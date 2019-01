Proyectos del tenor argentino Rafael Montero

Reza una frase que quien es capaz de descubrir la sabiduría y la belleza del universo, puede también recrear, a través del arte, un mundo mágico pero real. Tal vez, con esta premisa, el joven sampedreño Rafael Montero, emprendió el desafío de ir tras de sus sueños dejando la tierra que lo vio nacer y a sus afectos, con un sólo objetivo, concretar su más caros anhelos. Y con la pasión propia de aquellos que aman lo que hacen y hacen lo que verdaderamente aman, cumplió primero con sus estudios universitarios, graduándose con el título de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, para luego atravesar el océano y establecerse en Europa, donde vio pasar 18 años de su vida.

Rafael Montero escribe semanalmente la columna llamada "Música por el Mundo" publicada por El Tribuno de Jujuy.

Siendo dueño de una voz privilegiada, y buscando apertura y nivel para su formación, llegó a Suiza becado por el Conservatorio de Música de Neuchatel, donde se perfeccionó en música antigua y música de cámara, con la profesora suiza alemana Rosa María Meister. Hasta ese momento, el joven tenor sampedreño, había cantado ópera pero no se sentía cómodo. "Las voces de ópera que en Latinoamérica se prefieren, son muy graves, con muchísimo vibrato y mi voz, es mucho más pequeña, más redonda, más especializada para la música antigua, para la música de cámara, canciones para piano y guitarra, pero también para música religiosa. Música que aquí en mi país no se hacía mucho", expresó el tenor jujeño en la entrevista con El Tribuno de Jujuy, donde pudo desandar las páginas del libro de su historia, tras indicar que allí pudo encontrarse con sí mismo, porque era la música que quería hacer y fue la puerta grande que le permitió conocer a muchos músicos profesionales en conservatorios de música y desde entonces, no ha dejado de cantar en diferentes festivales.

GRANDES LOGROS / EL CANTANTE PARTICIPÓ DE IMPORTANTES FESTIVALES INTERNACIONALES.

"He cantado en el festival Barockfest que se hace con la música de Bach. En Cochabamba fue el primer Barockfest de América Latina y tuve el orgullo de representar a San Pedro en un festival pluricultural en Alemania, en el Festival de las Ermitas en España en Semana Santa, que trajo a mi memoria el recuerdo de las ermitas de Tilcara y me sentí conectado a Jujuy", sostuvo Rafael Montero.

En cuanto a lo realizado en el 2018, acotó que tuvo la posibilidad de hacer música argentina de Cuchi Leguizamón, uno de los cantantes que está entre la música de folclore y el jazz, el folclore urbano. "Tuve el gusto de cantar un programa dedicado a su música con un pianista alemán. Hicimos una versión personal que acerca el folclore argentino al europeo, de tal forma que el europeo al escuchar esta música, no nos asocie directamente con la imagen tradicional que se tiene en Europa del sudamericano. También canté en Holanda y me han invitado para este 2019, a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Tengo que dictar un seminario sobre la influencia de la música africana en música antigua española y latinoamericana y cómo esa música se proyecta en el presente y en el futuro. Además, voy a cantar en Salamanca, España, en un festival de música antigua en las en las iglesias románicas, que tuve el orgullo de iniciar".

Respecto a lo realizado en su provincia, Montero apuntó que fue creador de un festival de música antigua llamado "Xuxuy Barroco", en el que actuaron músicos que llegaron de Buenos Aires y de Brasil para hacer, en la Quebrada de Humahuaca y Purmamarca, música antigua y latinoamericana. "Como soy jujeño y latinoamericano, quiero hacer mucha música que se escribió aquí en este continente. Me he dedicado a investigar en los archivos de todas las bibliotecas del mundo y he encontrado muchísimos manuscritos, libros de música barroca que están en las iglesias de Sucre y Potosí en Bolivia, en la Catedral de Cuzco en Perú, y en Puebla, México. Todos estos centros de producción latinoamericana que están en el continente, cuna de mi nacimiento, me dieron la idea de interpretar esa música en nuestro idioma, escrita con los ritmos que muchas veces pudimos reconocer en nuestro folclore".

El sueño de proyectar su arte en Jujuy

Un tanto reflexivo, el tenor expresó que al ser un cantante profesional, el canto es su forma de vida, le gusta, ama y siente una gran pasión, además de ser su fuente de trabajo. Cantó con coros, cantó como solista. "Doy clases en Alemania y aquí en Jujuy cuando me llaman. Es mi forma de vida y me gusta mucho esto porque hice de una pasión mía, de lo que me gusta, mi fuente de trabajo. Estoy contento de volver a cantar en Jujuy, con gente de Jujuy, con coros jujeños. Estoy siempre dispuesto a darles una mano a los cantantes, a trabajar juntos. En Jujuy, no tengo contactos, me gustaría mucho volver a cantar en Semana Santa, hacer conciertos con artistas jujeños. Me gustaría tener el apoyo del Gobierno, porque estoy dispuesto a colaborar como ya lo hice con cantantes de coro y con otros solistas. Creo que los jujeños tenemos que ayudarnos, estar unidos y hacer cosas juntos porque la única forma de progresar, de hacernos sentir y crecer como músicos, como personas es trabajando juntos, ayudándonos, escuchándonos y no compitiendo. Yo nunca lo hice. A mí me gusta trabajar con la gente y ver que crece en conjunto. Ir creciendo uno al lado de otro", subrayó.

Proyectos para el nuevo año

En cuanto a los proyectos pensados para el nuevo año, apuntó que luego de descubrir obras barrocas en Bolivia escritas en guaraní, se propuso como meta cantarlas con un artista europeo. "Quiero hacer música en guaraní porque es el idioma de los ava guaraní de esta región. Lamentablemente no lo hablo porque no pertenezco a este pueblo magnífico, pero me voy a poner en contacto para poder aprender cómo se habla, como se escribe, como lo siente y vive el pueblo ava guaraní, de modo de volcar toda esa experiencia de vida en esta música escrita en su idioma en las Misiones jesuíticas. Ese será el gran desafío", concluyó.