"No tiene más nada que ver con la bebé"

Luego que en la mañana de ayer la niña de 12 años que fue violada en la ciudad de San Pedro fuera sometida a una operación cesárea en la que nació una niña de 703 gramos, en diálogo con El Tribuno de Jujuy el ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, dijo, "esta mañana (por ayer) cuando me retiré del hospital, luego de la intervención, el estado de salud de la niña que nació era bueno. El hospital va a emitir un parte diario sobre el estado de salud de la menor".

El titular de la cartera sanitaria jujeña aseguró que por el momento no tuvo novedad de que la nena nacida no se encuentre en buen estado de salud.

En otro tramo de la nota y consultado sobre si es que la niña víctima de violación tendrá alguna relación con la bebé nacida, el ministro afirmó que "la niña de 12 años no tiene más nada que ver con la bebé nacida", además aclaró que la madre de la niña firmó un consentimiento de la realización de la cesárea y que a partir de allí se procedió según lo establece el protocolo.

Agregó que "la niña de 12 años no tuvo, no tiene y no tendrá contacto con la bebé nacida, el Hospital Materno Infantil activó el protocolo que tiene para los casos de bebés abandonados".

Finalmente puntualizó que "hay que analizar cómo evoluciona el estado de salud de la recién nacida para ver si es que entra en trámites de adopción".

Debe señalarse que los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de lo ocurrido en San Pedro y trajeron nuevamente al tapete la polémica entre los sectores "pro vida" y el que está a favor del aborto legal y gratuito.

Huésped: “Maternidad forzada”

La cesárea fue “maternidad forzada”, dijo ayer la Fundación Huésped, a la par que responsabilizó al Estado jujeño por la vulneración de derechos de la niña.

La fundación trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva con foco en VIH/sida, Hepatitis, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades.

Los derechos de la niña “fueron vulnerados demasiadas veces” aseveró la ong en un comunicado, porque se trata de una menor de edad de 12 años “sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas”.

Huésped recordó que “a pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza”.

La Fundación consideró que la práctica fue “a fuerza de profesionales de la salud que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”.

También consideran que hubo “intereses políticos” y creencias personales “por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921”, en relación al Código Penal argentino que en su artículo 85 establece que el aborto no es punible en caso de violación.

Profesionales por el Derecho a Decidir

“Exigimos que de ahora en más se efectivicen los derechos de las personas gestantes en el segundo nivel de atención”.

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Jujuy expresó que considera que hubo una constante vulneración de los derechos de la niña que fue violada.

Expresó su apoyo a los profesionales médicos que “garantizaron la práctica quirúrgica a la niña vulnerada en su integridad producto de la violación. Ambos profesionales son parte de las consejerías de salud sexual integral por lo tanto están capacitados en el manejo y cuidado de las personas gestantes en situación de interrupción siendo suficientemente sensibles para comprender las causales sin mediar objeción alguna o postulados ideológicos”.

“Repudiamos y exigimos la renuncia del ministro de Salud Gustavo Bouhid por la falta de confidencialidad de celeridad y la intromisión en los medios de comunicación dando su opinión personal dejando en claro su interés en velar por la supervivencia de un feto antes de garantizar la plena integridad en la decisión de la niña y su familia”, agregaron.

“Repudiamos enérgicamente a la directora del Hospital Materno Infantil Dra. Vargas y el jefe de servicio de gineco-obstetricia el Dr. Briones y su equipo quienes ejercieron violencia institucional y obstétrica y no cumplieron con los principios rectores de los protocolos ya que en la asistencia de la interrupción legal del embarazo focalizaron la atención en la protección del proceso de gestación por encima de la atención integral de la niña”, indicaron.

Puntualizaron que “las acciones de las últimas horas de estos funcionarios incurren en un trato cruel y siguen revictimizando a la niña y su familia por lo tanto deben recibir las sanciones correspondientes”.