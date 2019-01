Video: Tras la cesárea, "la beba está en estado delicado", afirmaron desde ProVida

Tras la cesárea practicada esta mañana a la menor embarazada producto de una violación, referentes del grupo "Provida" permanecieron haciendo vigilia en la puerta del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana".

Ana Alarcón, vocera del grupo, expresó que la bebé estaría en "estado delicado", producto de lo prematuro de su nacimiento.

La militante "Provida" confió que "es clara la postura que se tomó desde el otro lugar, y queremos que nos fundamenten porque la cesárea no es sana, y era la idea más sana, porque la aplicación de medicamentos para el nacimiento prematuro no era del todo certero y tampoco que la niña pueda salir bien".

"Eso de que la cesárea no es ILE me parece que no es correcto o que se buscaba la muerte del bebé", cuestionó Alarcón.

"Nosotros mantenemos la postura de salvar las dos vidas que llevamos adelante el año pasado, y que vamos a seguir llevando", subrayó la militante Provida.

Al respecto de la situación de la bebé que nació producto de la cesárea practicada a la menor violada en San Pedro, Ana Alarcón indicó que la madre de la víctima había comunicado la intención de dar en adopción a la bebé, "pero no sabemos".