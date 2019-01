"El protocolo deja a los equipos de salud desamparados legalmente"

Finalmente se interrumpirá el embarazo de la niña víctima de abuso. ¿Ya hay fecha para la realización de la cesárea?

Sí, la cesárea está programada para mañana (por hoy) a la mañana. Después de la audiencia que hubo a las 18.30 en el hospital Materno Infantil por una Habeas Corpus que interpuso una organización de derechos humanos en contra de la práctica, finalmente quedó confirmado que procederemos mañana (por hoy) a realizar la cesárea.

¿Quién "autorizó" finalmente la realización de la cesárea? Por qué el fiscal José Blanco desmintió que la orden haya emanado desde la Justicia tal como se dijo.

El que define es el equipo se salud del Hospital. Ocurre que la niña ingresó al puesto de salud de San pedro, por un dolor de panza, ante la sospecha de embarazo se la deriva al hospital de San Pedro, se activa el protocolo provincial y eso es lo que pone sobre aviso al fiscal; la niña deja expresamente manifiesto por escrito que quiere la interrupción legal del embarazo (ILE), al igual que la madre. El problema es que ante la ecografía que se hace en San Pedro se comprueba que estaba de 23 semanas y media, pero el protocolo de la provincia es hasta las 22 semanas, con lo cual informamos al fiscal que estaba fuera del protocolo y le mandamos a solicitar instrucciones que hasta el día de hoy no contestó. Mientras tanto la decisión está en el Ministerio de Salud y hay que hacer legalmente valer el derecho de la madre y la niña de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de la Nación, con la sola presentación por escrito de la víctima hay que proceder a la ILE. Ahora, ante la alta edad gestacional del embarazo y la baja edad cronológica de la niña, se debe hacer en el lugar más seguro que es el hospital Materno Infantil, donde fue trasladada, se le realizaron todos los estudios nuevamente, se da participación a psicólogos, asistentes sociales, personal de Neonatología y obstetras. Todo el equipo concluyó que dado el riesgo psicológico aumentado de la niña y la baja edad gestacional el método elegido es la cesárea, porque si bien en el protocolo está el Misoprostol que es expulsivo, todos concluyen que eso no le haría bien a la niña, no se la podría someter a un trabajo de parto y revitalizarla, con lo cual se define la cesárea. A partir de ahí hay un consentimiento firmado por la madre, por lo que la intervención se haría el viernes (por hoy) a menos que haya alguna media judicial que lo impida.

¿Toda esta situación que se fue desencadenando hizo que se dilate una semana la concreción de la cesárea, o a qué se debe que hayan pasado siete días desde que se conoció el caso?

No. Hubo dilataciones leves desde el punto de vista judicial hasta que se activa el protocolo, y cuando reingresa al hospital Materno Infantil hay que darle tiempo a los equipos que hagan sus estudios psicológicos, sociales, que hayan conclusiones, no se hace en cinco minutos, se le volvió a hacer una nueva ecografía, hubo valoración de parte de los obstetras.

¿Por qué el equipo médico pasó de sugerir que se dé curso al embarazo y no se haga la ILE, a finalmente proponer una cesárea?

Hubo un solo médico que, encima que estaba de vacaciones y que fue al hospital, de forma irresponsable, inconsulta, sumado a que nadie estaba autorizado para hablar hasta que el equipo interdisciplinario concluya, hizo una apreciación de tipo personal y esto causó muchos problemas porque, por una circunstancia que no debería haber ocurrido, los familiares dejaron a la niña con un celular y vio esta noticia, lo cual le causó una crisis. Mientras este médico hablaba irresponsablemente, sus compañeros y el equipo interdisciplinario estaba llegando a una conclusión que no tiene que ver con la posición de este médico.

¿Qué riesgo implica una cesárea a una niña de 12 años con un embarazo de seis meses?

La niña está siempre en riesgo por la baja edad gestacional que tenga, de modo que cualquier método que se aplique esa niña está en riesgo, porque es una niña precisamente. A eso se suma que hay un vacío legal que tiene el país que plantea grandes debates y es por eso que le pido a la Corte Suprema de la Nación, le solicito a los legisladores nacionales que legislen correctamente estos vacíos porque hay varias víctimas, la niña, el bebé y todo el equipo sanitario también es víctima porque queda legalmente desprotegido.

¿Cuáles serían esos vacíos? ¿En qué sentido los profesionales quedan desprotegidos?

Quedan desprotegidos porque, procedan o no, el tema termina judicializado, sea objetor o no lo sea, es decir, si procedés hay un grupo que te va a denunciar, y si no procediste te va a denunciar el otro, con lo cual no se puede tener desprotegidos a los equipos de salud, más bien hay que cuidarlos y no pueden los legisladores y la corte Suprema dejarlos desamparados legalmente porque es un tema muy polémico. Nuestro país es federal, y si bien hay un protocolo nacional, las provincias no tienen la obligación de adherirse, de modo Jujuy tiene un protocolo, otras provincias tienen otros protocolos, y otras ni siquiera lo tienen, además ni la orden de la Corte en el fallo FAL es imperativa, no especifica si debe procederse en la semana dos, en la semana veinte, a la semana treinta, no dice mediante qué método, y todo eso debería estar especificado para evitar este tipo de problemas. Hay muchísimos grises, mucha falta de legislación, y lo más importante, y esto va para todos los pañuelos, medicina no es matemática, cada paciente tiene una respuesta sanitaria a medida.

¿Qué opina sobre los que dicen que una cesárea no es ILE?

Precisamente esto es lo que le estoy pidiendo a la Corte, que se especifique en la legislación. Puede que para algún sector la cesárea no sea ILE, pero el embarazo se está interrumpiendo; en otros países se da medicación, se hace una muerte química de ese embrión o de ese feto y luego se expulsa, en nuestro protocolo está el Misoprostol, pero los médicos concluyeron que no era bueno que una niña de 12 años entre en trabajo de parto y se revictimice. Son muchos los métodos, pero la legislación no dice nada y debería decir cuál es el protocolo a seguir, ahí hay otro gris, entonces el protocolo es "a piacere" y esto deja a los equipos sanitarios desprotegidos. Si el protocolo sería más específico habría más seguridad para los equipos médicos y los pacientes.

¿Al margen de la legislación vigente, cuál es su postura personal respecto de este tema?

Mi postura es a favor de la vida, siempre fue muy clara y pública, entonces son inadmisibles algunas de las expresiones que se están teniendo para calificarme de parte de cualquier color de pañuelo, porque este ministro y este Gobierno le está garantizando los derechos a la niña y se va a proceder a hacer la ILE, a pesar de lo que piense cualquiera porque es un derecho, aparte estoy obligado a no entrar en desobediencia judicial, lo que no implica que uno no haga los máximos esfuerzos para que, en el caso de que el niño nazca vivo, trate de salvar esa vida.

¿Qué opina del enfrentamiento entre los grupos pro vida y el sector feminista?

Jujuy no escapa al enfrentamiento que tiene el país, y esa grieta no le hace bien al menos a estos niños, entonces no se van a resolver los problemas con este tipo de discusión y estas manifestaciones, se solucionan con políticas públicas, con educación y desde mi punto de vista, no se soluciona con muerte. Hay que tener prudencia y que la clase política no haga política con esto, no se sumen los que quieran hacer campaña hablando desde el desconocimiento, y esto va para Amalia Granata, para los diputados y para cualquiera que opine sin saber.