Una chica de River subió una foto junto a su novio de Boca que se hizo viral

Más de un mes pasó del antológico partido jugado por River Plate y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Santiago Bernabeú en Madrid y las gastadas no dejan de aparecer. Ahora, a través de Facebook una hincha de River le jugó una broma a su novio de Boca que se hizo viral.

La joven subió el martes a su cuenta de la mencionada red social una fotografía en la que viste una camiseta del "millonario" besando a su novio con un buzo de Boca, pero lo que llama la atención de la fotografía es que el hincha del xeneize aparece en blanco y negro, y cobra más sentido cuando se lee el texto de la publicación "El es mi novio, no se murió ni nada, pero desde el 9/12/18 que no habla de fútbol ni de su equipo de nivel europeo".

El posteo se llegó a compartir más de 3.900 veces, y el conteo sigue, además minuto a minuto los comentarios llegan nuevos comentarios.

Pero anoche la joven tuvo que hacer una aclaración en relación al posteo que ganó mucha repercusión en las redes sociales, y cuya captura de pantalla empezó a circular en grupos de WhatsApp y Telegram.

"Antes de ayer subi una foto con mi novio haciendole una joda. No pense que la iva a ver tanta gente, a raiz de eso recibi comentarios negativos por eso voy aclarar unas cosas.

1ero yo si lo amo a mi novio, pero si no nos reimos de nosotros mismos la pareja nunca iba a funcionar, somos rivales en el futbol, no enemigos.

2do si el no se ofendio, porque se molestan un par de bosteros que ni conosco, y ellos a mi tampoco.

3ero: y va el tercero va el tercero.. Gol de Riveeer Gol de Riveeeeeeeeeeer GAAAAAAAAAAAL!!"