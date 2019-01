"Repudiamos la decisión de haber puesto en libertad al comisario Zapana"

En el living de su casa, Víctor Aramayo está acompañado por su compañera de toda la vida Zenaida Fernández y su hermana Antonia, junto a unas de sus hijas, quienes apoyan los dichos de un padre que desde hace cinco años -a cumplirse en el mes de abril- intenta que se haga justicia por el asesinato de su hija.

¿Cómo tomaron la liberación del comisario Gabriel Zapana?

Realmente nos cayó como un balde de agua fría. Cuando nosotros pensábamos que estaba todo encaminado nos dan esta noticia que realmente no entendemos, porque la investigación sigue y este tipo tiene facultades para entorpecer la investigación e inclusive para apretar gente y que se niegue a colaborar con el esclarecimiento de la muerte de Romina, es un tipo muy comprometido

¿Porqué consideran que Zapana puede entorpecer la investigación?

Este caso es muy difícil de resolver, pero yo y mi familia vamos a seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Zapana estuvo involucrado de alguna manera en el asesinato de mi hija, estoy seguro que él estuvo en la escena del crimen.

¿Ahora no se acuerda si estaba en leyes especiales o en homicidio, cómo es posible que no sepa?, tiene la habilidad suficiente para esconder lo que sabe y hacer que mucha gente no hable, por eso es que estamos desmoralizados una vez más.

Además de Zapana, está detenido como el autor material del crimen quien se desempeñara como el encargado del cabaret "Wolf Nigth Club" Diego Martín Alemán...

Esto que voy a decir no lo dije nunca, pero el que lo encontró a Alemán fui yo en su casa de Cuyaya, al poco tiempo de la muerte de mi hija, en ese momento yo no tenía la certeza de que haya sido él a pesar de todas las versiones de testigos y del llamado anónimo recibido que lo sindicaba como el autor del crimen. Si hubiese tenido esa información tal vez la historia sería otra.

Antonia que hasta el momento permanecía callada, afirmó "mejor así, de nada vale ensuciarse las manos por alguien como ese tipo".

Esa información se la dimos al "nefasto" fiscal que tenía la causa desde el principio y que nada hizo, porque en ese momento nadie movía un dedo.

¿Qué sabe de Roberto Fontanet, el propietario del local?

El tipo ese anda por ahí, quien sabe dónde. Cuando lo citaron a declarar no le preguntaron nada y eso fue recién a fines del 2014 o principio del 2015. El exjefe de Policía, comisario Roberto Paniagua, un día me dijo que a "Fontanet nadie lo va a investigar" por los contactos que tiene con los jefes del Servicio Penitenciario y la Policía, que de hecho ellos también tenían las manos atadas porque detrás de todo estos había "peces gordos". Fontanet se daba el lujo de hacer tiros en la puerta de su local a quienes se ponían pesados o llegaban borrachos, eso lo dijo mucha gente.

Cuando la Policía Federal le inició una causa por trata le cerraron el local y ahora la pregunta es, ¿quién autorizó que lo reabran y quién dio la orden de que nuevamente este local funcione?

Si tener encerradas a las chicas en la parte de arriba del local y no pagarles o descontarles cuando no iban a trabajar, no es trata de persona, yo me pregunto: ¿entonces eso cómo se llama? Todavía quedan muchos puntos oscuros en esta causa, que recién estaban saliendo a la luz y que ahora todo se cae con Zapana nuevamente en la calle.

¿Qué puede decir de los otros involucrados en la causa?

Quien tiene que estar presa es Jesica Pantoja, la que se daba de amiga de mi hija. Ella misma vino ese día a buscar a Romina, a tal punto que mi hija dijo que si ella no viajaba no iría a Jujuy. Ella trajo la mochila de Romina y ni siquiera la trajo a la casa, la tuvimos que ir a buscar nosotros. Está imputada por encubrimiento agravado y falso testimonio y gracias al exfiscal de la causa es que no está detenida, ella sabe mucho y aunque se mantiene en sus dichos es ella la que conoce realmente lo que pasó, pero no sabemos si es por miedo porqué no dice nada.

Jesica está comprada como muchos y sino que diga de dónde sacó la plata para pagar a dos abogados que la acompañaron a prestar declaración.

Usted durante mucho tiempo dijo que tenía muchas pruebas para aportar y que el fiscal no se lo permitía, ¿esas pruebas ya fueron aportadas a la causa?

Gracias al nuevo fiscal que tiene el caso del asesinato de mi hija es que pude aportar todas las pruebas que tenía y que siempre las ofrecí. Gracias a Dios eso permitió que se detengan a Zapana y a Alemán, pero hay un patovica que anda por ahí que era mano derecha de Alemán quien tiene que ser detenido y traído a declarar, porque de acuerdo a los datos que tenemos también es responsable.

¿Por qué aseguran que detrás de la muerte de Romina hay mucha gente importante y con poder?

Porque así es. No le voy a dar el nombre de un juez o de un funcionario importante del anterior gobierno para no entorpecer la investigación, que creo que está bien encaminada por el fiscal Cussel y que cuando termine la feria voy a ir a ver, pero en el teléfono de Romina había números de teléfonos de gente importante, que cuando los fui a ver me dijeron "¿usted no pensará que yo tuve algo que ver?". A esa gente yo le pedí su ayuda para que aporten lo que sepan, pero todos me ignoraron y dieron vuelta la cara, a nadie le interesó.

¿Quién es Diego Martín Alemán?

Además de ser el asesino de mi hija era un barra brava de la hinchada de Chicago, porque es de Buenos Aires, el era quien se ocupaba de las tareas sucias que le ordenaba Fontanet, por eso es que es muy importante que se traiga a ese personaje a declarar, pero un interrogatorio serio. Alemán entre otras cosas como encargado era quien hacía y deshacía todo cuando Fontanet no estaba y quien tenía contactos con la policía, él era quien trataba con el comisario Fabio Zerpa que era el Sub jefe de la Policía. Entre ellos hicieron desaparecer el libro de registro del cabaret junto a la comisario Mónica Alarcón compañera de Zapana en Leyes Especiales y posteriormente lo recibe la comisario Romina Carrizo. Está firmado que fue quien lo recibió y quien después dijo que se lo dio a uno, a otro y de esa manera se perdió una prueba importante.Hubo publicaciones que dijeron en el 2017 que hubo y complicidad de las fuerzas policiales en el crimen, supuestamente porque ella sabía algo muy grave.

¿Cómo cree que va a seguir la causa?

Creo que si sigue el fiscal que tiene la causa, vamos a lograr que se haga justicia, lo vemos al fiscal investigando y ocupándose de la causa, realmente venía muy bien. Nosotros repudiamos la decisión de haber puesto en libertad a Zapana.