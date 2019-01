Está por concluir obra de estación transformadora

La Estación Transformadora (ET) de Alto Comedero, que está próxima a culminarse en las 150 Hectáreas, beneficiará tanto a ese populoso barrio capitalino como a la ciudad de Palpalá.

El ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, junto al secretario de Energía, Mario Pizarro, recorrieron la obra que mejorará el servicio eléctrico a más de diez mil familias.

La estación de Alto Comedero contará con la duplicación de su potencial de 30 megavatios (mw) para alcanzar una potencia de 60mw; y tal ampliación de capacidad va a mejorar la calidad del servicio no sólo para los vecinos de Alto Comedero sino también para los de la ciudad de Palpalá.

Durante la recorrida, Rizzotti destacó que "la ET va a permitir resolver una gran dificultad en el requerimiento y la demanda energética que tiene Alto Comedero, el sector más poblado de San Salvador de Jujuy, y se podrá reforzar el servicio en Palpalá". También, explicó que "con la capacidad que tenía hasta el momento no podíamos abastecer con un servicio de calidad, sumado a que conexiones clandestinas atentan contra la seguridad energética y deterioran el servicio legal".

El secretario de Energía Pizarro sumó que "con esta obra que se está culminando en lo que queda de enero vamos a poder evitar los cortes del suministro eléctrico por colapso; con esto sumamos a un Jujuy más equilibrado, en donde los vecinos tienen asegurado el servicio". "La ET de Alto Comedero comenzó su obra durante el Plan de Convergencia energética, en 2013. Cuando asumimos en 2015 esta obra no estaba terminada y tenía un déficit presupuestario de aproximadamente 60 millones de pesos que eran necesarios para culminar los trabajos; ahora, el Gobierno de Jujuy concreta la realización", detalló Pizarro. Cabe destacar que la obra de esta Estación Transformadora se suma a otras que aseguran condiciones óptimas para la provisión del servicio, como la ET de Purmamarca, ya en funcionamiento, y la repotenciación de la ET de San Pedro, en obra.