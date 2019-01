Boca cayó 2 a 0 frente a Unión en el debut de Gustavo Alfaro como DT

Boca cayó anoche 2 a 0 ante Unión de Santa Fe en la ciudad de Mar del Plata, en un partido correspondiente al torneo de verano que marcó el debut de Gustavo Alfaro como entrenador y el regreso del equipo a la competencia tras la derrota contra River Plate en la final de la Copa Libertadores. El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Los goles fueron convertidos por Augusto Lotti (18m.PT y 14m.ST), quien había ingresado a los 16 minutos de la primera parte por una lesión del volante Braian Álvarez y se transformó en una de las figuras del encuentro.

La caída ante el conjunto santafesino sorprendió a los cerca de 10 mil hinchas "xeneizes" que llegaron al estadio mundialista para presenciar el arranque de la era Alfaro.

Con un juego previsible y falto de creatividad, Boca no perdió la chance de arrancar el año con un buen resultado, en un partido que más allá de ser un amistoso de verano, era el inicio de un nuevo ciclo y el regreso del equipo a un campo de juego tras la derrota ante River en el estadio Santiago Bernabeu en la final de la Copa LIbertadores de América.

Para su debut al mando de Boca, Alfaro plantó un 4-2-3-1 con mayoría de titulares, al que se sumaron el defensor central paraguayo Junior Alonso, y los juveniles Marcelo Weingandt como lateral derecho y el volante Nicolás Capaldo.

Boca se mostró muy activo en la marca desde el inicio, pero el afán por controlar el balón no se tradujo en nitidez a la hora de atacar.

Unión esperó con paciencia, y a los 18 minutos logró abrir el marcador: Lotti, ingresado apenas dos minutos antes, anticipó a Esteban Andrada en el área chica tras un centro de Damián Martínez desde la derecha y abrió el marcador de cabeza.

Boca siguió sin generar peligro, y recién consiguió inquietar a Nereo Fernández a los 27, a través de un remate de Cristian Pavón dentro del área, que el arquero embolsó sin mayor inconveniente.

Desde la primera mitad, Carlos Tevez tuvo problemas para encontrar la posición, por momentos parado como enganche, retrasado casi como doble 5 en otros pasajes, y tratando de desbordar por derecha en alguna ocasión.

El 1 a 0 y cierta impaciencia de Boca permitieron a Unión terminar la primera mitad con el control del balón, y el equipo de Alfaro apenas logró pisar el área rival tras una corrida de Sebastián Villa a los 43 minutos, que terminó en un centro atrás a Tevez, quien no logró conectar con precisión en el primer palo.

La primera situación clara de la segunda mitad fue para Unión y dejó expuestos los problemas del rival para marcar por las bandas, cuando a los 7m. Franco Fragapane le ganó espalda al juvenil Marcelo Weigandt y definió desviado ante la salida de Andrada.

El 2 a 0 llegó finalmente tras otro desborde por izquierda, en este caso de Diego Zabala, quien envió un centro preciso de zurda para que Lotti volviera a marcar con un cabezazo.

Tras el segundo gol, el equipo de Leonardo Madelón aprovechó el desconcierto boquense y Zabala estuvo cerca incluso de marcar el tercero con un zurdazo desde la derecha del área, que pasó cerca del segundo palo de Andrada.

La chance más clara para marcar el descuento la tuvo Tevez con un tiro libre frontal que se estrelló en el travesaño sobre el final.

Tras esta derrota en el inicio del año, Boca volverá a jugar en Mar del Plata el próximo domingo, ante Aldosivi, desde las 22.10, en busca de la primera victoria en el ciclo Alfaro.

"Hay que tener paciencia y no volverse loco. Es lógico que pase esto con apenas diez días de entrenamientos en medio de un proceso de recambio. Se sumaron varios chicos al grupo, pero también se fueron otros que estaban hasta hace muy poco, así que encontrar el equipo no es fácil, aunque debemos hacerlo lo antes posible", razonó Tevez al término del cotejo. Uno de los aludidos, Pablo Pérez, en las próximas horas irá a Independiente.

"Los jugadores saben donde están y entonces me quedo tranquilo de que van a sacar esto adelante", completó Alfaro después de un debut que no esperaba.