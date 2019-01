Parejas jujeñas se vuelcan al casamiento en la "oficina móvil"

Si algo faltaba para que la inflación siga repercutiendo en el consumo de la sociedad, los casamientos también se ven en una reorganización y planificación para no gastar mucho dinero. En Jujuy las parejas que deciden unirse en matrimonio en estos tiempos lo están haciendo en un solo festejo tanto para el civil como el religioso. Entonces optan por la llamada "oficina móvil" del Registro Civil.

El 2011 fue el año con más matrimonios con un total de 2.335. En cambio, el 2017 fue el más bajo con 1.441.

Esta modalidad está pensada para ahorrar gastos en las celebraciones que se realizaban clásicamente para el civil un día con una pequeña reunión y otro día para la ceremonia de la iglesia, con otra fiesta más grande.

Esta "oficina móvil" que brinda el Registro Civil es un oficial público que llega al lugar de la fiesta. El servicio tiene un costo de $ 1.000, aunque lo fundamental es que el oficial no se tiene que quedar en el festejo, sino que tiene que ser trasladado tanto de ida como de vuelta al Registro por quienes lo contratan.

"La gente está optando por el matrimonio en la ceremonia. En vez de casarse el viernes en el civil por los gastos, la ropa, la comida, entre otros, hacen una sola fiesta el sábado y se ahorran un montón de plata", confirmó a El Tribuno de Jujuy Julio Ferreyra, director del Registro Civil y Capacidad de las Personas en la Provincia.

También comentó cómo impacta el cambio en el funcionamiento de la institución.

"Disminuyeron acá (por la sede del organismo) pero aumentaron afuera, no está mal el matrimonio en la oficina móvil, a la gente le permite ahorrar dinero y a nosotros nos permite una fuente de ingreso adicional para el mantenimiento del Registro", indicó.

Cuatro testigos

Los requisitos que hay que presentar para poder casarse son: partidas de nacimiento y documentos actualizados de la pareja, presentar dos testigos si se casan en el Registro Civil y cuatro si es en la oficina móvil. Después se llena un formulario de declaración de datos para matrimonio y los prenupciales los hacen en el hospital "San Roque".

"Todo aquel que se quiera evitar un dolor de cabeza antes de la hora de la boda, debe venir a ver si hay un turno y a qué hora está disponible porque si hay mucha demanda y vienen faltando cuatro o cinco días se dan con que no hay lugar, entonces que se haga el trámite y pedir turno con tiempo", recomendó.

En el edificio de calle Belgrano y Senador Pérez se puede contraer matrimonio de martes a viernes por la mañana. Aunque el día elegido con más frecuencia es el viernes, sin embargo, la gente mayor que quiere un poco más de discreción lo hace los miércoles. Casarse en ese lugar tiene un costo de $ 50.

Ferreyra también dio a conocer que durante noviembre y febrero hay una demanda importante de matrimonios. Aún se debe computar oficialmente los llevados a cabo en sala como los móviles.

Las estadísticas de la tasa matrimonial del 2018 se darán a conocer cuando se haga el conteo en el interior, aunque en cantidad de población se estima rondaría una cifra inferior a 1.500. (Luis Caraballo)

Inflación. En el rubro otros gastos: joyas la Dipec registró en diciembre una suba del 6,1% en las alianzas matrimoniales.

Según los datos relevados a fin de año el costo se ubicó en 15.700 pesos. Se estima que es por la mayor demanda.

Unión convivencial

Dice el dicho “Martes 13: no te cases ni te embarques” y también se aplica aunque no importe el día con otra modalidad que también es la más elegida por las parejas: la unión convivencial. Las personas conviven antes del matrimonio, pero pasado el tiempo, y en muchos casos, deciden al final no casarse.

Algunos conviven con hijos, otros sólo la pareja. En esa prueba tratan de ver la modalidad de la economía que se podría llevar adelante, a su vez, la convivencia y tolerancia de las personas.

Los factores que influyen en la toma de la decisión de no casarse, son principalmente económicos.

Esta figura fue creada en el año 2015 con la nueva legislación que permite a cónyuges tener beneficios pasados los cinco años de convivencia. “Mucha gente está optando por esta modalidad, aparentemente para ver cómo les va antes de dar el gran paso, entonces, esto hace disminuir la cantidad de matrimonios”, opinó Ferreyra.