Los medicamentos incrementaron más que la inflación

Influenciados por los insumos importados que aumentaron mucho con la devaluación, el precio de los medicamentos siguió esa misma tendencia. Sólo en 2018, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos consumidos por los adultos mayores aumentaron 53,24%, y se ubicaron por encima de la inflación anual que cerró en 47,6%, según el INDEC.

La curva de los precios de los medicamentos fue relevada en un trabajo conjunto entre el Centro de Estudios Públicos para Personas Mayores (CEPPEMA), la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y el Centro de Estudios Políticos (CEPA).

Para medir el impacto de la devaluación, que llevó el dólar de $ 20 a más de $ 40 entre abril y agosto de 2018, el estudio comparó los precios de los medicamentos entre noviembre y diciembre del año pasado. En promedio, los 50 principales medicamentos aumentaron 8,56% en sólo un mes (diciembre 2018), mientras que el promedio de los 10 que más aumentaron en el mismo periodo alcanza el 14,85 %, entre los que se destacan aumentos de hasta un 21,3 %.

Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N° 5 de PAMI, que agrega condiciones (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esta prestación, resaltó el informe.

Por otro lado, un dato no menor es que la jubilación mínima actual es de $ 9.309 y que el 52% de las personas de 60 años y más cobra una jubilación o pensión menor o igual a la mínima.

Según los datos que maneja la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica de los adultos mayores o jubilados (que incluye alimentos, remedios, alquileres y servicios de la vivienda) cuesta unos $ 26.043,39 mensuales. El aumento, durante el último año, fue del 48,5%.

La Defensoría sigue reclamando que las jubilaciones y las pensiones mínimas sean acordes a la canasta básica del jubilado. Porque hoy, según esta fuente, hay más de un 70% de jubilados y pensionados sin poder cubrir estas necesidades básicas.

En el análisis de los aumentos sufridos por los medicamentos, se resalta que la mayoría de las personas de 60 años y más consumen -en promedio- entre 4 y 8 medicamentos, "lo que hace inevitable el impacto negativo en su economía y por ende en su salud".

"Esta situación es sumamente preocupante, no sólo porque la imposibilidad del acceso a los medicamentos aumenta la mortalidad, sino porque además aumentan la morbilidad de patologías que generan dependencia y discapacidad. La situación de salud que atraviesan las personas mayores hoy es grave", resumió Hernán Letcher, del CEPA.

Fuente: Clarín.com