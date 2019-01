Enfrentamiento gritos y disturbios

Al complicado escenario que se presentaba dentro del nosocomio, donde se dirimía la realización o no de la interrupción del embarazo de la nena, en las afueras del Materno Infantil se produjo un fuerte cruce entre el sector "pro vida" y el grupo feminista que se manifestaba en pos de la aplicación de los mecanismos del protocolo de interrupción legal del embarazo.

Es que la diferencia de posturas fue cada vez más subida de tono; hubo gritos y cruces de palabras muy fuertes entre los dos sectores, quienes claramente defendían posturas opuestas. Por un lado quienes portaban pañuelos celestes insistían en la preservación de las dos vidas, tanto de la niña como del bebé, remarcando que en agosto del año pasado se rechazó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el senado. En tanto, el sector feminista presionaba para que se cumpla la ley de aborto no punible, remarcando que es una alternativa lícita y que prima por sobre las cuestiones "morales o éticas".

El enfrentamiento marcó una clara división de dos "bandos" al que se sumó la diputada nacional Gabriela Burgos (UCR) y el concejal capitalino por el FIT, Guillermo Alemán (FIT), cada uno apoyando a un sector. Burgos, quien aprovechó la oportunidad para ratificar su postura "a favor de las dos vidas", en principio se mostró preocupada por la niña, quien según dijo, corre peligro en caso de practicarse un aborto. "Sé que el embarazo está en una edad gestacional avanzada, se trata de un niño que está totalmente formado y que realizando un aborto se pone en riesgo de la niña que no es cosa menor, entonces no se puede actuar si se pone en peligro la vida de la niña" dijo y aclaró que llegó hasta el lugar "para respetar la postura de la menor y su madre" dijo. Por otro lado repudió el enfrentamiento que hubo entre los dos sectores y consideró que "este tipo de cosas no pueden ocurrir sobre todo en la puerta de un hospital donde hay gente que se encuentra internada", finalizó.

TENSIÓN / REFERENTES DE CADA SECTOR EXPUSIERON SUS POSTURAS EN UNA DISCUSIÓN SUBIDA DE TONO.

“Apostamos a salvar la vida de la niña y la del bebé”



Por su parte, militantes “pro vida” con carteles y banderas alusivas, se manifestaron para brindar apoyo a la menor y expresar su deseo de que continúe con el embarazo y se preserve la vida y la integridad tanto de ella como del niño por nacer.

Al respecto, Ana Aguilera, una de las representantes de este sector, explicó que decidieron presentarse en las puertas del nosocomio a fin de defender las dos vidas.

“Apostamos a salvar a la niña de 12 años y al bebé, queremos que sienta nuestro apoyo, y que sepa que la vamos a acompañar en la decisión que tome”, argumentó Aguilera.

Además sostuvo que en caso de que se decida continuar con el embarazo unas semanas más, ellos cuentan con todo lo necesario para brindarle acompañamiento a la niña y que incluso están llegando donaciones que serían entregadas a la familia; también aseguró que ya habría una familia dispuesta a adoptar el bebé.

“Ayer (por el martes) hablamos con la madre de la nena y le dijimos que las vamos a acompañar en todo el proceso, ayudando en lo que haga falta”, indicó al tiempo que reconoció que “la niña está dolida por todo lo que está pasando y es necesario darle contención”.

Por último, agregó que un grupo de personas que llegaron desde Salta donaron dinero en efectivo para la familia para que pueda afrontar los gastos en caso del nacimiento del bebé que está siendo gestado.

“No se aplicó el protocolo ILE”

El protocolo ILE se aplica cuando el embarazo es producto de una violación, o pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.

La Red de Profesionales por la salud por el derecho a decidir denunció la falta de cumplimiento en la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo, el cual no se habría garantizado para la niña, vulnerando de ese modo sus derechos.

En una conferencia de prensa realizada en la puerta del nosocomio, Luz Díaz y María José Álvarez Carreras, miembros de dicha red, se mostraron preocupadas y denunciaron “maniobras dilatorias para postergar la interrupción” situación que se agrava “teniendo en cuenta que es víctima de un delito penal que es un abuso sexual y que, víctima de ese abuso, está embarazada ya de seis meses”.

Consideraron que “esto no se debate entre aborto si o aborto no”, sino que “lo que se está violando son los principios rectores con respecto al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE), se está violando la rapidez, la celeridad, la falta de confiabilidad, la falta de privacidad activa que se debe tener en estos casos. Por eso estamos aquí presentes para denunciar a quienes están obstaculizando el procedimiento de interrupción del embarazo que ya debería haberse aplicado”.

Además las profesionales de la salud aclararon que el cuerpo de la niña de 12 años no está preparado para gestar un bebé y que tiene chances de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio, debido a que el cuerpo no se encuentra desarrollado para afrontar tal situación.

Un tema de salud publica

Agregaron que la provincia de Jujuy, es una de las que tiene mayores abusos sexuales en niños y que en muchos de los casos los abusos se cometen dentro del seno familiar; “claramente estamos en un problema de salud pública y la provincia de Jujuy no cumpliría con los fallos en los que se protege a las víctimas de violaciones”.

Cabe mencionar que, en horas de la tarde, ambos sectores permanecieron en el frente del nosocomio aguardando nuevas definiciones.

El sector a favor del aborto libre, legal y gratuito, entre ellos agrupaciones políticas, red de profesionales y demás, se manifestaron sobre avenida Córdoba con cánticos, exigiendo que se dé cumplimiento al protocolo ILE. Por su parte, los “pro vida” también hicieron permanencia en el lugar.