Discriminación en colonias de vacaciones y gimnasios

Hay personas con discapacidad que quieren practicar deportes o realizar actividad física pero no las aceptan.

En vacaciones las personas suelen disfrutar su tiempo en diferentes lugares pero los hechos de discriminación siguen estando presentes en algunos de ellos. La delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi) en Jujuy está recibiendo consultas por hechos de discriminación que se generan en gimnasios y colonias de vacaciones.

La no entrada al lugar, la no inclusión y separación del lugar por la apariencia física e instalaciones inadecuadas son las más comunes.

En la mayoría de los casos son las personas con discapacidad las que hacen llegar su presentación ante las autoridades para tomar alguna medida. Desde la no entrada al lugar, la no inclusión y separación del lugar por la apariencia física, hasta no presentar instalaciones adecuadas son las causas más comunes.

El Inadi actúa de oficio investigando si se generó o no un hecho de discriminación y con el resultado se obtiene un documento para presentar ante un juez y que evalúe el daño y perjuicio que generó el hecho para emitir un fallo a favor de la persona.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Flavia Castro, delegada del Inadi en la provincia, contó cuales son los hechos que se están generando en este inicio del año 2019.

"Hemos tenido consultas consecutivas vinculadas a las personas con discapacidad dentro del ámbito deportivo, el planteo concreto es que quieren practicar deporte como cualquier otra persona, pero ha habido gimnasios que en lugar de aceptarlos, frente al temor que se puede generar dentro del gimnasio, se les impidió hacer alguna actividad física", dijo.

"Los profesores de educación física que ejercen el rol de entrenadores muchas veces no cuentan con la información sobre el trato hacia las personas con discapacidad y eso es clave para el ámbito deportivo. Vamos a tener un rol muy activo en las colonias del interior aprovechando la aglomeración de niños y jóvenes" expresó sobre otro de los planteos.

Trabajan en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia para la inclusión deportiva. Recuerdan que en El Carmen mostraron las habilidades de las personas con discapacidad y que fueron seleccionadas en torneos nacionales e internacionales generando visibilidad en sus destrezas.

Casto manifestó que "el conocimiento básico y algunos cuidados que los gimnasios deben tener pueden con absoluta tranquilidad convertirse en gimnasios inclusivos y permitir y fomentar que las personas con discapacidad puedan acceder a la actividad física".

Se recordó que las instalaciones del Inadi se encuentran ubicadas en la calle Patricias Argentinas al 260 (primer piso), por consultas vía e-mail se pueden mandar correos electrónicos a la dirección: jujuy@i nadi.gob.ar o por teléfono al (0388) 4310631 donde se atiende en el horario de 8 a 16.

También aclaró que hay un número de teléfono que atiende las 24 horas del día para presentar denuncias y es el 0800-999-2345.

Fortalecer los ámbitos educativos provinciales

FLAVIA CASTRO / DELEGADA DEL INADI EN JUJUY.

Desde el Inadi admiten que el 2018 fue un año principalmente de relevamiento sobre discriminación en el ámbito educativo con la implementación del “buzón de denuncias” anónimas. Fue pensado para que los chicos de las escuelas digan las situaciones en que se vieron perjudicados. La gestión pública es donde se producen más casos de estigmatización y discriminación.

“Tenemos focalizadas las debilidades y los tipos de discriminación que afectan en las escuelas de acuerdo a la posición geográfica que ellos tienen. Eso lo vamos a trabajar en conjunto con otros organismos y siempre de la mano del Ministerio de Educación”, dijo la delegada Flavia Castro.

Las personas sin documentar es otro de los casos que se hacen presentes. Se generan situaciones de niños que no tienen documentos porque los padres son indocumentados. La cadena de personas que están así es fundamental de atender.

Comunidades rurales e indígenas en el interior de la provincia es donde se ve más la problemática.

Otras situaciones que también se presentaron fueron en el empleo, principalmente público, y las situaciones barriales. Son muy constantes las que se producen en esos ámbitos y el aspecto físico se hace presente en ello.

Para este 2019 esperan trabajar más en la parte de cuestiones de género, adultos mayores y temas vinculados a migraciones. Buscan que bajen las estigmatizaciones hacia las personas que vienen de distintos lugares. Las actividades del Inadi ya están diagramadas para el 2019.

Reuniones con la Cnrt por pasajes

En cuanto a otras cuestiones que se están tramitando en el Inadi, vale recordar que por normativa nacional se deben entregar pasajes a personas con discapacidad para viajar en el transporte vía terrestre.

El cupo establecido es de cuatro pasajeros por unidad semicama, sin embargo, las personas deben viajar acompañadas porque así lo establece el pase que se les entrega.

Flavia Casto habló sobre esa situación que les toca vivir a las personas con discapacidad.

“El año pasado el mayor número de denuncias ha tenido que ver con el transporte de todas las jurisdicciones”, expresó.

“Personas con discapacidad que necesitan efectuar viajes y que por lo tanto, como Estado, debemos garantizarle el cumplimiento de ese derecho, más allá de cualquier cupo, que lo amerita, y eso lleva a que podamos resolver muchos casos”, añadió la funcionaria respecto a la situación actual.

Dejó en conocimiento que están teniendo reuniones con el delegado de la Cnrt en Jujuy, Luciano Angelini, a los efectos de poder resolver la situación y que se tenga una apreciación más completa e integral del panorama provincial. (Luis Caraballo).