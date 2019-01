117 migrantes habrían muerto tras nuevo naufragio en las costas de Libia

Existe una gran posibilidad que hasta 117 migrantes hubieran muerto cuando la lancha neumática en la que intentaban cruzar el Mediterráneo naufragó frente a la costa de Libia, lo anterior lo señalaron los únicos tres sobrevivientes sanos y salvos del naufragio.

Flavio Di Giacomo, perteneciente a la Organización Internacional para las Migraciones, señaló que a decir de los tres sobrevivientes socorridos y atendido por un helicóptero de la armada italiana, señalaron que en la pequeña lancha se encontraban 120 personas a bordo al momento de que la lancha partiera de Libia.

Por su parte la armada italiana, colaboró lanzando botes salvavidas al agua, esto de inmediato supieran del aviso del operador de la lancha que naufragaba con varias personas a bordo.

Sin embargo, en este naufragio hay más preguntas que respuestas, de manera que aún no hay claridad respecto a si algunos migrantes ya habían caído al mar. Pese a lo anterior, la guardia costera de Italia señaló que Libia pidió a un buque de carga cercano al lugar del reporte que buscara sobrevivientes, sin embargo la búsqueda no fue productiva, pues no encontraron a ninguna persona.

Por su parte, las autoridades libias informaron a la agencia de noticias italiana ANSA, que un buque guardacostas que había sido enviado al rescate se vio obligado a regresar por problemas mecánicos.

Según trascendió por parte de uno de los rescatados que entre los desaparecidos, habían 10 mujeres, una de ellas embarazada, un bebé de dos meses y otro menor de edad, indicaron que la mayoría de los inmigrantes procedían de Nigeria, Camerún, Gambia, Costa de Marfil y Sudan.

Flavio Di Giacomo, informó que los tres hombres rescatados se encuentran en buenas condiciones pese haber permanecido durante tres horas en el agua antes de ser rescatados por el helicoptero de la marina italiana.