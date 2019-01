“Patata”: el video de cuatro señoras que quieren sacarse una selfie

El video apenas dura 36 segundos, pero fueron suficientes para viralizar en las redes la amistad de cuatro señoras que quieren sacarse una selfie y no pueden. Como pasa en todas las familias, a muchas personas les cuesta interactuar con la tecnología. Y este caso es una muestra fiel.

El error que cometieron las mujeres es clásico y abarca a todas las edades, chicos y grandes. Filmaron en lugar de sacar una foto. Así, la "foto charlada" comienza entre dos de las amigas hablando sobre sus problemas de visión y la coquetería.

"Por eso vos por ahí me ves entrar en un supermercado y me ves con los lentes puestos, 'esta ridícula' no, porque veo perfecto", explica la mujer que lleva el celular en la mano.

“Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto…mírenlo entero”, escribió el usuario @tiago_boca.

Cuando tu abuela y las amigas intentan sacarse una foto...mírenlo entero😂 pic.twitter.com/x2Q67DQjKc — guason (@tiago_boca) 14 de enero de 2019

También explicó en las redes el origen de la palabra "Patata" que utilizan para sacarse la foto: al estilo "whisky", se trata sólo de una palabra clave, sin otro significado de fondo.