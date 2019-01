Más prevención para que se reduzca el grooming

La Dirección de Juventud aconsejó a los padres estar atentos e interiorizarse sobre internet para proteger a sus hijos.También indicaron que ante un hecho de este tipo se debe denunciar al acosador y no tomar justicia por mano propia.

Días atrás se dio a conocer un nuevo caso de grooming en la provincia que implicó a un acosador de 50 años y a una menor de 13. Tuvo trascendencia a nivel nacional y agudizó el miedo que muchos padres tienen que esto pueda ocurrirles a sus hijos. Especialistas brindaron importantes recomendaciones para prevenir este mal.

El grooming es considerado un delito desde el 2013, por eso es importante, ante un caso, realizar la denuncia correspondiente.

Sobre este hecho, Jimena Serapio, trabajadora social e integrante de la Dirección Provincial de Juventud perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "los padres hicieron muy bien al estar al tanto de lo que sucedía pero optaron en agredir al acosador. El grooming está penado por la ley, es un delito, por ende, recomendamos que ante un caso así se dirijan a la Brigada de Investigaciones".

En ese sentido, sostuvo que no se deben borrar los chats, fotos o cualquier otro tipo de prueba porque ahí queda registrado el acoso o el intento de acercamiento ilegal facilitando la investigación para la Justicia a fin de que el victimario tenga la pena que corresponde.

En caso contrario, cuando se agrede al acosador por mano propia, aseguró que "es peor porque los padres se ven implicados en otra situación legal".

Por su parte, Romina Tarifa, psicopedagoga y especialista en el tema, manifestó que "destaco y valoro la atención y cuidado que tuvo la madre de proteger y contener a su hija, sin embargo, recomiendo realizar inmediatamente la denuncia y no exponer nuevamente a las niñas a estas situaciones de violencia y tampoco peligrar la integridad personal de la madre en este caso".

Desde la Dirección de Juventud están abocados a acercar los espacios tecnológicos a los padres para que "sepan cómo se maneja por ejemplo, una página de Facebook. Que puedan estar cerca de la realidad virtual, porque especialmente muchos chicos se mueven prácticamente todos los días a través de lo tecnológico", dijo Serapio.

En la actualidad, las relaciones con el otro se dan frecuentemente mediante redes sociales, por eso los adultos deben saber cómo se las maneja y de esa forma saber cuáles son las implicancias y peligros que existen en internet.

El grooming tiene como característica más evidente al acercamiento del acosador a través de una manera virtual. Lo principal que hay que tener en cuenta para evitar esto es que "los padres deben estar atentos a las actividades de sus hijos. No perseguirlos y más a los adolescentes que se encuentran en la búsqueda de su identidad y quieren su espacio propio. Que sepan lo que hacen", sostuvo la especialista.

Entre las recomendaciones destacó que es imprescindible no exponer fotos íntimas de ellos (con poca ropa por ejemplo), tampoco de domicilios particulares, de sus hermanos o brindar información de dónde viven ni de los lugares a los que concurren.

Además, remarcó que es importante tener en cuenta las recomendaciones porque el grooming puede tener consecuencias muy graves que van más allá del acoso virtual. Este mal puede derivar en trata de personas.

"Para el victimario es fácil, por medio de datos brindados por redes, hacer un rastreo, una persecución y captar a una persona. Los acosadores en la mayoría de los casos, no son las personas que dicen ser. Por eso no se debe aceptar solicitudes de contactos que no conozcan", explicó.

Precaución y buen uso

Los niños y adolescentes, quienes nacieron con las tecnologías de la información y comunicación insertas en su vida cotidiana, "necesitan aprender estrategias para el uso adecuado de las mismas que les permita lograr una convivencia y ciudadanía digital consciente y responsable", comentó Romina Tarifa.

Asimismo, explicó que "existen peligros en la era virtual pero al mismo tiempo también existen posibilidades de realizar usos responsables que permitan informarse, entretenerse y realizar acciones solidarias.

Aconsejó también que "eduquemos para una ciudadanía digital consciente y responsable sin riesgos para los adultos y especialmente para los niños, adolescentes y jóvenes en general".

Sexting, una tendencia peligrosa que muchas personas realizan

SEXTING / ES UNA PRÁCTICA RIESGOSA QUE CONSISTE EN EL ENVÍO DE IMÁGENES ÍNTIMAS.

Entre los hábitos frecuentes que realizan los jóvenes está cada vez más presente el sexting, que es una práctica riesgosa con consecuencias negativas que realizan adolescentes, jóvenes e incluso personas adultas vía redes sociales.

Muchas personas lo hacen sin ser conscientes de lo grave que puede ser, "consiste en enviar imágenes como fotografías o videos, que forman parte de la vida privada, por ejemplo imágenes con poses provocativas y desnudas de forma voluntaria por parte de quien las protagoniza a otra persona o personas", indicó Romina Tarifa.

Sobre ese aspecto, remarcó que muchas personas desconocen que la era virtual "no tiene derecho al olvido", es decir, una vez que se publica una imagen en la red se pierde control de la misma, y deja de ser propiedad del usuario productor y pasa a ser de todos los que navegan en internet.

Añadió que "los hechos y relatos de víctimas del sexting expresan que sus imágenes íntimas con tinte sexual fueron adueñadas y publicadas por terceros (conocidos y desconocidos) quienes con intenciones de perjudicar hicieron uso de dichas imágenes sin sus consentimientos".

Un mal que surgió con la tecnología

Además de los múltiples factores de salud que pueden afectar el bienestar de los niños y adolescentes, hay otras situaciones que pueden resultar perjudiciales para ellos.

Entre ellas, se puede mencionar el grooming, una palabra que se utiliza para nombrar el acoso sexual virtual a niños y adolescentes. Tipificado como delito penal en la Ley nacional Nº 26.904 desde 2013, consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto con el objetivo de establecer lazos con un niño con fines sexuales.

Esta problemática surgió hace pocos años debido al potente alcance que poseen las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales que pueden conectar a personas que viven en cualquier parte del mundo.

Esto también facilita a que personas se creen perfiles falsos para ejercer grooming. En ese caso, el adulto en cuestión desarrolla una serie de acciones enfocadas en ganarse "la amistad virtual" de un niño o adolescente, crear una conexión emocional con el fin de disminuir sus inhibiciones o desconfianzas.

En la mayoría de los casos, la técnica que implementan es hacerse pasar por otro niño o niña, de modo tal que sea más fácil establecer el vínculo. Después de haber avanzado en la situación de confianza, es posible que comience a comportarse de manera directamente inapropiada. Seducción, provocación y envío de imágenes de contenido pornográfico, son algunas de las formas que los acosadores emplean para vulnerar la intimidad.

Para que no avance es muy importante seguir las recomendaciones.

Actividades destinadas a fortalecer a los jóvenes.

IDENTIDAD FALSA / EL GROOMER CREA UN PERFIL PARA ACERCARSE A LOS MENORES, POR ESO NO DEBEN ACEPTAR A DESCONOCIDOS.

Desde la Dirección Provincial de Juventud promueven actividades para fortalecer y contener a niños y adolescentes en las distintas problemáticas que los azotan.

En ese sentido, Jimena Serapio de la Dirección Provincial de Juventud manifestó que "hacemos un abordaje integral, y eso implica trabajar con todos los espacios dentro del ámbito social. Padres, alumnos, docentes, referentes institucionales de la comunidad, etc".

Dieron diversos talleres sobre prevención de grooming desde diferentes abordajes. "Sobre esta problemática nosotros trabajamos con padres e hijos, docentes y todo referente institucional que pueda hacer prevención", añadió.

También sobre proyectos de vida para que los jóvenes se orienten de cara a su vida futura y así construir un mundo adulto que les sirva y contenga.

Sexualidad, paternidad joven, liderazgo, trabajo en equipo, identidad, bullying y prevención de adicciones, "tratamos todas las problemáticas que impliquen a adolescentes", indicó.

En este momento están ejecutando un proyecto denominado "Diseña las vacaciones con tu familia", el mismo aplica actividades recreativas y reflexivas abocadas a fortalecer a jóvenes.

Un hecho de acoso que estremeció a la provincia

ACOSADOR LINCHADO / ESPECIALISTAS RECOMIENDAN DAR AVISO A LA POLICÍA ANTE UN CASO DE GROOMING.

Un hombre de 50 años acosó por medio de redes sociales a una menor de 13 años y le pidió encontrarse con ella. La madre de la adolescente le pidió que le responda y el individuo la citó en una plaza donde la invitó a subirse al auto, momento en que aparecieron los familiares y lo lincharon.

Un video muestra cómo los familiares de la víctima linchan al acosador en la localidad de Libertador.

Lorena Romero, madre de la joven de 13 años que fue acosada por un hombre de 50, afirmó que en la tarde noche del lunes, el sujeto interceptó a su hija proponiéndole salir a dar una vuelta, a lo que su hija le respondió que sin el permiso de su madre ella no salía, por lo que el hombre le solicitó que no dijera nada de lo sucedido.

El depravado le pidió su número y ella, asustada, accedió a dárselo. Luego le contó a sus padres y el hombre le empezó a mandar mensajes.

"Le pedí a mi hija que le siguiera el juego diciéndole que ya nos trasladábamos a la casa y lo llamé al padre de mi hija y a mi hijo. A eso de las 8.15 llegamos al lugar en donde estaban, le pedí a mi hija que le escribiera que estaba yendo para la plaza del barrio Ledesma y el hombre le respondió que lo espere allí. Nosotros fuimos a la plaza, nos escondimos y vimos cuando estacionó y le envió un mensaje a mi hija donde le pidió que suba al auto", expresó.

La mujer junto a sus familiares, cuando vieron al sujeto, lo golpearon y posteriormente fue detenido por personal policial.