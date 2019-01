Imagine Dragons lanza su nuevo álbum “Origins”

La banda multiplatino y ganadora del Grammy, Imagine Dragons, lanzó su cuarto álbum de estudio titulado “Origins” a través de KIDinaKorner / InterscopeRecords. El álbum cuenta con el single "Natural", que ha pasado cinco semanas en el No. 1 de Radios Alternativas rompiendo el récord de todos los tiempos, y está entre los 10 primeros en el Top 40 de radios; así como "Zero", de Wifi Ralph, la próxima película de Walt Disney Animation Studios.

“Origins” se concibió como un álbum hermano para Evolve, continuando las exploraciones sonoras de su predecesor. "Se trata de buscar nuevos caminos pero también de apreciar tus raíces", dice el vocalista Dan Reynolds, cuyos compañeros de banda incluyen al guitarrista Wayne Sermon, el bajista Ben McKee y el baterista Daniel Platzman. “Cuando creamos, creamos sin límites, sin reglas. Nos resulta emocionante hacer música que sea diferente y nueva para nosotros”.

Imagine Dragons unió fuerzas con los productores Joel Little (Lorde, Khalid), Mattman & Robin (Selena Gomez, Carly Rae Jepsen) y John Hill (Florence the Machine ) para esculpir el sonido caleidoscópico y cinéticamente cargado de “Origins”. Con la banda que mezcla artísticamente rock, hip-hop, pop y folk, el álbum está grabado en texturas inventivas que nunca distraen del elemento esencial de Imagine Dragons: letras que hablan de una autoconciencia a veces dolorosa, pero que en última instancia elevan e inspiran.

El tracklist del álbum incluye “Natural”, “Boomerang”, “Machine”, “Cool Out”, “Bad Liar”, “West Coast”, “Zero”, “Bullet in a Gun”, “Digital”, “Only”, “Stuck” y “Love”.

“Origins” fue lanzado 16 meses después del anterior álbum de Imagine Dragons, Evolve, que recibió la certificación de doble platino dentro del año de su lanzamiento en junio de 2017. “Evolve” fue nominado para un Grammy por Mejor Álbum Pop Vocal y generó tres éxitos No.1 de Radio Alternativa: "Believer" que superó la lista de radio Alternativa por 12 semanas y también ascendió al No. 3 en el radio Top 40; "Thunder" que alcanzó el número 1 en el Top 40 y obtuvo una nominación al Grammy por Mejor dúo/grupo Pop; y "Whatever It Takes", que alcanzó su punto máximo en el número 3 en del radio Top 40. Imagine Dragons es el noveno artista más escuchado en todo el mundo en Spotify con más de 40 millones de oyentes mensuales.