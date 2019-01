Perico encaró desratización de la plaza y otros lugares

Mauricio Arias, responsable de una empresa capacitada en lucha contra vectores, fue convocado por la Municipalidad de Perico para realizar un trabajo intenso tendiente a eliminar los roedores que anidan en las palmeras de plaza San Martín.

Arias dijo que merced a campañas anteriores solicitadas por el intendente Rolando Ficoseco, "quedan muy pocos animales en estas plantas, pero de todas maneras, se colocarán desde el lunes cebos tóxicos especiales para eliminarlos".

Explicó que "ese material se usa desde la medianoche, cuando deja de circular público por el lugar hasta las 6 de la mañana; a esa hora, los cebos ya no están en las plantas para evitar el contacto con la gente, perros o aves". "Cuando pasan cuatro días y se empiezan a encontrar ratas muertas por efecto del veneno -continuó- se levantan para que no produzcan otro efecto como olores o putrefacción de cuerpos ante los vecinos". Arias recomendó a la gente no dejar alimentos en los comedores, cocinas o lugares de la casa que hagan que estos animales al encontrar comida aniden y multipliquen con la rapidez que se conoce.

Lauchas o ratones son animales que buscan lugares como los basurales para vivir y si no se limpian los fondos y jardines pueden proliferar estos roedores, con el riesgo de transmisión de enfermedades.

La Municipalidad informó que similar trabajo de desratización se hará en los predios y edificios de la comuna como el taller en barrio La Paz o la propia Municipalidad, donde están los archivos con papeles importantes. Las tareas se ampliarán a los vecinos que quieran hacer esta desratización en sus hogares, gozando de un 30% de descuento por tarifa social y además recomendaron a los dueños de baldíos limpiar sus predios.