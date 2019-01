Rescataron a 8 personas

Las constantes lluvias de las últimas jornadas causaron crecidas que generaron el rescate de al menos ocho personas en distintas localidades de las Yungas jujeñas. Fueron dos pescadores en Palma Sola, una familia en Yuto y dos jóvenes en Reyes, además de algunos autoevacuados, y corte preventivo de la ruta 4 de Reyes por desmoronamiento.

Así lo informó el director provincial de Emergencias, Alejandro Cooke, quien detalló que en la tarde del jueves, la ruta 4 se cortó por precaución y se sacó a la gente que estaba en las piletas de Reyes y sólo se dejaba ingresar a las personas alojadas en el hotel homónimo, y continuó el control de Seguridad Vial debido a que seguían cayendo piedras.

Hubo dos rescates desde las 21 del jueves hasta las 4 de ayer, uno fue en la Cascada de El Cucho donde trabajaron Defensa Civil y Bomberos, allí pudieron sacar ilesos a dos jóvenes de 31 y otro de 41 años, de Libertador y San Salvador de Jujuy, quienes subieron al advertir la crecida del cauce. El alerta lo dieron familiares, quienes también habían intentado llegar a la cascada y se separaron, y se los trajo hasta la ciudad debido a que su vehículo no podía cruzar, una Ecosport .

"En Palma Sola dos pescadores quedaron en una isla en medio del río, y los rescataron Policía y Bomberos de esa localidad, y fue entre las 9 y las 11 de la noche", precisó. Dos jóvenes pescadores de 18 y 19 años fueron rescatados luego de quedar atrapados por la crecida del arroyo Santa Rita. Los había sorprendido el crecimiento del caudal por lo que quedaron atrapados en un sector conocido como Paraje Isla Chica, asistidos por bomberos y efectivos de la Unidad Regional 2, quienes los trasladaron de inmediato al hospital "Nuestra Señora del Valle" (Palma Sola) para ser examinados.

En Yuto, si bien la crecida del río no desbordó ingresó agua al barrio El Bananal, donde se tuvo que evacuar a una mujer y sus tres hijos, por prevención, mientras que el esposo se quedó. Otras familias que no tenían ingreso de agua a sus viviendas se autoevacuaron como forma de prevenir. Recorrieron con el camión toda la noche para chequear además el río, y estuvo a cargo de Manejo del Fuego, Policía y Defensa Civil.

Es que aseguró que en la zona denominada el Ramal la lluvia fue de alrededor de 44 milímetros (mm). En capital las lluvias también causaron caída de ramas de árboles en Los Perales y Alto Comedero, situaciones que fueron atendidas.

"Tenemos toda la provincia en alerta porque siguen las lluvias el fin de semana, y toda la semana que viene", afirmó Cooke. Explicó que llevaron los informes ante el Ministro de Seguridad que pidió el alerta, con lo cual están haciendo chequeos en forma permanente con todas las regionales, y contactando a comisionados e intendentes, pese a que ya se venía coordinando con ellos.

Los trabajos de encauzamiento

“Las lluvias caídas hasta el momento han sido encauzadas por los lugares donde trabajamos en la reformulación de la morfología del río. Esto hace que con el trabajo que hacemos determinemos dónde va a ir el desagüe, y con eso evitamos la arremetida sobre las poblaciones y los lugares donde están las producciones agrícolas”, precisó el director de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir. “Este trabajo se intensifica en esta época y estamos mucho más pendientes de la emergencia y seguimos trabajando en puntos críticos”, agregó el funcionario.

Recordó que estamos en pleno período de lluvia que en Jujuy comienza en octubre y termina en mayo. Destacó por ello que, a partir de las experiencias vividas en Volcán y Tilcara, y gracias a que el Gobierno provincial dotó de equipo pesado a Recursos Hídricos han podido trabajar todo el año en los distintos cursos de desagües. Lo hicieron en distintos puntos del río Grande, ríos Ledesma, San Lorenzo, San Francisco, en Tilcara en el río Huasamayo, Juella, León y Yala.

En cuanto a los puntos críticos que vienen trabajando, explicó que luego de que hubo un inconveniente en la zona de El Chingo de esta ciudad, detalló que se puede trabajar en una zona acotada entre la defensa y el gasoducto. Por ello intervinieron recientemente en la cercanía del puente Arias, por la rotura del estribo de la margen derecha que se dio el año pasado, y actualmente está encauzado. También trabajaron en los puentes San Martín, Belgrano, Senador Pérez, a lo largo del río Grande de modo que tenga un lugar donde desaguar y no perjudique las márgenes.

En tanto, en la Quebrada explicó que los productores desarrollan sus actividades en el lecho del río Grande que se da en las zonas de Chañarcito, Tunalito, la margen izquierda de Maimará. Debido a que hubo lluvias en la cuenca del Huasamayo y en la zona de Humahuaca invade el sector productivo, por lo que deben intensificar el trabajo.

Quitan los sedimentos depositados

El director de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, explicó que el gran problema en Jujuy es el tratamiento de sedimentos, por lo que tienen un sistema de trabajo que se funda en el mantenimiento, con lo cual siempre tendrán que sacar el sedimento que se deposita en lugares circundantes a las poblaciones; y además de hacer la construcción de defensas.

Sostuvo que hicieron una serie de obras de defensas en la Quebrada, ya que efectuaron un control de energía en la cuenca que desemboca en la calle Jujuy de Tilcara, lo que permitió el sostenimiento del sedimento cuando cae en la zona de la antena. “El tratamiento del sedimento determina qué tipo de obra se hace en cada lugar”, precisó Sadir.

Sobre las lluvias, explicó que si bien se ubicaron fuera de lo normal aseguró que no hubo registros extraordinarias, ya que no exceden los 30 a 40 milímetros (mm), que concuerdan con el efecto de la Niña, que en el NOA son más aliviadas. Dijo que están surgiendo algunas lluvias concentradas e intensas que no duran más de dos horas y no superan los 40 mm como en Huasamayo y León; y el espaciamiento permite el alivio de desagües.