VÍDEO. Mira los estrenos de Netflix para este mes

-GODZILLA El devorador de planetas: La alianza con la Tierra se debilita y Haruo considera aliarse con los exif, cuyo culto mortal consiste en invocar a un monstruo que podría acabar con el mundo.

Viernes 11/01

-Sex Education: El inexperto Otis aprovecha los conocimientos de su mamá, una terapeuta sexual, para aliarse con la rebelde Maeve y abrir una clínica clandestina en la escuela.

-Titanes: Robin, el ex-compañero de Batman, lidera un grupo de superhéroes adolescentes que lucha contra el crimen mientras enfrenta sus propios demonios.

-Amigos de la universidad: Temporada 2: Cometieron errores. Hirieron susceptibilidades. Siguieron adelante. Con una boda en puerta, la pandilla intenta superar el pasado.

Jueves 17/01

-American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace: Una dramatización que recuenta la cadena de asesinatos de Andrew Cunanan en 1997, que costó la vida de cinco hombres, entre ellos, el ícono de la moda Gianni Versace.

Viernes 18/01

-Star Trek: Discovery: Temporada 2: Debido a unos misteriosos eventos ocurridos en la galaxia, la Discovery inicia una nueva misión con un comandante interino: Christopher Pike, de la nave Enterprise.

-Grace and Frankie: Temporada 5: Grace y Frankie no descansan un minuto para recuperar la casa de la playa y demostrar que no son débiles ni necesitan la ayuda de nadie... para meterse en problemas.

Lunes 21/01

-Justicia coránica: Tras regresar a Abu Dabi, en vez de unirse al estudio del padre como quiere su familia, Farah se abre camino y consigue un puesto de abogada defensora.

Viernes 25/01

-Club de Cuervos: Temporada 4: Los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo se jugarán todo para llegar a la final y así mantener el legado de Don Salvador Iglesias... si Chava e Isabel lo permiten.

-Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4: Parte 2: Kimmy enfrenta nuevos desafíos como jefa de RR. HH. de la empresa emergente Giztoob, y Jacqueline contrata a Titus para su nueva agencia de talentos.

-Medici: El Magnífico: Esta tercera temporada revela la lucha interna de Lorenzo al perder en la ciudad que quería construir, enfrentándose a su gente y al creciente descontento popular.

-Kingdom: El rey muerto se alza y una plaga misteriosa empieza a propagarse. El príncipe debe enfrentar una nueva raza de enemigos para exponer el mal y salvar a su pueblo.

-Black Earth Rising: Este thriller complejo aborda la agitación personal, legal y política que causan los juicios por crímenes de guerra internacionales.

Películas

Martes 01/01

En primera plana Un grupo de periodistas y editores del Boston Globe investigan rigurosamente el encubrimiento del abuso sexual de menores por parte de la Iglesia católica.

Colonia En Chile, una joven inicia una frenética búsqueda de su novio detenido durante el golpe de estado y decide infiltrarse en un campo de prisioneros para liberarlo.

Mala conducta Un ambicioso abogado que apenas comienza su carrera pone todo en juego cuando acepta un importante caso contra un ejecutivo corrupto de una compañía farmacéutica.

Orgullo, prejuicio y zombies Campiña inglesa, siglo XIX. Durante la invasión de una plaga de zombis, la aguerrida Elizabeth Bennet y el arrogante señor Darcy harán lo imposible por detenerla.

Vida improvisada Seis cómicos talentosos enfrentan una encrucijada cuando un miembro de su grupo de improvisación consigue un codiciado trabajo en televisión.

Bajos instintos 2 Culpada por el asesinato de su prometido, una mujer se enfrenta al interrogatorio de un psiquiatra. ¿Tendrá él la fuerza de voluntad para resistir sus juegos mentales?

The Confirmation Un empleado de mantenimiento alcohólico crea un vínculo con su hijo de 8 años mientras buscan las herramientas que le robaron y viven una serie de desventuras.

Viernes 04/01

El Potro, lo mejor del amor Rodrigo, un cantante carismático y talentoso, vive un vertiginoso ascenso a la fama y convierte el cuarteto en un fenómeno mediático sin precedentes.

Viernes 11/01

Solo En un rincón remoto de las Islas Canarias, un joven surfista se cae por accidente de un barranco y se lesiona gravemente. La única forma de sobrevivir es luchar.

Martes 15/01

La verdad oculta Este drama se basa en la historia real de un patólogo forense que vinculó los traumatismos craneoencefálicos de los jugadores de la NFL a los trastornos cerebrales.

Viernes 18/01

Girl Lara es una chica de 15 años que nació en el cuerpo de un niño y sueña con convertirse en bailarina.

IO Es una de las últimas sobrevivientes del planeta; tan solo una adolescente. La Tierra agoniza y la última nave está por partir, pero ella todavía tiene esperanza.

Soni Con el respaldo de una jefa inquebrantable, una joven y temperamental policía lucha contra la discriminación y la violencia de género en Nueva Delhi.

Miércoles 23/01

Solo el amor Emma es una abogada acartonada con un padre estricto. Noah es el líder de una banda de rock que busca pegarla. Un buen día, sus vidas se entrelazan.

Lunes 28/01

El quinto poder: Este drama basado en hechos reales recorre los inicios de WikiLeaks, el polémico y revolucionario sitio web, y los problemas que causó.

Documentales y especiales

01/01 Root Cause: Hasta la raíz - Un hombre busca por una década la causa raíz de sus enfermedades crónicas y descubre que las endodoncias son riesgosas para la salud.

11/01 ReMastered: Masacre en el estadio - Durante años, un oficial del ejército de Pinochet fue culpado por el asesinato del cantante de protesta chileno Víctor Jara. Ahora busca la exoneración desde el exilio.

15/01 Abducted in Plain Sight - Este documental sobre un crimen real cuenta la retorcida historia de la familia Broberg, de Idaho, que cae bajo el hechizo de un vecino sociópata.

24/01 Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes - Un autorretrato cinematográfico que se sumerge en las cavernas de la mente de Ted Bundy, recreado a partir de las declaraciones del infame asesino serial.

27/01 The Story of Us with Morgan Freeman: Temporada 1 - Morgan Freeman viaja por el mundo para conocer las tradiciones, creencias, luchas e inspiraciones que unen a la humanidad.

Niños y familia

01/01 - Una serie de eventos desafortunados: Temporada 3 - En el tercer y último acto de la serie, los niños Baudelaire harán lo que sea por resolver los misterios de la VFD y poner fin a la incansable casería del conde Olaf.

Pinky Malinky - Pinky ve el lado positivo de todo. Junto con sus mejores amigos, la pequeña salchicha caliente es muy valiente.

Power Rangers Ninja Steel: Temporada 2 - Galvanax finalmente ha sido derrotado, pero la malvada Madame Odius toma su lugar y se convierte en la nueva enemiga de los Power Rangers.

14/01- Mulan - Disney le da vida a una antigua leyenda en esta historia animada de una chica que se disfraza como hombre para pelear con el ejército chino.

15/01 Zootopia - Una nutria desaparece sin dejar rastro de la ciudad animal de Zootopia, pero una coneja policía se aliará con un zorro hablador para volver todo a la normalidad.

18/01 Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 5 - ¿Viajarías a una isla paradisíaca a través de un hueco de gusano? ¿Qué harías si el invierno durara un día? ¡Descubre la soleada diversión de Villa Troll!

Carmen Sandiego - Carmen está de regreso en esta serie que narra no solo sus nuevas andanzas, sino las aventuras pasadas que la llevaron a convertirse en la famosa villana.