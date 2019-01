El titular de la Fiscalía Nª 11 de San Pedro aseguró ayer a El Tribuno que una decisión de ese tipo no es de su “competencia”.

"No ordené interrumpir el embarazo"

El titular de la Fiscalía de Investigación Nº 11 del Centro Judicial San Pedro, agente fiscal José Alfredo Blanco, salió al cruce de las declaraciones efectuadas por el ministro de Salud de la Provincia, expresando que la Fiscalía no ordenó la interrupción del embarazo de la menor que fue víctima de una violación en San Pedro de Jujuy, porque no tiene facultad para hacerlo. "El trabajo del fiscal, no es decidir sobre la vida o la muerte de nadie, el trabajo es perseguir penalmente a los supuestos autores de ilícitos, recabar las pruebas y mandarlos a juicio", enfatizó.

Blanco explicó que el protocolo no implica necesariamente la interrupción del embarazo, implica la asistencia y la contención de la víctima y eventualmente, según el pedido de la víctima y sus familiares, se decidirá si corresponde la interrupción del embarazo o corresponde continuar con el mismo. "Es una decisión de la familia, de los profesionales de la salud y de las autoridades sanitarias de la provincia", dijo tras destacar que en la jurisdicción, se está aplicando el protocolo a embarazadas menores de 15 años, "todas están cursando el embarazo, algunas ya han sido madres y otras están próximas a serlo, o sea que la aplicación del protocolo, tal como lo solicitó la Fiscalía, no implica la interrupción del embarazo, es una decisión de la familia y de los profesionales de la salud, nada tiene que ver el Ministerio Público de la Acusación en este tema", puntualizó el fiscal José Blanco.

"Lo que quiero aclarar al ministro, en particular con lo que tiene que ver con las actuaciones de la Fiscalía de Investigación de San Pedro, que la Fiscalía en ningún momento le ha pedido a las autoridades sanitarias, ni le ha ordenado que lleven a cabo una interrupción del embarazo. Lo que la Fiscalía ha solicitado mediante el oficio Nº 076 del 13 de enero, por medio de la Delegación Fiscal Nº 1 a cargo del ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores, son los informes médicos de la menor, informes psicológicos, la historia clínica, y que se aplique el protocolo que está vigente respecto de los embarazos de menores de 15 años".