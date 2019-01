La nueva ilusión óptica de las redes: ¿Encuentran al gato en esta imagen?

Una ingeniera de nanotecnología, Michelle Dickinson, publicó un tuit el 9 de enero que revolucionó las redes sociales y se hizo viral. Se trata de una ilusión óptica que solo se puede ver si "sacuden la cabeza" advierte la usuaria. La imagen contiene barras blancas y negras, aunque si se siguen las instrucciones de la nanotecnóloga, se puede ver que detrás se esconde un gato.

No siempre es necesario agitar la cabeza (o el celular). La imagen escondida se ve cuando se la aleja un poco, la persona se mueve para un lado o para otro, se la ve o incluso si se entrecierran los ojos.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t