son los que lo aprovechan porque hay más de doscientos que hicieron los cursos".

Por otra parte, señaló que "también hemos organizado una huerta en el mismo predio, donde ya se ha plantado choclo, tomate, acelga, pimiento y productos de huerta familiar para que la gente aprenda a cultivar la tierra y lo pueda hacer en su casa. Eso sirve también para el refugio y para la gente que va. Con la huerta y la panadería se autosustenta y nos damos vuelta, porque si bien no funciona todos los días, porque es para dar cursos de capacitación, una vez a la semana se hace bollos y se hizo pan dulce, con lo producido de la venta financiamos un poco los gastos del refugio. Es todo un microemprendimiento".

Casa de retiros

El párroco de “San José” comentó la marcha de una casa de retiros espirituales que se está construyendo y pronta a inaugurarse, puntualizando que “estamos terminando la casa de retiros que está entrando a mano derecha en la curva camino a Santo Domingo. Es una casa grande donde se pueden albergar unas treinta personas, con dos salones para aproximadamente siete cuchetas en cada salón; un comedor grande, un salón, capilla, cocina, galería, pieza para el predicador y baños. También hay que vestirla. La casa de retiro se denomina "La Porciúncula", es una invocación franciscana que significa la pequeña capilla. Esta referencia es por la pequeña capilla donde murió San Francisco de Asís, pero tendremos como patrono al Cura Brochero para lo cual ya tenemos la imagen que va a presidir la capilla de la casa de retiros”. Acotó que “calculamos que para la fiesta de San José el 19 de marzo la podremos inaugurar. Para esta construcción realizamos tres bingos”.