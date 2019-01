Encuentro en la Casa Peronista de San Pedro

El presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Jujuy, Rubén Rivarola, visitó la Casa Peronista que tiene en San Pedro de Jujuy y llamó a la unificación del peronismo en toda la provincia.

En primer lugar manifestó que están recorriendo todas las sedes del interior y la de San Pedro será una más que se suma al trabajo de unificación del peronismo jujeño. "El peronismo empezó a caminar toda la provincia y esperamos que los compañeros se vayan sumando, con muchas ganas de construir", expresó.

Como presidente del Partido Justicialista reconoció su obligación de tratar de unir a todos y de trabajar en una sola línea.

En ese sentido, dijo que esa línea es "mirar qué es lo que pasa con la gente. Hay muchos jujeños que no llegan a fin de mes. Otros tantos que tienen que optar entre pagar la luz o comer".

"Hoy tenemos una situación muy pesada en el Gobierno nacional y provincial. Ojalá que el Presidente y nuestro gobernador se iluminen y podamos salir adelante. No estamos para poner piedras en el camino, pero sí deben buscarle un freno porque la gente ya no sabe qué hacer", advirtió.

"Existe un alto porcentaje de familias a las que les cortaron la electricidad en sus casas, las pymes están cerrando y los comerciantes, como por ejemplo las panaderías, no saben cómo afrontar la drástica caída de las ventas", añadió. Al respecto dijo que "no sé por qué el Gobierno no está viendo la realidad de lo que pasa en la calle. Al parecer Macri y su equipo no conocen lo que está sufriendo el pueblo. Los servicios son muy caros y cada vez tenemos menos trabajo. Ojalá que avancemos. Seguro van a salir y decir que es culpa del pasado. Hace tres años que vienen manejando el Gobierno y si no tuvieron tiempo de modificar algo, ya preocupa".

Por esos motivos expresó que "el peronismo es el que realmente conoce la necesidad de la gente, le pido a todos los compañeros que comencemos a trabajar juntos. Nos juntemos todos los peronistas en las próximas elecciones y le demos pelea. No hablo de candidatos, sino de que todos debemos unirnos en este trabajo que la gente nos está pidiendo".

En relación a su recorrido por Jujuy, comentó que la militancia está intacta. Por eso espera que juntos puedan ver cuál es el real enemigo del pueblo, como lo son la pobreza, la inflación y los servicios.

"Una vez que nos comencemos a unir, estoy seguro que el peronismo va a dar una gran sorpresa este año", adelantó el presidente del Partido Justicialista jujeño.

Congreso

El presidente del Partido Justicialista de Jujuy Rubén Rivarola se refirió a las próximas reuniones de los congresales del partido.

Confirmó que el próximo 7 de febrero se reunirán todos los congresales para discutir diferentes temas partidarios, entre ellos la amnistía.

La amnistía es un tema que diferentes sectores del Partido Justicialista tienen interés por discutir ya que permitiría el retorno de muchos dirigentes que se habían alejado del PJ hace varios años.

“Desde el primer día que asumí como presidente dije que tenía que haber amnistía y mantengo mi postura”, advirtió. Agregó que “todos los sectores del justicialismo deben venir juntos para trabajar por nuestra ciudad, nuestra provincia y el país”.

inalmente, aclaró que “todavía no se habla de candidaturas pero todo se discutirá en el seno del partido”.