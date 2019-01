Ministro Bouhid: “La niña de 12 años no tiene más nada que ver con la bebé nacida”

Esta mañana la niña de 12 años que fue violada en la ciudad de San Pedro fue sometida a una operación cesárea en la que nació una niña de 703 gramos.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, el Ministro de Salud dijo, “esta mañana cuando me retiré del hospital, luego de la intervención, el estado de salud de niña que nació era bueno. El hospital va a emitir un parte diario sobre el estado de salud de la menor”.

El titular de la cartera aseguró que por el momento no tuvo novedad de que la nena nacida no se encuentre en buen estado de salud.

En otro tramo de la nota y consultado sobre si es que niña de 12 años tendrá alguna relación con la bebé nacida, el ministro afirmó “La niña de 12 años no tiene más nada que ver con la bebé nacida”, además aclaro que la madre de la niña firmo un consentimiento de la realización de la cesárea y que a partir de allí se procede según lo establece el protocolo.

Agregó que, “la niña de 12 años no tuvo, no tiene y no tendrá contacto con la bebé nacida, el hospital Materno Infantil activo el protocolo que tiene para los casos de bebés abandonados y que hay que analizar cómo evoluciona el estado de salud de la recién nacida para ver si es que entra en trámites de adopción”, finalizó. Cabe recordar que la niña nació con un peso de 703 gramos.