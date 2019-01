Nueva marcha contra los tarifazos

Una gran cantidad de personas se reunió ayer para realizar un nuevo "cacerolazo" en contra de los aumentos tarifarios que se vienen sucediendo. Integrantes de agrupaciones sociales y gremios llevaron tapas de ollas y otros elementos que hicieron escuchar el descontento con la actual situación económica.

En diferentes puntos del casco céntrico las diferentes agrupaciones realizaron concentraciones para luego marchar hacia la plaza Belgrano. Allí frente a la Casa de Gobierno, hicieron escuchar su repudio al aumento de tarifas, de gas, la luz eléctrica, agua y el precio del boleto de colectivo, entre otros.

El titular del Seom, una de las entidades que encabezó la marcha, Carlos Santillán indicó que el pueblo no puede seguir soportando los contantes ajustes a través de la suba de las tarifas, "llamamos a no pagarlos, a la desobediencia civil lisa y llanamente; no podemos permitir que nuestros hijos no coman", agregó.

Por otra parte, Santillán hizo mención a la detención de Milagro Sala, "ahora van a decir que con la condena de Sala se acabó la violencia, pero el hambre es violencia, la gente que vive en asentamientos y villas no tienen para comer y eso es violencia".

También el referente indicó que los datos sobre los índices de la inflación en Jujuy muestran que es necesario que se abran las paritarias con urgencia, ya que los más perjudicados son los trabajadores.