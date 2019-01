Piden hablar con Morales

No tuvieron respuesta favorable al pedido de audiencia pero realizaron una radio abierta en la plaza Belgrano.

Sin novedades y con pocas expectativas de que haya una pronta solución continúa la situación de los 128 trabajadores de la Fundidora Aguilar, luego de que la empresa minera presentara un procedimiento preventivo de crisis con miras al cierre del establecimiento industrial de Palpalá. Ayer los trabajadores solicitaron una audiencia al gobernador Gerardo Morales pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Ante la incertidumbre que reina entre los trabajadores metalúrgicos, ayer se presentaron en Casa de Gobierno a fin de solicitar una audiencia con el mandatario provincial pero no lograron ser atendidos; pese a esto realizaron una radio abierta en la plaza Belgrano, donde permanecieron en horas de la mañana.

"Pedimos una audiencia con el gobernador y no nos atendió, y su secretario nos dijo que no sabe cuándo nos puede recibir, por lo que seguiremos insistiendo hasta que nos escuche porque necesitamos que intervenga, que tome cartas en el asunto", dijo Froilán Peloc, secretario general de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) Seccional Jujuy.

Explicó que no se logró trasladar la discusión al ámbito local, por cuanto continúa en jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación. "Seguimos aguardando una respuesta del Ministerio de Trabajo de Nación, ya que la semana pasada en la audiencia que tuvimos solicitamos el traslado del expediente a la provincia para poder continuar con las discusiones acá pero no tuvimos respuesta alguna hasta el momento", por lo que no fueron citados de nuevo por la cartera provincial.

Por otra parte, Peloc manifestó que los trabajadores que culminaron sus vacaciones pretendieron reintegrarse a sus puestos pero la empresa "los notificó que no deben presentarse a trabajar, pero que se les va a seguir pagando el sueldo, hasta tanto dure este procedimiento de crisis empresarial".

Ratificó que los trabajadores rechazan la postura de la empresa y no aceptarán el procedimiento preventivo de crisis "por cuanto la empresa venía trabajando bien, produciendo de manera habitual".

Finalmente recordó que a lo largo de la semana continuarán con diversas actividades, entre ellas participarán hoy del cacerolazo, en tanto que mañana a las 9 se reunirán en la sede de la UOM a fin de definir los pasos a seguir por eso convocan a organizaciones sindicales y sociales a sumarse. Además nuevamente se dirigirán a Casa de Gobierno a fin de exigir una audiencia con el gobernador, en tanto que en horas de la tarde se sumarán a la marcha convocada por la CTA, a las 18.